Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
1:0
19' Гол
Mitchell Duke
22' Желтая карточка
Макгоуан Райан
22' Желтая карточка
Nick Sullivan
41' Желтая карточка
Keanu Baccus
55' Желтая карточка
Швеглер Пирмин
55' Желтая карточка
Rhyan Grant1
82' Желтая карточка
Ретре Пауло
85' Желтая карточка
Брэттан Люк
90'+5
1
Лопар
Даниэль
5
Георгиевски
Даниэль
4
Макгоуан
Дилан
6
Юрман
Мэттью
29
Daniel
Wilmering
17
Keanu
Baccus
19
Швеглер
Пирмин
22
Nick
Sullivan
27
Йебоа
Кваме
14
Майер
Александр
7
Mitchell
Duke
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
8
Ретре
Пауло
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
13
О'Нейлл
Брэндон
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней

Ход матча

19'
Mitchell Duke
(Георгиевски Даниэль)
1:0
22'
 
Макгоуан Райан
22'
Nick Sullivan
 
41'
Keanu Baccus
 
49'
Mohamed Adam
Nick Sullivan
 
55'
Швеглер Пирмин
 
55'
 
Rhyan Grant1
72'
 
Anthony Caceres
Баумйоханн Александер
79'
 
Luke Ivanovic
О'Нейлл Брэндон
82'
 
Ретре Пауло
85'
 
Брэттан Люк
86'
 
Joel King
Ретре Пауло

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней
Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА
Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Сидней 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Вестерн Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мельбурн Сити 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Мельбурн Виктори 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Перт Глори 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ньюкасл Джетс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Western United2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Nick Sullivan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Макгоуан Райан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Митчелл Дюк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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