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Лечче
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 8 (5) 0.22
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Фариас Диего 2 0.05
6. Бабакар Хоума 2 0.05
7. Ла Мантия Андреа 2 0.05
8. Сапонара Риккардо 1 0.03
9. Майер Жан 1 0.03
10. Дейола Алессандро 1 0.03
11. Донати Джулио 1 0.03
12. Лучиони Фабио 1 0.03
13. Табанелли Андреа 1 0.03
14. Барак Антонин 1 0.03
15. Петриччоне Якопо 0 0
16. Шахов Евгений 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 6 0.16
2. Тео Эрнандес 5 0.14
3. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
4. Ибрагимович Златан 3 0.08
5. Чалханоглу Хакан 3 0.08
6. Бонавентура Джакомо 2 0.05
7. Леау Рафаэл 2 0.05
8. Сусо Хесус 1 0.03
9. Кесси Франк 1 (1) 0.03
10. Кастильехо Самуэль 0 0
11. Конти Андреа 0 0
12. Билья Лукас 0 0
13. Крунич Раде 0 0
14. Калабрия Давиде 0 0
15. Пакета Лукас 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Лападула Джанлука 7 1
2. Петриччоне Якопо 7 0
3. Тахцидис Панайотис 5 1
4. Кальдерони Марко 6 0
5. Лучиони Фабио 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Табанелли Андреа 4 0
11. Шахов Евгений 3 0
12. Дель Орко Кристиан 1 1
13. Манкозу Марко 2 0
14. Бабакар Хоума 2 0
15. Дейола Алессандро 2 0
16. Меккарьелло Бьяджо 2 0
17. Вигорито Мауро 1 0
18. Донати Джулио 1 0
19. Габриэл Васконселлос 1 0
20. Ла Мантия Андреа 1 0
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 12 0
2. Тео Эрнандес 8 0
3. Калабрия Давиде 3 2
4. Чалханоглу Хакан 6 0
5. Мусаккио Матео 4 1
6. Конти Андреа 5 0
7. Пакета Лукас 5 0
8. Романьоли Алессио 4 0
9. Кастильехо Самуэль 2 1
10. Билья Лукас 3 0
11. Крунич Раде 3 0
12. Кесси Франк 3 0
13. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
14. Борини Фабио 2 0
15. Ребич Анте 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Дуарте Леонардо 2 0
18. Рейна Пепе 0 1
19. Ибрагимович Златан 1 0
20. Бонавентура Джакомо 1 0
21. Доннарумма Антонио 1 0
22. Андре Силва 1 0
23. Пёнтек Кшиштоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 9.68% (3) 12.9% (4) 16.13% (5) 12.9% (4) 25.81% (8) 22.58% (7)
 Милан 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 26.92% (7) 19.23% (5) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013
Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Про Верчелли 1:1 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Пистойезе 0:0 Лечче Брешия 3:0 Лечче Понтедера 4:1 Лечче
Милан Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино
Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Милан 2:2 Лечче Серия A Милан 2:0 Лечче Серия A Лечче 3:4 Милан Серия A Лечче 1:1 Милан Серия A
Милан 4:0 Лечче Серия A Милан 2:0 Лечче Серия A Лечче 1:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 26 20 3 3 50 - 24 63
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 49 - 24 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
8. Парма Заявка 25 10 5 10 32 - 31 35
9. Верона Заявка 25 9 8 8 29 - 26 35
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Сассуоло Заявка 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Кальяри Заявка 25 8 8 9 41 - 40 32
13. Фиорентина Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
14. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
15. Торино Заявка 25 8 3 14 28 - 45 27
16. Сампдория Заявка 25 7 5 13 28 - 44 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 26 4 4 18 22 - 49 16

Прогнозы на матч Лечче - Милан

Исход игры
Лечче
2.2% (2)
Ничья
10% (9)
Милан
87.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
48.1% (38)
Меньше
51.9% (41)
Обе команды забьют
Да
54.43% (43)
Нет
45.57% (36)
Популярный счёт
1:2 Милан
35.6% (32)
0:1 Милан
22.2% (20)
0:2 Милан
14.4% (13)
1:1 Ничья
6.7% (6)
1:3 Милан
4.4% (4)
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