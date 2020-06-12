Лечче
Позже
Стадион: Виа дель Маре
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|8 (5)
|0.22
|2.
|Лападула Джанлука
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|6.
|Бабакар Хоума
|2
|0.05
|7.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|8.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|9.
|Майер Жан
|1
|0.03
|10.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|12.
|Лучиони Фабио
|1
|0.03
|13.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|14.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|15.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|16.
|Шахов Евгений
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|6
|0.16
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0.14
|3.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|4.
|Ибрагимович Златан
|3
|0.08
|5.
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.08
|6.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.05
|7.
|Леау Рафаэл
|2
|0.05
|8.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|9.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|0
|0
|11.
|Конти Андреа
|0
|0
|12.
|Билья Лукас
|0
|0
|13.
|Крунич Раде
|0
|0
|14.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|15.
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|2.
|Петриччоне Якопо
|7
|0
|3.
|Тахцидис Панайотис
|5
|1
|4.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|5.
|Лучиони Фабио
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|11.
|Шахов Евгений
|3
|0
|12.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|13.
|Манкозу Марко
|2
|0
|14.
|Бабакар Хоума
|2
|0
|15.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|16.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|17.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|18.
|Донати Джулио
|1
|0
|19.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|20.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|12
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|3.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|4.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|5.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|6.
|Конти Андреа
|5
|0
|7.
|Пакета Лукас
|5
|0
|8.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|2
|1
|10.
|Билья Лукас
|3
|0
|11.
|Крунич Раде
|3
|0
|12.
|Кесси Франк
|3
|0
|13.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|14.
|Борини Фабио
|2
|0
|15.
|Ребич Анте
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|18.
|Рейна Пепе
|0
|1
|19.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|20.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|21.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|22.
|Андре Силва
|1
|0
|23.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
|Милан
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013
Милан Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|50 - 24
|63
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|49 - 24
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|70 - 34
|48
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 34
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 31
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 26
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 40
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|15.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|28 - 45
|27
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 44
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|26
|4
|4
|18
|22 - 49
|16
Прогнозы на матч Лечче - Милан
Исход игры
Лечче
2.2% (2)
Ничья
10% (9)
Милан
87.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
48.1% (38)
Меньше
51.9% (41)
Обе команды забьют
Да
54.43% (43)
Нет
45.57% (36)
Популярный счёт
1:2 Милан
35.6% (32)
0:1 Милан
22.2% (20)
0:2 Милан
14.4% (13)
1:1 Ничья
6.7% (6)
1:3 Милан
4.4% (4)
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