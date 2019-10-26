Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Сидней
1:0
19' ГолMitchell Duke
22' Желтая карточкаМакгоуан Райан
22' Желтая карточкаNick Sullivan
41' Желтая карточкаKeanu Baccus
55' Желтая карточкаШвеглер Пирмин
55' Желтая карточкаRhyan Grant1
82' Желтая карточкаРетре Пауло
85' Желтая карточкаБрэттан Люк
17
Keanu
Baccus
27
Йебоа
Кваме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Jake Trew
-
35 Mohamed Adam
-
33 Tate Russell
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Jordi Swibel
-
-
-
16 Joel King
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
Ход матча
19'
22'
22'
41'
55'
55'
82'
85'
86'
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней
Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Перт Глори
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Western United2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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