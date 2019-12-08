Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
2:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Кальяри
1:0
7' ГолБерарди Доменико
33' Желтая карточкаКлаван Рагнар
2:0
36' ГолДжуричич Филип
36' Желтая карточкаПеллегрини Лука
38' Желтая карточкаБерарди Доменико
39' Желтая карточкаМаньянелли Франческо
2
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
33'
36'
2:0
36'
38'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья
Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина
Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|6.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 19
|28
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Торино
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|9.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|11.
|Сассуоло
|2:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|12.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 29
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
Сассуоло
32.4% (45)
Ничья
40.3% (56)
Кальяри
27.3% (38)
1:1 Ничья
30.2% (42)
1:2 Кальяри
20.9% (29)
2:1 Сассуоло
15.1% (21)
1:0 Сассуоло
10.8% (15)
2:2 Ничья
9.4% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...