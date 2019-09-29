Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Дачия-Арена
Болонья
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Jan Kubala
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне
Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе
Болонья Последние 20 матчей: +12 =4 -4Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013
Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Болонья: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Болонья 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Удинезе 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Удинезе 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Болонья 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Болонья Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Кальяри
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Лечче
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|11.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|18.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Удинезе
45.3% (68)
Ничья
36.7% (55)
Болонья
18% (27)
1:1 Ничья
31.3% (47)
1:0 Удинезе
22% (33)
2:1 Удинезе
19.3% (29)
1:2 Болонья
8.7% (13)
0:1 Болонья
6.7% (10)
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