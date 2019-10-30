Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
1:1
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
0:1
8' Гол
Лападула Джанлука
28' Желтая карточка
Экдаль Олбин
43' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
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Феррари Алекс
45' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
54' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
56' Желтая карточка
Феррари Алекс
72' Вторая желтая карточка
Тахцидис Панайотис
75' Желтая карточка
Виейра Ронни
76' Желтая карточка
Депаоли Фабио
1:1
90' Гол
Рамирес Гастон
90'+5
1
Аудеро
Эмиль
12
Депаоли
Фабио
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
6
Экдаль
Олбин
4
Виейра
Ронни
8
Баррето
Эдгар
91
Бертолаччи
Андреа
9
Бонаццоли
Федерико
27
Квальярелла
Фабио
21
Габриэл
Васконселлос
16
Меккарьелло
Бьяджо
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
39
Дель
Орко
Кристиан
4
Петриччоне
Якопо
77
Тахцидис
Панайотис
23
Табанелли
Андреа
11
Шахов
Евгений
10
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
Сампдория
4-1-2-1-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

8'
0:1
Лападула Джанлука
(Шахов Евгений)
28'
Экдаль Олбин
 
43'
 
Петриччоне Якопо
45'
Феррари Алекс
 
45'
 
Тахцидис Панайотис
46'
Рамирес Гастон
Баррето Эдгар
 
54'
 
Меккарьелло Бьяджо
56'
Феррари Алекс
 
66'
Лерис Мехди
Бертолаччи Андреа
 
66'
Ригони Эмилиано
Бонаццоли Федерико
 
69'
 
Манкозу Марко
Шахов Евгений
69'
 
Бабакар Хоума
Лападула Джанлука
72'
 
Тахцидис Панайотис
75'
Виейра Ронни
 
76'
Депаоли Фабио
 
86'
 
Рисполи Андреа
Меккарьелло Бьяджо
90'
Рамирес Гастон
(Ригони Эмилиано)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан
Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория
Лечче Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе
Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Сампдория 1:2 Лечче Серия A Лечче 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 6:2 Лечче Кубок Лечче 1:3 Сампдория Серия A
Сампдория 3:2 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 10 8 2 0 18 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 22 - 10 25
3. Аталанта Заявка 10 6 3 1 30 - 16 21
4. Рома Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
6. Наполи Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Кальяри Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Верона Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12. Торино Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
13. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Удинезе Заявка 10 3 1 6 5 - 17 10
15. Сассуоло Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
16. Лечче Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Дженоа Заявка 10 2 2 6 13 - 23 8
18. Брешия Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Лечче
Сампдория
76.6% (108)
Ничья
17% (24)
Лечче
6.4% (9)
2:1 Сампдория
30.5% (43)
1:0 Сампдория
28.4% (40)
1:1 Ничья
13.5% (19)
2:0 Сампдория
12.8% (18)
1:2 Лечче
2.8% (4)
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