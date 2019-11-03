Италия: Серия A 2019-2020
Аталанта
0:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Gewiss Stadium
Кальяри
15' Желтая карточкаРог Марко
25' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
0:1
32' Гол в свои воротаПашалич Марио
39' Красная карточкаИличич Йосип
56' Желтая карточкаОлива Кристиан
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
90
Ольсен
Робин
29
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
-
79 Amad Traore
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
32'
0:1
39'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =3 -7Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта
Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта
Кальяри Последние 20 матчей: +10 =6 -4Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 11
|28
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 17
|21
|5.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Милан
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|12.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|13.
|Торино
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 17
|10
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Аталанта
95.1% (136)
Ничья
4.9% (7)
Кальяри
0% (0)
2:1 Аталанта
39.9% (57)
2:0 Аталанта
23.8% (34)
3:1 Аталанта
12.6% (18)
1:0 Аталанта
11.9% (17)
3:0 Аталанта
3.5% (5)
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