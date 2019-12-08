Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
2:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
7' Гол
Берарди Доменико
33' Желтая карточка
Клаван Рагнар
2:0
36' Гол
Джуричич Филип
36' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
38' Желтая карточка
Берарди Доменико
39' Желтая карточка
Маньянелли Франческо
43'
63
Турати
Стефано
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
19
Романья
Филиппо
77
Кирьякопулос
Гиоргос
73
Локателли
Мануэль
4
Маньянелли
Франческо
10
Джуричич
Филип
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
7
Бога
Джереми
1
Рафаэл
Биттенкур
12
Каччаторе
Фабрицио
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
Сассуоло
4-3-3
Кальяри
4-3-2-1

Ход матча

7'
Берарди Доменико
(Джуричич Филип)
1:0
33'
 
Клаван Рагнар
36'
Джуричич Филип
(Тольян Йереми)
2:0
36'
 
Пеллегрини Лука
38'
Берарди Доменико
 
39'
Маньянелли Франческо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья
Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина
Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Сассуоло 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
5. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
6. Кальяри 0:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 19 28
7. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
8. Торино 1:0 Заявка 15 6 2 7 17 - 20 20
9. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
10. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
11. Сассуоло 2:0 Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
12. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
14. Фиорентина 0:1 Заявка 15 4 4 7 18 - 22 16
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 20 - 29 15
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
19. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Брешия 0:0 Заявка 14 2 2 10 10 - 26 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 2:0 Кальяри
Сассуоло
32.4% (45)
Ничья
40.3% (56)
Кальяри
27.3% (38)
1:1 Ничья
30.2% (42)
1:2 Кальяри
20.9% (29)
2:1 Сассуоло
15.1% (21)
1:0 Сассуоло
10.8% (15)
2:2 Ничья
9.4% (13)
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