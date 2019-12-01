Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Ювентус
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =4 -0Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан
Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус
Последние игры между собой
Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A Ювентус 4:0 Лацио Суперкубок Италии Лацио 0:2 Ювентус Серия A Лацио 2:1 Ювентус Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 13
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|25 - 12
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 14
|30
|4.
|Кальяри
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 15
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|34 - 21
|25
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|24 - 25
|14
|15.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 23
|14
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 27
|14
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Лацио
17.5% (7)
Ничья
30% (12)
Ювентус
52.5% (21)
1:2 Ювентус
47.5% (19)
1:1 Ничья
22.5% (9)
2:1 Лацио
15% (6)
2:2 Ничья
5% (2)
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