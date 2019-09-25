Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Дженоа
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Болонья
0'
2' Желтая карточка
Томиясу Такэхиро
28' Желтая карточка
Лерагер Лукас
42' Желтая карточка
Сапата Кристиан
46' Желтая карточка
Денсвил Стефано
66'
97
Раду
Йонуц
17
Ромеро
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
21
Радованович
Иван
20
Шоне
Лассе
3
Баррека
Антонио
8
Лерагер
Лукас
11
Куаме
Кристиан
99
Пинамонти
Андреа
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
4
Денсвил
Стефано
11
Крейчи
Ладислав
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
16
Поли
Андреа
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
Дженоа
3-4-1-2
Болонья
4-1-4-1

Ход матча

2'
 
Томиясу Такэхиро
28'
Лерагер Лукас
 
42'
Сапата Кристиан
 
46'
 
Денсвил Стефано

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина
Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Дженоа 0:1 Торино Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа
Болонья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья
Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Болонья: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A
Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Дженоа 3:4 Болонья Серия A Болонья 1:3 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Ювентус Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
3. Наполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Болонья 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Рома Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
8. Лацио 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9. Кальяри 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
12. Брешия Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
13. Лечче 2:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
14. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15. Фиорентина 1:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
16. Дженоа 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
17. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Парма 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Сампдория 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Болонья
Дженоа
50.7% (74)
Ничья
38.4% (56)
Болонья
11% (16)
1:1 Ничья
35.6% (52)
2:1 Дженоа
21.9% (32)
1:0 Дженоа
21.2% (31)
1:2 Болонья
8.2% (12)
2:0 Дженоа
4.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...