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Торино
3:0
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
23' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
26' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
1:0
32' Гол
Бремер Глейсон
53' Желтая карточка
Лянко Войнович
2:0
76' Гол
Лукич Саша
86' Желтая карточка
Дзадза Симоне
3:0
90' Гол
Белотти Андреа
90'+6
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
14
Бираски
Давиде
85
Бехрами
Валон
20
Шоне
Лассе
3
Баррека
Антонио
10
Фальке
Яго
9
Санабрия
Антонио
99
Пинамонти
Андреа
Торино
3-4-1-2
Дженоа
3-4-1-2

Ход матча

23'
 
Мазиелло Андреа
26'
 
Гольданига Эдоардо
32'
Бремер Глейсон
(Верди Симоне)
1:0
53'
Лянко Войнович
 
59'
 
Кришито Доменико
Баррека Антонио
59'
 
Пандев Горан
Санабрия Антонио
60'
Иццо Армандо
Лянко Войнович
 
66'
Эйна Ола
Ансальди Кристиан
 
67'
Лукич Саша
Верди Симоне
 
67'
 
Дестро Маттиа
Фальке Яго
75'
 
Гильоне Паоло
Бираски Давиде
75'
 
Лерагер Лукас
Шоне Лассе
76'
Лукич Саша
(Белотти Андреа)
2:0
86'
Дзадза Симоне
 
90'
Белотти Андреа
3:0
90'
Синго Уилфрид
Белотти Андреа
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 15 (7) 0.41
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Дзадза Симоне 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 3 0.08
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Лукич Саша 1 0.03
13. Мейте Суалихо 0 0
14. Базелли Даниэле 0 0
15. Эйна Ола 0 0
16. Лашальт Диего 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 3 0.08
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гольданига Эдоардо 1 0.03
14. Гильоне Паоло 0 0
15. Мазиелло Андреа 0 0
16. Радованович Иван 0 0
17. Анкерсен Петер 0 0
18. Бираски Давиде 0 0
19. Баррека Антонио 0 0
20. Раду Йонуц 0 0
21. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Эйна Ола 8 0
4. Бремер Глейсон 4 2
5. Ансальди Кристиан 7 0
6. Дзадза Симоне 6 0
7. Лукич Саша 4 1
8. Н'Кулу Николя 3 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Мейте Суалихо 4 0
12. Верди Симоне 3 0
13. Белотти Андреа 3 0
14. Базелли Даниэле 3 0
15. Лашальт Диего 3 0
16. Беренгер Алекс 3 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
18. Лянко Войнович 2 0
19. Джиджи Коффи 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Шоне Лассе 5 0
8. Бехрами Валон 3 1
9. Сапата Кристиан 4 0
10. Гольданига Эдоардо 4 0
11. Фавилли Андреа 4 0
12. Гильоне Паоло 4 0
13. Бираски Давиде 2 1
14. Маркетти Федерико 0 2
15. Радованович Иван 3 0
16. Лерагер Лукас 3 0
17. Сапонара Риккардо 1 1
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 16.22% (6) 16.22% (6) 13.51% (5) 18.92% (7) 18.92% (7) 16.22% (6)
 Дженоа 5.41% (2) 16.22% (6) 32.43% (12) 16.22% (6) 13.51% (5) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио
Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина
Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус
Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи

Последние игры между собой

Торино: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Торино 1:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Торино Серия A Дженоа 0:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A
Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан 0:0 Заявка 33 20 9 4 68 - 34 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Торино Заявка 33 11 4 18 41 - 60 37
16. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
17. Дженоа Заявка 33 7 9 17 40 - 63 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 33 5 5 23 23 - 58 20
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Торино 69.2% (99)
X 26.6% (38)
Дженоа 4.2% (6)
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2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино 3:0 Дженоа

Исход игры
Торино
69.2% (99)
Ничья
26.6% (38)
Дженоа
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (60)
Меньше
56.2% (77)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
2:1 Торино
36.4% (52)
1:0 Торино
22.4% (32)
1:1 Ничья
21% (30)
2:0 Торино
6.3% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Дженоа
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Дженоа
1.4% (2)
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