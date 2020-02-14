Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Брешия
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус
Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус
Брешия Последние 20 матчей: +4 =4 -12Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри
Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|48 - 20
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 20
|53
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|31 - 30
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 31
|32
|10.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 34
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|20 - 36
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|17.
|Лечче
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|30 - 44
|22
|18.
|Дженоа
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|24 - 43
|19
|19.
|Брешия
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|21 - 42
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|17 - 40
|15
Ювентус
98.7% (78)
Ничья
0% (0)
Брешия
1.3% (1)
2:0 Ювентус
46.8% (37)
3:0 Ювентус
19% (15)
3:1 Ювентус
12.7% (10)
1:0 Ювентус
7.6% (6)
4:0 Ювентус
3.8% (3)
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