Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ливорно
0' 24'
16
Агацци
Микаэль
20
Luca
Ravanelli
26
Терранова
Эмануэле
15
Бьянкетти
Маттео
4
Арини
Мариано
21
Nadir
Zortea
8
Бултам
Реда
5
Вальцания
Лука
17
Мильоре
Франческо
9
Чофани
Даниэль
30
Чераволо
Фабио
35
Плиццари
Алессандро
21
Lorenzo
Gonnelli
6
Газбарро
Андреа
26
Luka
Bogdan
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
15
Дель
Прато
Энрико
29
Рокка
Микеле
32
Маррас
Мануэль
24
Fabio
Mazzeo
7
Марсура
Давиде
Кремонезе
3-1-4-2
Ливорно
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе
Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа
Ливорно Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно
Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Ливорно: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ливорно 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:3 Ливорно Лега Про
Ливорно 1:0 Кремонезе Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 14 8 5 1 18 - 8 29
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 0:0 14 6 4 4 21 - 15 22
4. Читтаделла 0:0 14 6 4 4 13 - 13 22
5. Кьево 13 5 6 2 19 - 15 21
6. Асколи 13 6 2 5 22 - 17 20
7. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
8. Фрозиноне 1:0 14 5 5 4 14 - 14 20
9. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
10. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
11. Эмполи 0:1 14 4 6 4 16 - 16 18
12. Венеция 0:0 14 4 6 4 14 - 14 18
13. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
14. Кремонезе 0:0 14 4 5 5 10 - 16 17
15. Виртус Энтелла 13 4 4 5 12 - 15 16
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Ливорно 0:0 14 3 2 9 12 - 19 11
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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