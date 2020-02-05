Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Удар от ворот произведет Верона

95' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Пароло Марко из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Лукас Лейва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Эйссерик Валентин из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

90' Игрок команды Лацио исполняет передачу

90' Лацио имеет хороший шанс забить.

90' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Борини Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Борини Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Глупая желтая карточка для Ррахмани Амир : она просто пинает мяч в отчаянии

86' Сегодняшная посещаемость составляет 45000 болельщиков

86' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Верона имеет хороший шанс забить.

85' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Верона

84' Пространство открывается для Иммобиле Чиро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

84' Лацио имеет хороший шанс забить.

83' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Иммобиле Чиро из команды Лацио плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

82' Лацио имеет хороший шанс забить.

81' Велозу Мигель из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Раду Стефан получил желтую карточку от судьи

79' Удар от ворот произведет Лацио

79' Велозу Мигель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Хони Родригес получает желтую карточку за игру рукой

77' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Цаканьи Маттиа из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

76' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хони Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

73' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

71' Удар от ворот произведет Лацио

70' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лазович Дарко , обходя своих соперников

68' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Верона

67' Раду Стефан не смог попасть в створ ударом издали

66' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Лацио

66' Верре Валерио не смог попасть в створ ударом издали

63' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Кайседо Фелипе из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Хорошая попытка от Лазович Дарко , был неплохой удар, но вратарь спас

60' Верона имеет хороший шанс забить.

59' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лацио имеет хороший шанс забить.

58' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хорошо играет на выходе Стракоша Томас - мяч в ее руках

56' Лацио имеет хороший шанс забить.

56' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Борини Фабио пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

55' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Верона

54' Отличная игра от Альберто Луис из команды Лацио . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

54' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Пессина Маттео не смог попасть в створ ударом издали

53' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Верона имеет хороший шанс забить.

50' Удар от ворот произведет Верона

50' Лацио имеет хороший шанс забить.

49' Иммобиле Чиро из команды Лацио плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

49' Верре Валерио из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Верона имеет хороший шанс забить.

48' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лазович Дарко , обходя своих соперников