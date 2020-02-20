Лига Европы 2019-2020
ЧФР Клуж
1:1
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Севилья
44' Желтая карточкаФернандо Режес
1:0
59' ПенальтиДяк Чиприан
1:1
82' ГолЭн-Несири Юссеф
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
41
Сусо
Хесус
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Сусо ХесусНападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
Ход матча
44'
59'
1:0
82'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 9
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш
Севилья Последние 20 матчей: +10 =4 -6Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья
Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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— ?
ЧФР Клуж
3% (5)
Ничья
16.9% (28)
Севилья
80.1% (133)
1:2 Севилья
40.4% (67)
0:1 Севилья
16.9% (28)
1:1 Ничья
13.9% (23)
0:2 Севилья
8.4% (14)
1:3 Севилья
6% (10)
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