Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Наполи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|23 (6)
|0.62
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13 (2)
|0.35
|3.
|Кандрева Антонио
|5
|0.14
|4.
|Санчес Алексис
|4 (1)
|0.11
|5.
|Де Врей Стефан
|4
|0.11
|6.
|Гальярдини Роберто
|4
|0.11
|7.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|8.
|Янг Эшли
|3
|0.08
|9.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|10.
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|11.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|12.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|14.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Годин Диего
|1
|0.03
|18.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|19.
|Мозес Виктор
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|11
|0.3
|2.
|Мертенс Дрис
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Лоренцо
|7 (4)
|0.19
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Манолас Костас
|4
|0.11
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Политано Маттео
|1
|0.03
|12.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|13.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|14.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|15.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|16.
|Демме Диего
|1
|0.03
|17.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|18.
|Руй Мариу
|0
|0
|19.
|Гулам Фаузи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|10
|0
|2.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|3.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|4.
|Бастони Алессандро
|8
|1
|5.
|Брозович Марсело
|7
|0
|6.
|Д'Амброзио Данило
|6
|0
|7.
|Годин Диего
|5
|0
|8.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|9.
|Гальярдини Роберто
|5
|0
|10.
|Валеро Борха
|4
|0
|11.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|12.
|Весино Матиас
|4
|0
|13.
|Санчес Алексис
|2
|1
|14.
|Раноккия Андреа
|3
|0
|15.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|16.
|Бираги Кристиано
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|18.
|Сенси Стефано
|2
|0
|19.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|20.
|Берни Томмазо
|0
|1
|21.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|22.
|Янг Эшли
|1
|0
|23.
|Мозес Виктор
|1
|0
|24.
|Ханданович Самир
|1
|0
|25.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|26.
|Агум Люсьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|8
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|6
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|5
|0
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|8.
|Максимович Никола
|2
|1
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Лосано Ирвин
|2
|0
|17.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|18.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|19.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|20.
|Юнес Амин
|1
|0
|21.
|Политано Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|10.96% (8)
|17.81% (13)
|20.55% (15)
|16.44% (12)
|20.55% (15)
|13.7% (10)
|Наполи
|11.76% (6)
|9.8% (5)
|23.53% (12)
|17.65% (9)
|23.53% (12)
|13.73% (7)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан
Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина
Наполи Последние 20 матчей: +13 =4 -3Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|77 - 36
|76
|3.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|1:0 Заявка
|36
|17
|8
|11
|57 - 47
|59
|8.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 61
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|51 - 52
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Исход игры
Интер Милан
67.7% (44)
Ничья
27.7% (18)
Наполи
4.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
67.21% (41)
Меньше
32.79% (20)
Обе команды забьют
Да
86.89% (53)
Нет
13.11% (8)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
53.8% (35)
1:1 Ничья
18.5% (12)
1:0 Интер Милан
7.7% (5)
2:2 Ничья
6.2% (4)
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