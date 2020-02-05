Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим) Зрители: 45000
Верона
23' Желтая карточкаКумбулла Мараш
29' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
77' Желтая карточкаХони Родригес
80' Желтая карточкаРаду Стефан
87' Желтая карточкаРрахмани Амир
4
Патрик
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
21
Гюнтер
Корай
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
77'
80'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +15 =1 -4Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория
Верона Последние 20 матчей: +9 =5 -6Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа
СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона
Последние игры между собой
Лацио: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 21
|54
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|52 - 20
|50
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|59 - 30
|39
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 27
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|8.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 34
|32
|9.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|26 - 23
|31
|10.
|Наполи
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 31
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 34
|30
|12.
|Торино
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|26 - 39
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 37
|26
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 32
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 35
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|22 - 37
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 42
|19
|18.
|Дженоа
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|23 - 43
|16
|19.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|16 - 38
|15
Лацио
95.8% (159)
Ничья
3.6% (6)
Верона
0.6% (1)
2:0 Lazio
41.6% (69)
2:1 Lazio
18.1% (30)
3:1 Lazio
12% (20)
1:0 Lazio
9.6% (16)
3:0 Lazio
7.2% (12)
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