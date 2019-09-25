Италия: Серия A 2019-2020
Дженоа
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Луиджи Феррарис
Болонья
2' Желтая карточкаТомиясу Такэхиро
28' Желтая карточкаЛерагер Лукас
42' Желтая карточкаСапата Кристиан
46' Желтая карточкаДенсвил Стефано
97
Раду
Йонуц
20
Шоне
Лассе
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
28'
42'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина
Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Дженоа 0:1 Торино Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа
Болонья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья
Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Болонья: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Дженоа 3:4 Болонья Серия A Болонья 1:3 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Лацио
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|17.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
Дженоа
50.7% (74)
Ничья
38.4% (56)
Болонья
11% (16)
1:1 Ничья
35.6% (52)
2:1 Дженоа
21.9% (32)
1:0 Дженоа
21.2% (31)
1:2 Болонья
8.2% (12)
2:0 Дженоа
4.1% (6)
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