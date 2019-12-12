Лига Европы 2019-2020
17
Корона
Хесус
13
Теллес
Алекс
16
Урибе
Андрес
11
Марега
Мусса
21
Марсман
Ник
19
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
11
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Корона ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
16 Урибе АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +15 =3 -2Белененсеш 1:1 Порту Каса Пиа 0:3 Порту Порту 2:0 Пасуш де Феррейра Янг Бойз 1:2 Порту
Порту 4:0 Витория Сетубал Боавишта 0:1 Порту Глазго Рейнджерс 2:0 Порту Порту 1:0 Авиш Маритиму 1:1 Порту Порту 3:0 Фамаликан Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Коимброэш 0:5 Порту Фейеноорд 2:0 Порту Риу Аве 0:1 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 2:0 Санта-Клара Порту 2:1 Янг Бойз Портимоненсе 2:3 Порту Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Витесс 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд
Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева
Последние игры между собой
Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порту
89.9% (124)
Ничья
8.7% (12)
Фейеноорд
1.4% (2)
2:1 Порту
47.1% (65)
2:0 Порту
28.3% (39)
1:0 Порту
7.2% (10)
3:1 Порту
4.3% (6)
1:1 Ничья
4.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...