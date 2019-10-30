Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
1:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Лечче
0:1
8' ГолЛападула Джанлука
28' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
43' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
45' Undefined phrase: football_event_Феррари Алекс
45' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
54' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
56' Желтая карточкаФеррари Алекс
72' Вторая желтая карточкаТахцидис Панайотис
75' Желтая карточкаВиейра Ронни
76' Желтая карточкаДепаоли Фабио
1:1
90' ГолРамирес Гастон
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
28'
43'
45'
56'
75'
76'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 6
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан
Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория
Лечче Последние 20 матчей: +5 =2 -13Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе
Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|18 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|30 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|7.
|Кальяри
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|13.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 17
|10
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Сампдория
76.6% (108)
Ничья
17% (24)
Лечче
6.4% (9)
2:1 Сампдория
30.5% (43)
1:0 Сампдория
28.4% (40)
1:1 Ничья
13.5% (19)
2:0 Сампдория
12.8% (18)
1:2 Лечче
2.8% (4)
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