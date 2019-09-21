Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Дачия-Арена
Брешия
11' Желтая карточкаМатею Алеш
15' Желтая карточкаDimitri Bisoli
21' Желтая карточкаЯяло Мато
45' Желтая карточкаБекао Родриго
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
60 Jan Kubala
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
15'
21'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан
Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе
Брешия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия
Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 6
|5
|10.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Удинезе
90.1% (137)
Ничья
8.6% (13)
Брешия
1.3% (2)
1:0 Удинезе
39.5% (60)
2:1 Удинезе
30.9% (47)
2:0 Удинезе
16.4% (25)
1:1 Ничья
5.9% (9)
3:1 Удинезе
2% (3)
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