Торино
3:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Дженоа
23' Желтая карточкаМазиелло Андреа
26' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
1:0
32' ГолБремер Глейсон
53' Желтая карточкаЛянко Войнович
2:0
76' ГолЛукич Саша
86' Желтая карточкаДзадза Симоне
3:0
90' ГолБелотти Андреа
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Газоини ЭминЗащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
32'
1:0
53'
76'
2:0
86'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|15 (7)
|0.41
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Дзадза Симоне
|5
|0.14
|4.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Лукич Саша
|1
|0.03
|13.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|15.
|Эйна Ола
|0
|0
|16.
|Лашальт Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|9
|0.24
|2.
|Кришито Доменико
|7 (7)
|0.19
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|5.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|6.
|Шоне Лассе
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|12.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|14.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|16.
|Радованович Иван
|0
|0
|17.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|18.
|Бираски Давиде
|0
|0
|19.
|Баррека Антонио
|0
|0
|20.
|Раду Йонуц
|0
|0
|21.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|6
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Эйна Ола
|8
|0
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|5.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|6.
|Дзадза Симоне
|6
|0
|7.
|Лукич Саша
|4
|1
|8.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|9.
|Эдера Симоне
|3
|1
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Мейте Суалихо
|4
|0
|12.
|Верди Симоне
|3
|0
|13.
|Белотти Андреа
|3
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|15.
|Лашальт Диего
|3
|0
|16.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|18.
|Лянко Войнович
|2
|0
|19.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|10
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|3.
|Стураро Стефано
|7
|0
|4.
|Пандев Горан
|5
|1
|5.
|Кришито Доменико
|6
|0
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Шоне Лассе
|5
|0
|8.
|Бехрами Валон
|3
|1
|9.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|10.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|11.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|12.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|13.
|Бираски Давиде
|2
|1
|14.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|15.
|Радованович Иван
|3
|0
|16.
|Лерагер Лукас
|3
|0
|17.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|18.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|19.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|20.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|Дженоа
|5.41% (2)
|16.22% (6)
|32.43% (12)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус
Последние игры между собой
Торино: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|68 - 34
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|41 - 60
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 63
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|33
|5
|5
|23
|23 - 58
|20
Прогнозы на матч Торино 3:0 Дженоа
Исход игры
Торино
69.2% (99)
Ничья
26.6% (38)
Дженоа
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (60)
Меньше
56.2% (77)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
2:1 Торино
36.4% (52)
1:0 Торино
22.4% (32)
1:1 Ничья
21% (30)
2:0 Торино
6.3% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Дженоа
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Дженоа
1.4% (2)
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