Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Юве Стабия
0'
21' Желтая карточка
Карлини Массимилиано
37' Желтая карточка
Giacomo Calo
45'+1
38
Зима
Лукаш
4
Matteo
Di
Gennaro
21
Lorenzo
Gonnelli
42
Бобен
Матия
15
Дель
Прато
Энрико
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
7
Марсура
Давиде
31
Райчевич
Филип
25
Руссо
Данило
31
Фацио
Паскуале
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
3
Риччи
Джакомо
5
Giacomo
Calo
37
Кальвано
Симоне
7
Fabrizio
Melara
29
Карлини
Массимилиано
18
Luigi
Canotto
32
Francesco
Forte
I
Ливорно
3-4-2-1
Юве Стабия
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Карлини Массимилиано
37'
 
Giacomo Calo

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево
Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия
Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ливорно 1:3 Юве Стабия Кубок Ливорно 2:2 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 1:3 Ливорно Серия B Юве Стабия 1:2 Ливорно Серия B
Ливорно 3:0 Юве Стабия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Перуджа 1:0 11 5 4 2 12 - 10 19
3. Кротоне 0:1 11 5 3 3 16 - 10 18
4. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
6. Асколи 0:0 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
8. Пескара 1:0 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
11. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
12. Фрозиноне 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Пиза 0:1 11 3 4 4 14 - 12 13
14. Венеция 0:0 11 3 4 4 11 - 12 13
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
17. Юве Стабия 0:0 11 3 2 6 10 - 18 11
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 0:0 11 2 2 7 9 - 15 8
20. Трапани 10 1 3 6 9 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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