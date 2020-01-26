Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Парма
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
20' Гол
Гальоло Риккардо
24'
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
21
Скоццарелла
Маттео
10
Эрнани
Азеведо
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
19
Куртич
Ясмин
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
38
Мандрагора
Роландо
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Парма
4-3-3
Удинезе
3-5-2

Ход матча

20'
Гальоло Риккардо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма
Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе
Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе

Последние игры между собой

Парма: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Удинезе 1:3 Парма Серия A Удинезе 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Удинезе Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 4:2 Парма Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 0:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Парма Серия A Парма 2:1 Удинезе Серия A Парма 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 20 16 3 1 39 - 19 51
2. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Рома Заявка 20 11 5 4 37 - 22 38
5. Аталанта Заявка 21 11 5 5 57 - 28 38
6. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
7. Кальяри Заявка 21 8 7 6 36 - 32 31
8. Парма 0:0 Заявка 21 8 5 8 27 - 27 29
9. Верона 0:0 Заявка 20 7 6 7 22 - 22 27
10. Торино Заявка 21 8 3 10 26 - 35 27
11. Болонья Заявка 21 7 6 8 32 - 33 27
12. Удинезе 0:0 Заявка 21 7 4 10 19 - 31 25
13. Фиорентина Заявка 21 6 7 8 25 - 29 25
14. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
15. Сассуоло 0:0 Заявка 21 6 5 10 32 - 35 23
16. Сампдория 0:0 Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче 0:0 Заявка 21 3 8 10 23 - 39 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 21 4 3 14 15 - 33 15
19. Брешия Заявка 21 4 3 14 19 - 39 15
20. Дженоа Заявка 21 3 6 12 21 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Парма 1:0 Удинезе
Парма
68.3% (95)
Ничья
23% (32)
Удинезе
8.6% (12)
2:1 Парма
36.7% (51)
1:0 Парма
21.6% (30)
1:1 Ничья
19.4% (27)
2:0 Парма
7.2% (10)
1:2 Удинезе
5.8% (8)
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