Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Парма

45' Феррари Алекс не смог попасть в створ ударом издали

45' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Вратарь парирует удар, который нанес Виейра Ронни , и мяч снова в игре

44' Удар от ворот произведет Парма

43' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Янкто Якуб из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Удар от ворот произведет Парма

43' Пространство открывается для Квальярелла Фабио , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

43' Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Рамирес Гастон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

42' Квальярелла Фабио бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

42' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Пространство открывается для Мурру Никола , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

38' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Парма

36' Габбьядини Маноло из команды Сампдория плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

35' Корнелиус Андреас получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Парма

33' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Квальярелла Фабио из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

30' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Кулушевски Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Габбьядини Маноло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Куцка Юрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Куцка Юрай наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Удар от ворот произведет Сампдория

18' Куцка Юрай пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

17' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Корнелиус Андреас из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Сампдория

15' Удар от ворот произведет Сампдория

14' Удар от ворот произведет Парма

13' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Матч остановлен

12' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Габбьядини Маноло из команды Сампдория плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

8' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

6' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Сампдория

5' Парма имеет хороший шанс забить.

5' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Парма начинает с центра поля