Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Аталанта

45' Симеоне Джованни не смог попасть в створ ударом издали

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

44' Удар от ворот произведет Кальяри

43' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

42' Аталанта имеет хороший шанс забить.

41' Кальяри имеет хороший шанс забить.

40' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

39' Удаление! Судья показывает Иличич Йосип красную карточку за неспортивное поведение.

39' Матч остановлен

39' Удар от ворот произведет Кальяри

39' Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ольсен Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гомес Алехандро

37' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

35' Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' ГООООООООЛ - Пашалич Марио очень расстроена, так как забила в свои ворота!

32' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Матч остановлен

30' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

29' Удар от ворот произведет Аталанта

29' Наингголан Раджа не смог попасть в створ ударом издали

29' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Кальяри

28' Пространство открывается для Кастань Тимоти , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

26' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Ликояннис Хараламбос получил желтую карточку от судьи

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

24' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Иличич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку

21' Удар от ворот произведет Аталанта

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Госенс Робин из команды Аталанта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Хорошо играет на выходе Голлини Пьерлуиджи - мяч в ее руках

19' Наингголан Раджа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

15' Рог Марко получил желтую карточку от судьи

15' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кастань Тимоти из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Наингголан Раджа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

10' Олива Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Удар от ворот произведет Аталанта

7' Клаван Рагнар не смог попасть в створ ударом издали

6' Наингголан Раджа наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

5' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.

4' Матч остановлен

4' Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Вратарь парирует удар, который нанес Симеоне Джованни , и мяч снова в игре

2' Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Наингголан Раджа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Кальяри начинает с центра поля