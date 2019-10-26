Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
Позже
Стадион: Stade Francis le Ble
ПСЖ
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +10 =6 -4Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|9 - 6
|18
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|10.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|11.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|13.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|14.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|19.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Брест
2% (1)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
98% (49)
0:2 ПСЖ
32% (16)
1:2 ПСЖ
22% (11)
1:3 ПСЖ
20% (10)
0:3 ПСЖ
12% (6)
0:1 ПСЖ
6% (3)
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