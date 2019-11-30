Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Брешия
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Аталанта
0'
11' Желтая карточка
Кастань Тимоти
19' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
25'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
6
Ндой
Эмануэле
4
Тонали
Сандро
19
Мангравити
Массимилиано
28
Ромуло
Соуза
45
Балотелли
Марио
11
Торрегросса
Эрнесто
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
5
Мазиелло
Андреа
6
Паломино
Хосе
21
Кастань
Тимоти
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
9
Муриэль
Луис
72
Иличич
Йосип
Брешия
4-3-1-2
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

11'
 
Кастань Тимоти
19'
Торрегросса Эрнесто
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия
Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия
Аталанта Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити
Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 30 - 14 27
4. Кальяри Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
6. Аталанта 0:0 Заявка 14 6 5 3 31 - 21 23
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
10. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
11. Торино Заявка 13 4 2 7 15 - 20 14
12. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Удинезе Заявка 13 4 2 7 9 - 20 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 1 7 22 - 23 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 9 - 20 12
17. Лечче Заявка 13 2 5 6 17 - 27 11
18. Дженоа Заявка 13 2 4 7 15 - 27 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 13 2 3 8 8 - 19 9
20. Брешия 0:0 Заявка 13 2 2 9 10 - 23 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 0:0 Аталанта
Брешия
5.5% (8)
Ничья
9.6% (14)
Аталанта
84.9% (124)
1:2 Аталанта
38.4% (56)
0:2 Аталанта
16.4% (24)
0:1 Аталанта
13% (19)
1:3 Аталанта
11% (16)
1:1 Ничья
8.2% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...