Италия: Серия A 2019-2020

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Лацио
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче
Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан
Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус

Последние игры между собой

Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Лацио 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A
Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A Ювентус 4:0 Лацио Суперкубок Италии Лацио 0:2 Ювентус Серия A Лацио 2:1 Ювентус Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 12 1 1 31 - 13 37
2. Ювентус Заявка 14 11 3 0 25 - 12 36
3. Лацио Заявка 14 9 3 2 33 - 14 30
4. Кальяри Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 4 2 26 - 15 28
6. Аталанта Заявка 14 7 4 3 34 - 21 25
7. Наполи Заявка 14 5 5 4 23 - 18 20
8. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
9. Верона Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
12. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
13. Фиорентина Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
14. Сассуоло Заявка 13 4 2 7 24 - 25 14
15. Удинезе Заявка 14 4 2 8 9 - 23 14
16. Лечче Заявка 14 3 5 6 18 - 27 14
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 14 2 3 9 9 - 21 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 07.12.2019, осталось 2 дня 22 часа 15 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Лацио - Ювентус
    Лацио
    17.5% (7)
    Ничья
    30% (12)
    Ювентус
    52.5% (21)
    1:2 Ювентус
    47.5% (19)
    1:1 Ничья
    22.5% (9)
    2:1 Лацио
    15% (6)
    2:2 Ничья
    5% (2)
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