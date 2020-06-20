Прогнозы на матч Парма - Интер Милан

Парма
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Стадион: Эннио Тардини
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.3
|2.
|Кулушевски Деян
|6
|0.16
|3.
|Жервиньо Куасси
|5
|0.14
|4.
|Куцка Юрай
|4
|0.11
|5.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0.05
|7.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|8.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|9.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|10.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|11.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|12.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|13.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|14.
|Лорини Венсан
|0
|0
|15.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|16.
|Куртич Ясмин
|0
|0
|17.
|Бругман Гастон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|19 (5)
|0.51
|2.
|Мартинес Лаутаро
|12 (2)
|0.32
|3.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|4.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|5.
|Кандрева Антонио
|2
|0.05
|6.
|Де Врей Стефан
|2
|0.05
|7.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|8.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.05
|9.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|10.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|11.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|12.
|Санчес Алексис
|1
|0.03
|13.
|Янг Эшли
|1
|0.03
|14.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|15.
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|16.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|17.
|Годин Диего
|0
|0
|18.
|Мозес Виктор
|0
|0
|19.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|20.
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|9
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонино
|5
|0
|4.
|Иакопони Симоне
|5
|0
|5.
|Дармиан Маттео
|4
|0
|6.
|Лорини Венсан
|4
|0
|7.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|8.
|Бругман Гастон
|3
|0
|9.
|Грасси Альберто
|3
|0
|10.
|Куцка Юрай
|2
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|12.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|13.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|14.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|15.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|16.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|17.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|18.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|7
|1
|3.
|Барелла Николо
|8
|0
|4.
|Брозович Марсело
|6
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|6
|0
|6.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|7.
|Д'Амброзио Данило
|4
|0
|8.
|Весино Матиас
|4
|0
|9.
|Годин Диего
|3
|0
|10.
|Валеро Борха
|3
|0
|11.
|Де Врей Стефан
|3
|0
|12.
|Гальярдини Роберто
|3
|0
|13.
|Санчес Алексис
|1
|1
|14.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|15.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|16.
|Сенси Стефано
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|19.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|20.
|Раноккия Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|31.25% (10)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|Интер Милан
|11.54% (6)
|21.15% (11)
|23.08% (12)
|11.54% (6)
|25% (13)
|7.69% (4)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан
Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Парма 2:0 Интер Милан Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Парма Серия A Интер Милан 1:0 Парма Серия A Парма 1:0 Интер Милан Серия A Парма 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Парма Серия A Парма 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 26
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 28
|58
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|77 - 37
|54
|5.
|Рома
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 36
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Парма
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|37 - 33
|39
|8.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 46
|33
|13.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|30 - 46
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 38
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|30 - 48
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 51
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Парма - Интер Милан
Исход игры
Парма
1.8% (1)
Ничья
17.9% (10)
Интер Милан
80.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (26)
Меньше
51.85% (28)
Обе команды забьют
Да
59.26% (32)
Нет
40.74% (22)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
42.9% (24)
0:1 Интер Милан
19.6% (11)
0:2 Интер Милан
14.3% (8)
1:1 Ничья
12.5% (7)
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