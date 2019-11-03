Италия: Серия A 2019-2020

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Аталанта
0:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Кальяри
0'
15' Желтая карточка
Рог Марко
25' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
0:1
32' Гол в свои ворота
Пашалич Марио
39' Красная карточка
Иличич Йосип
56' Желтая карточка
Олива Кристиан
58'
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
21
Кастань
Тимоти
11
Фройлер
Ремо
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
90
Ольсен
Робин
12
Каччаторе
Фабрицио
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
29
Кастро
Лукас
17
Олива
Кристиан
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
Аталанта
3-4-1-2
Кальяри
4-3-1-2

Ход матча

15'
 
Рог Марко
25'
 
Ликояннис Хараламбос
32'
0:1
Пашалич Марио
39'
Иличич Йосип
 
46'
Малиновский Руслан
Гомес Алехандро
 
46'
Хатебур Ханс
Госенс Робин
 
56'
 
Олива Кристиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта
Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта
Кальяри Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Кальяри 0:2 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A
Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 24 - 11 28
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Аталанта 0:1 Заявка 11 6 3 2 30 - 17 21
5. Кальяри 1:0 Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
6. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
7. Наполи Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Милан Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Верона Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
12. Болонья Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
13. Торино Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Удинезе Заявка 10 3 1 6 5 - 17 10
15. Сассуоло Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
16. Лечче Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Дженоа Заявка 10 2 2 6 13 - 23 8
18. Брешия Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Кальяри
Аталанта
95.1% (136)
Ничья
4.9% (7)
Кальяри
0% (0)
2:1 Аталанта
39.9% (57)
2:0 Аталанта
23.8% (34)
3:1 Аталанта
12.6% (18)
1:0 Аталанта
11.9% (17)
3:0 Аталанта
3.5% (5)
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