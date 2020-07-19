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Интер Милан
 
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Стадион:
Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 23 (6) 0.62
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.35
3. Кандрева Антонио 5 0.14
4. Санчес Алексис 4 (1) 0.11
5. Де Врей Стефан 4 0.11
6. Гальярдини Роберто 4 0.11
7. Брозович Марсело 3 0.08
8. Янг Эшли 3 0.08
9. Сенси Стефано 3 0.08
10. Бираги Кристиано 2 0.05
11. Весино Матиас 2 0.05
12. Валеро Борха 2 0.05
13. Д'Амброзио Данило 2 0.05
14. Бастони Алессандро 2 0.05
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.3
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 7 (4) 0.19
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Политано Маттео 1 0.03
12. Хюсай Эльсейд 1 0.03
13. Максимович Никола 1 0.03
14. Аллан Маркес 1 0.03
15. Элмас Эльиф 1 0.03
16. Демме Диего 1 0.03
17. Юнес Амин 1 0.03
18. Руй Мариу 0 0
19. Гулам Фаузи 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 10 0
2. Шкриньяр Милан 8 1
3. Мартинес Лаутаро 8 1
4. Бастони Алессандро 8 1
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Гальярдини Роберто 5 0
10. Валеро Борха 4 0
11. Де Врей Стефан 4 0
12. Весино Матиас 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Раноккия Андреа 3 0
15. Лукаку Ромелу 2 0
16. Бираги Кристиано 2 0
17. Лазаро Валентино 2 0
18. Сенси Стефано 2 0
19. Эспозито Себастьяно 2 0
20. Берни Томмазо 0 1
21. Паделли Даниэле 0 1
22. Янг Эшли 1 0
23. Мозес Виктор 1 0
24. Ханданович Самир 1 0
25. Асамоа Квадво 1 0
26. Агум Люсьен 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Демме Диего 6 0
4. Элмас Эльиф 6 0
5. Мертенс Дрис 5 0
6. Милик Аркадиуш 5 0
7. Ди Лоренцо Джованни 5 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Лосано Ирвин 2 0
17. Луперто Себастьяно 2 0
18. Льоренте Фернандо 1 0
19. Инсинье Лоренцо 1 0
20. Юнес Амин 1 0
21. Политано Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 10.96% (8) 17.81% (13) 20.55% (15) 16.44% (12) 20.55% (15) 13.7% (10)
 Наполи 11.76% (6) 9.8% (5) 23.53% (12) 17.65% (9) 23.53% (12) 13.73% (7)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан
Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина
Наполи Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Наполи 1:1 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:1 Наполи Кубок Наполи 1:3 Интер Милан Серия A Наполи 4:1 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи 1:0 Заявка 36 17 8 11 57 - 47 59
8. Сассуоло 0:1 Заявка 36 13 9 14 64 - 61 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2020, осталось 2 дня 22 часа 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 65
    Интер Милан 67.7% (44)
    X 27.7% (18)
    Наполи 4.6% (3)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи

    Исход игры
    Интер Милан
    67.7% (44)
    Ничья
    27.7% (18)
    Наполи
    4.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.21% (41)
    Меньше
    32.79% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    86.89% (53)
    Нет
    13.11% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    53.8% (35)
    1:1 Ничья
    18.5% (12)
    1:0 Интер Милан
    7.7% (5)
    2:2 Ничья
    6.2% (4)
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