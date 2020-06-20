Прогнозы на матч Парма - Интер Милан

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Парма
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 6 0.16
3. Жервиньо Куасси 5 0.14
4. Куцка Юрай 4 0.11
5. Гальоло Риккардо 2 0.05
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Барилла Антонино 1 0.03
10. Спрокати Маттиа 1 0.03
11. Грасси Альберто 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Лорини Венсан 0 0
15. Дармиан Маттео 0 0
16. Куртич Ясмин 0 0
17. Бругман Гастон 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 19 (5) 0.51
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Брозович Марсело 3 0.08
4. Сенси Стефано 3 0.08
5. Кандрева Антонио 2 0.05
6. Де Врей Стефан 2 0.05
7. Весино Матиас 2 0.05
8. Гальярдини Роберто 2 0.05
9. Валеро Борха 2 0.05
10. Бираги Кристиано 1 0.03
11. Барелла Николо 1 0.03
12. Санчес Алексис 1 0.03
13. Янг Эшли 1 0.03
14. Д'Амброзио Данило 1 0.03
15. Бастони Алессандро 1 0.03
16. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
17. Годин Диего 0 0
18. Мозес Виктор 0 0
19. Асамоа Квадво 0 0
20. Эриксен Кристиан 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 9 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 5 0
4. Иакопони Симоне 5 0
5. Дармиан Маттео 4 0
6. Лорини Венсан 4 0
7. Жервиньо Куасси 3 0
8. Бругман Гастон 3 0
9. Грасси Альберто 3 0
10. Куцка Юрай 2 0
11. Алвеш Бруну 2 0
12. Скоццарелла Маттео 2 0
13. Пеццелла Джузеппе 2 0
14. Кулушевски Деян 2 0
15. Сепе Луиджи 1 0
16. Инглезе Роберто 1 0
17. Корнелиус Андреас 1 0
18. Дермаку Кастриот 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 7 1
3. Барелла Николо 8 0
4. Брозович Марсело 6 0
5. Бастони Алессандро 6 0
6. Кандрева Антонио 5 0
7. Д'Амброзио Данило 4 0
8. Весино Матиас 4 0
9. Годин Диего 3 0
10. Валеро Борха 3 0
11. Де Врей Стефан 3 0
12. Гальярдини Роберто 3 0
13. Санчес Алексис 1 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Паделли Даниэле 0 1
19. Асамоа Квадво 1 0
20. Раноккия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 6.25% (2) 21.88% (7) 31.25% (10) 18.75% (6) 12.5% (4) 9.38% (3)
 Интер Милан 11.54% (6) 21.15% (11) 23.08% (12) 11.54% (6) 25% (13) 7.69% (4)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма
Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан
Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Интер Милан 2:2 Парма Серия A Парма 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Парма Серия A Интер Милан 1:1 Парма Серия A
Парма 2:0 Интер Милан Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Парма Серия A Интер Милан 1:0 Парма Серия A Парма 1:0 Интер Милан Серия A Парма 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Парма Серия A Парма 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 27 19 5 3 62 - 26 62
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 54 - 28 58
4. Аталанта Заявка 27 16 6 5 77 - 37 54
5. Рома Заявка 27 14 6 7 53 - 36 48
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
8. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 27 9 6 12 45 - 46 33
13. Торино Заявка 27 9 4 14 30 - 46 31
14. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 30 - 48 26
17. Дженоа Заявка 27 6 7 14 32 - 51 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Парма - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2020, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.


    • Прогнозы 56
    Парма 1.8% (1)
    X 17.9% (10)
    Интер Милан 80.4% (45)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Парма - Интер Милан

    Исход игры
    Парма
    1.8% (1)
    Ничья
    17.9% (10)
    Интер Милан
    80.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (32)
    Нет
    40.74% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    42.9% (24)
    0:1 Интер Милан
    19.6% (11)
    0:2 Интер Милан
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
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