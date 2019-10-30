Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

94' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

91' Мурру Никола из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

90' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Ригони Эмилиано пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

89' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Лечче

88' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Лечче

86' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Табанелли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

85' Удар от ворот произведет Сампдория

85' Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали

84' Удар от ворот произведет Сампдория

83' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

83' Рамирес Гастон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

83' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Лечче

80' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

80' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Лечче

77' Лечче имеет хороший шанс забить.

76' Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи

75' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Виейра Ронни получил желтую карточку от судьи

74' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

74' Плохо играет Лучиони Фабио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

73' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' УДАЛЕНИЕ! - После тактического фола Тахцидис Панайотис получает вторую желтую карточку

71' Фалько Филиппо из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

71' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

70' Удар от ворот произведет Лечче

68' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Лечче

67' Лерис Мехди пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

67' Депаоли Фабио из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

66' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

65' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Сампдория

63' Выглядело как неплохой момент. Табанелли Андреа из команды Лечче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Бонаццоли Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Бонаццоли Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Экдаль Олбин из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

61' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

60' Удар от ворот произведет Лечче

59' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Сампдория

59' Тахцидис Панайотис не смог попасть в створ ударом издали

59' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Шахов Евгений из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

56' Феррари Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

55' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Меккарьелло Бьяджо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Лечче

53' Бертолаччи Андреа не смог попасть в створ ударом издали

53' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бертолаччи Андреа , обходя своих соперников

52' Лечче имеет хороший шанс забить.

51' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Дель Орко Кристиан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

47' Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля