Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Брешия

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус
Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус
Брешия Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри
Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Брешия Серия A Брешия 1:1 Ювентус Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 6 1 48 - 20 54
2. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
3. Лацио Заявка 23 16 5 2 53 - 20 53
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
8. Парма Заявка 23 9 5 9 31 - 30 32
9. Милан Заявка 23 9 5 9 25 - 31 32
10. Кальяри Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи Заявка 23 8 6 9 36 - 34 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе Заявка 23 7 4 12 20 - 36 25
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
17. Лечче Заявка 23 5 7 11 30 - 44 22
18. Дженоа Заявка 23 4 7 12 24 - 43 19
19. Брешия Заявка 23 4 4 15 21 - 42 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 23 4 3 16 17 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Брешия

    До начала игры, которая состоится 16.02.2020, осталось 1 день 17 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Брешия
    Ювентус
    98.7% (78)
    Ничья
    0% (0)
    Брешия
    1.3% (1)
    2:0 Ювентус
    46.8% (37)
    3:0 Ювентус
    19% (15)
    3:1 Ювентус
    12.7% (10)
    1:0 Ювентус
    7.6% (6)
    4:0 Ювентус
    3.8% (3)
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