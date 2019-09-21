Италия: Серия A 2019-2020

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

48' Опасность! Тонали Сандро из команды Брешия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

47' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Бекао Родриго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Яяло Мато из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

45' Удар от ворот произведет Удинезе

45' Шпалек Николас не смог попасть в створ ударом издали

44' Опасность! Тонали Сандро из команды Брешия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

44' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Яяло Мато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Брешия

40' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

39' Димитри Бисоли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ласанья Кевин из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Андреа Систана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Удинезе

35' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

35' Бекао Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Удинезе

33' Айе Флориан не смог попасть в створ ударом издали

33' Яяло Мато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

30' Удар от ворот произведет Удинезе

29' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Шпалек Николас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

25' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

25' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Тонали Сандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Тонали Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Яяло Мато совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Тонали Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Пуссетто Игнасио наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

20' Айе Флориан из команды Брешия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

20' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

19' Удар от ворот произведет Удинезе

19' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Брешия

17' Пространство открывается для Фофана Секо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

17' Опасность! Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

16' Матч возобновлен

16' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

15' Димитри Бисоли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Тонали Сандро из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Сабелли Стефано из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матею Алеш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

10' Тонали Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сема Кен из команды Удинезе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Опасность! Уолас Соуза из команды Удинезе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Де Майо Себастьян ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

6' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

5' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Выглядело как неплохой момент. Пуссетто Игнасио из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

4' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брешия начинает с центра поля