Италия: Серия A 2019-2020
Парма
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Эннио Тардини
Удинезе
1:0
20' ГолГальоло Риккардо
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Куртич ЯсминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе
Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе
Последние игры между собой
Парма: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Удинезе 4:2 Парма Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 0:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Парма Серия A Парма 2:1 Удинезе Серия A Парма 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|39 - 19
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 22
|38
|5.
|Аталанта
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|57 - 28
|38
|6.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|7.
|Кальяри
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|36 - 32
|31
|8.
|Парма
|0:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 27
|29
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|22 - 22
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 35
|27
|11.
|Болонья
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 33
|27
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|21
|7
|4
|10
|19 - 31
|25
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|15.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 35
|23
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|0:0 Заявка
|21
|3
|8
|10
|23 - 39
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 33
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|19 - 39
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|21 - 41
|15
Парма
68.3% (95)
Ничья
23% (32)
Удинезе
8.6% (12)
2:1 Парма
36.7% (51)
1:0 Парма
21.6% (30)
1:1 Ничья
19.4% (27)
2:0 Парма
7.2% (10)
1:2 Удинезе
5.8% (8)
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