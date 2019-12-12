Лига Европы 2019-2020

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Порту
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Фейеноорд
0' 9'
32
Марчесин
Агустин
17
Корона
Хесус
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
13
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
16
Урибе
Андрес
22
Данилу
Перейра
7
Диас
Луис
11
Марега
Мусса
29
Соарес
Франсиско
21
Марсман
Ник
38
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
19
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Ларссон
Сэм
17
Синистерра
Луис
Порту
4-4-2
Фейеноорд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Белененсеш 1:1 Порту Каса Пиа 0:3 Порту Порту 2:0 Пасуш де Феррейра Янг Бойз 1:2 Порту
Порту 4:0 Витория Сетубал Боавишта 0:1 Порту Глазго Рейнджерс 2:0 Порту Порту 1:0 Авиш Маритиму 1:1 Порту Порту 3:0 Фамаликан Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Коимброэш 0:5 Порту Фейеноорд 2:0 Порту Риу Аве 0:1 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 2:0 Санта-Клара Порту 2:1 Янг Бойз Портимоненсе 2:3 Порту Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Витесс 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд
Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева

Последние игры между собой

Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд 2:0 Порту Лига Европы

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
3. Порту 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
4. Фейеноорд 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Порту 0:0 Фейеноорд
Порту
89.9% (124)
Ничья
8.7% (12)
Фейеноорд
1.4% (2)
2:1 Порту
47.1% (65)
2:0 Порту
28.3% (39)
1:0 Порту
7.2% (10)
3:1 Порту
4.3% (6)
1:1 Ничья
4.3% (6)
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