Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
0:1
Перерыв

Стадион:
Парма
0'
0:1
21' Гол
Куцка Юрай
35' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
1
Аудеро
Эмиль
18
Торсби
Мортен
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
11
Рамирес
Гастон
6
Экдаль
Олбин
4
Виейра
Ронни
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
10
Эрнани
Азеведо
33
Куцка
Юрай
17
Барилла
Антонио
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Сампдория
4-4-2
Парма
4-3-3

Ход матча

21'
0:1
Куцка Юрай
(Эрнани Азеведо)
35'
 
Корнелиус Андреас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта
СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома
Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Парма 2:1 Сампдория Товарищеские матчи Парма 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Парма Серия A Сампдория 3:1 Парма Товарищеские матчи
Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Парма 1:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
8. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9. Торино Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
10. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
11. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
12. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
13. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Сассуоло Заявка 14 4 3 7 26 - 27 15
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 20 - 29 15
17. Сампдория 0:1 Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12
18. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
19. Брешия Заявка 14 3 1 10 11 - 26 10
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Парма
Сампдория
63.6% (89)
Ничья
26.4% (37)
Парма
10% (14)
2:1 Сампдория
30.7% (43)
1:0 Сампдория
26.4% (37)
1:1 Ничья
21.4% (30)
2:0 Сампдория
6.4% (9)
1:2 Парма
5% (7)
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