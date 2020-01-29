Кубок Матч Премьер 2020
Спартак Москва
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Ростов
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =2 -10Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов
Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва
Ростов Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов
Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Матч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Партизан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Спартак Москва
40% (24)
Ничья
33.3% (20)
Ростов
26.7% (16)
2:1 Спартак Москва
30% (18)
1:1 Ничья
26.7% (16)
1:2 Ростов
21.7% (13)
1:0 Спартак Москва
8.3% (5)
2:2 Ничья
6.7% (4)
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