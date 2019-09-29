Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Болонья
0' 13'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
12
Сема
Кен
38
Мандрагора
Роландо
8
Яяло
Мато
6
Фофана
Секо
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
4
Денсвил
Стефано
11
Крейчи
Ладислав
31
Джемаили
Блерим
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
9
Сантандер
Федерико
Удинезе
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне
Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе
Болонья Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013
Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Болонья: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Удинезе 2:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A
Болонья 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Удинезе 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Удинезе 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Болонья 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Болонья Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Кальяри Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Торино Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Болонья 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Рома 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Лацио 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Лечче 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 11 7
11. Милан Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
12. Парма Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Фиорентина Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
18. Удинезе 0:0 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
19. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Болонья
Удинезе
45.3% (68)
Ничья
36.7% (55)
Болонья
18% (27)
1:1 Ничья
31.3% (47)
1:0 Удинезе
22% (33)
2:1 Удинезе
19.3% (29)
1:2 Болонья
8.7% (13)
0:1 Болонья
6.7% (10)
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