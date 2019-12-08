Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
0:1
Перерыв
Стадион: Луиджи Феррарис
Парма
0:1
21' ГолКуцка Юрай
35' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта
СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома
Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|8.
|Наполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|11.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|26 - 27
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 29
|15
|17.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|19.
|Брешия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 26
|10
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
Сампдория
63.6% (89)
Ничья
26.4% (37)
Парма
10% (14)
2:1 Сампдория
30.7% (43)
1:0 Сампдория
26.4% (37)
1:1 Ничья
21.4% (30)
2:0 Сампдория
6.4% (9)
1:2 Парма
5% (7)
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