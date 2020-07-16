Второй тайм

95' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

94' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

93' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Г О О О О Л - Белотти Андреа забивает!

90' Отличные скиллы показывает Белотти Андреа , обводя своих соперников

90' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Дзадза Симоне из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

83' Удар от ворот произведет Торино

83' Бехрами Валон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Пандев Горан получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Торино

79' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

78' Дженоа имеет хороший шанс забить.

76' Г О О О О Л - Лукич Саша из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!

76' Торино имеет хороший шанс забить.

76' Удар от ворот произведет Торино

76' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Гольданига Эдоардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Дженоа

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Мейте Суалихо не смог попасть в створ ударом издали

69' Удар от ворот произведет Торино

69' Дестро Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Мазиелло Андреа разрезает оборону соперника отличным пасом

68' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

68' Плохо сыграл Н'Кулу Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Торино

60' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

59' Матч возобновлен

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Удар от ворот произведет Дженоа

55' Белотти Андреа из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Лянко Войнович получает желтую карточку за неспортивное поведение

53' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Верди Симоне из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Торино

49' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Торино

48' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок команды Торино совершает фол

47' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Вратарь парирует удар, который нанес Санабрия Антонио , и мяч снова в игре