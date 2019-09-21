Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Брешия
0'
11' Желтая карточка
Матею Алеш
15' Желтая карточка
Dimitri Bisoli
21' Желтая карточка
Яяло Мато
45' Желтая карточка
Бекао Родриго
49'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
11
Уолас
Соуза
8
Яяло
Мато
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
23
Пуссетто
Игнасио
15
Ласанья
Кевин
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Dimitri
Bisoli
4
Тонали
Сандро
28
Ромуло
Соуза
7
Шпалек
Николас
9
Доннарумма
Альфредо
18
Айе
Флориан
Удинезе
3-5-1-1
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

11'
 
Матею Алеш
15'
 
Dimitri Bisoli
21'
Яяло Мато
 
45'
Бекао Родриго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан
Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе
Брешия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия
Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Удинезе 0:0 Брешия Серия A Брешия 0:1 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Торино Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Милан Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9. Рома Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
10. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Верона Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Брешия 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14. Удинезе 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 7 - 7 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
18. Лечче Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
19. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • Второй тайм
  • 49'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    48'
    ПЕНАЛЬТИ - Андреа Систана из команды Брешия привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Пуссетто Игнасио.
  • 48'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Шпалек Николас из команды Брешия поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
  • 47'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 46'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Брешия
Удинезе
90.1% (137)
Ничья
8.6% (13)
Брешия
1.3% (2)
1:0 Удинезе
39.5% (60)
2:1 Удинезе
30.9% (47)
2:0 Удинезе
16.4% (25)
1:1 Ничья
5.9% (9)
3:1 Удинезе
2% (3)
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