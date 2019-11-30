Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Джованни Цини
Ливорно
21
Nadir
Zortea
26
Luka
Bogdan
29
Рокка
Микеле
24
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Nadir ZorteaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Нападающий
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе
Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа
Ливорно Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно
Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Ливорно: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|14
|8
|5
|1
|18 - 8
|29
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|0:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|4.
|Читтаделла
|0:0
|14
|6
|4
|4
|13 - 13
|22
|5.
|Кьево
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|6.
|Асколи
|13
|6
|2
|5
|22 - 17
|20
|7.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|8.
|Фрозиноне
|1:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|10.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|11.
|Эмполи
|0:1
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|12.
|Венеция
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|13.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Кремонезе
|0:0
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|15.
|Виртус Энтелла
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Ливорно
|0:0
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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