Италия: Серия A 2019-2020

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Лацио
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 45000
Верона
0'
23' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
29' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
77' Желтая карточка
Хони Родригес
80' Желтая карточка
Раду Стефан
87' Желтая карточка
Ррахмани Амир
90'+6
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
32
Пессина
Маттео
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
14
Верре
Валерио
20
Цаканьи
Маттиа
16
Борини
Фабио
Лацио
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

23'
 
Кумбулла Мараш
29'
Милинкович-Савич Сергей
 
70'
 
Эйссерик Валентин
Верре Валерио
70'
Хони Родригес
Лулич Сенад
 
71'
Марусич Адам
Лаццари Мануэль
 
77'
Хони Родригес
 
80'
Раду Стефан
 
85'
Пароло Марко
Кайседо Фелипе
 
87'
 
Ррахмани Амир
90'
 
Давидович Павел
Борини Фабио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория
Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио
Верона Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа
СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона

Последние игры между собой

Лацио: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Лацио 2:0 Верона Серия A Верона 0:3 Лацио Серия A Лацио 5:2 Верона Серия A Верона 1:2 Лацио Серия A
Лацио 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:3 Верона Серия A Верона 4:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Верона Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 22 17 3 2 43 - 21 54
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 22 15 5 2 52 - 20 50
4. Аталанта Заявка 22 11 6 5 59 - 30 39
5. Рома Заявка 22 11 6 5 40 - 27 39
6. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
7. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
8. Кальяри Заявка 22 8 8 6 38 - 34 32
9. Верона Заявка 22 8 7 7 26 - 23 31
10. Наполи Заявка 22 8 6 8 34 - 31 30
11. Болонья Заявка 22 8 6 8 34 - 34 30
12. Торино Заявка 22 8 3 11 26 - 39 27
13. Сассуоло Заявка 22 7 5 10 36 - 37 26
14. Фиорентина Заявка 22 6 7 9 25 - 32 25
15. Удинезе Заявка 22 7 3 12 19 - 35 24
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 22 - 37 20
17. Лечче Заявка 22 4 7 11 27 - 42 19
18. Дженоа Заявка 22 3 7 12 23 - 43 16
19. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
20. СПАЛ 2013 Заявка 22 4 3 15 16 - 38 15
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Верона
Лацио
95.8% (159)
Ничья
3.6% (6)
Верона
0.6% (1)
2:0 Lazio
41.6% (69)
2:1 Lazio
18.1% (30)
3:1 Lazio
12% (20)
1:0 Lazio
9.6% (16)
3:0 Lazio
7.2% (12)
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