Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Марио Ригамонти
Аталанта
11' Желтая карточкаКастань Тимоти
19' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
28
Ромуло
Соуза
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
41 РоджерЗащитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +8 =1 -11Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия
Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия
Аталанта Последние 20 матчей: +7 =5 -8Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити
Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 14
|27
|4.
|Кальяри
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|31 - 21
|23
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|12.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 20
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|22 - 23
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 20
|12
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 27
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|20.
|Брешия
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
Брешия
5.5% (8)
Ничья
9.6% (14)
Аталанта
84.9% (124)
1:2 Аталанта
38.4% (56)
0:2 Аталанта
16.4% (24)
0:1 Аталанта
13% (19)
1:3 Аталанта
11% (16)
1:1 Ничья
8.2% (12)
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