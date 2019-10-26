Франция: Лига 1 2019-2020

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Брест
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест
Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ

Последние игры между собой

Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Брест 2:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:3 ПСЖ Лига 1 Брест 0:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Бордо Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
7. Реймс Заявка 12 5 3 4 9 - 6 18
8. Сент-Этьен Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
9. Брест Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
10. Ницца Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
11. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
12. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
13. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
14. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
15. Монако Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
17. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
18. Метц Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
19. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брест - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 09.11.2019, осталось 2 дня 19 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Брест - ПСЖ
    Брест
    2% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    98% (49)
    0:2 ПСЖ
    32% (16)
    1:2 ПСЖ
    22% (11)
    1:3 ПСЖ
    20% (10)
    0:3 ПСЖ
    12% (6)
    0:1 ПСЖ
    6% (3)
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