Италия: Серия B 2019-2020
Ливорно
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Армандо Пикки
Юве Стабия
21' Желтая карточкаКарлини Массимилиано
37' Желтая карточкаGiacomo Calo
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +4 =4 -12Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево
Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия
Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|2.
|Перуджа
|1:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|3.
|Кротоне
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|4.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|6.
|Асколи
|0:0
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Пескара
|1:0
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|11.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|12.
|Фрозиноне
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Пиза
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Венеция
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|16.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Юве Стабия
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|20.
|Трапани
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
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