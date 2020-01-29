Кубок Матч Премьер 2020

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Спартак Москва
 
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Ростов

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов
Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва
Ростов Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов
Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва 1:4 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер
Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Матч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ростов

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 2 дня 17 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
    Спартак Москва
    40% (24)
    Ничья
    33.3% (20)
    Ростов
    26.7% (16)
    2:1 Спартак Москва
    30% (18)
    1:1 Ничья
    26.7% (16)
    1:2 Ростов
    21.7% (13)
    1:0 Спартак Москва
    8.3% (5)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
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