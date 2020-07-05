Прогнозы на матч Удинезе 2:2 Дженоа

Удинезе
2:2
Конец матча
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Дженоа
10' Желтая карточкаСема Кен
25' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
42' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
1:0
44' ГолФофана Секо
63' Желтая карточкаСтураро Стефано
2:0
73' ГолЛасанья Кевин
2:1
81' ГолПандев Горан
82' Желтая карточкаФофана Секо
2:1
90' Не забитый пенальтиПинамонти Андреа
2:2
90' ГолПинамонти Андреа
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
44'
1:0
63'
73'
2:0
81'
2:1
82'
90'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|8
|0.22
|2.
|Де Пауль Родриго
|5
|0.14
|3.
|Окака Стефано
|5
|0.14
|4.
|Фофана Секо
|2
|0.05
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|8
|0.22
|2.
|Кришито Доменико
|7 (7)
|0.19
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|5.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|6.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|9.
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|12.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|15.
|Радованович Иван
|0
|0
|16.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|17.
|Бираски Давиде
|0
|0
|18.
|Баррека Антонио
|0
|0
|19.
|Раду Йонуц
|0
|0
|20.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|9
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|7
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Сема Кен
|5
|0
|6.
|Несторовски Илья
|4
|0
|7.
|Фофана Секо
|4
|0
|8.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|9.
|Опоку Николас
|2
|1
|10.
|Самир Каэтано
|3
|0
|11.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|15.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|16.
|Уолас Соуза
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|20.
|Барак Антонин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|10
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|3.
|Стураро Стефано
|7
|0
|4.
|Пандев Горан
|5
|1
|5.
|Кришито Доменико
|6
|0
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Шоне Лассе
|5
|0
|8.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|9.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|10.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|11.
|Бехрами Валон
|2
|1
|12.
|Бираски Давиде
|2
|1
|13.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|14.
|Радованович Иван
|3
|0
|15.
|Лерагер Лукас
|3
|0
|16.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|17.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|18.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|19.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|20.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|0
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|Дженоа
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|35.29% (12)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия
Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа
Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Удинезе 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Дженоа 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:4 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Удинезе Серия A Дженоа 2:4 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|53 - 40
|49
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|30
|13
|7
|10
|46 - 39
|46
|7.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|12.
|Кальяри
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 46
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 43
|34
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Дженоа
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|37 - 58
|27
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Удинезе 2:2 Дженоа
Исход игры
Удинезе
71.8% (107)
Ничья
24.2% (36)
Дженоа
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (66)
Меньше
53.52% (76)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
36.2% (54)
1:0 Удинезе
24.2% (36)
1:1 Ничья
18.8% (28)
2:0 Удинезе
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Дженоа
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!