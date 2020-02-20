Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
ЧФР Клуж
1:1
Конец матча

Стадион:
Севилья
0'
44' Желтая карточка
Фернандо Режес
1:0
59' Пенальти
Дяк Чиприан
1:1
82' Гол
Эн-Несири Юссеф
90'+6
87
Арлаускис
Гедрюс
4
Маня
Кристьян
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
7
Паун-Александру
Константин
90
Траоре
Ласина
9
Омрани
Билель
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
24
Хордан
Хоан
17
Гудель
Неманья
25
Фернандо
Режес
41
Сусо
Хесус
19
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
ЧФР Клуж
4-4-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

44'
 
Фернандо Режес
59'
Дяк Чиприан
1:0
73'
 
Эн-Несири Юссеф
Навас Хесус
74'
Хобан Овидиу
Паун-Александру Константин
 
78'
 
Рони Лопеш
Окампос Лукас
82'
1:1
Эн-Несири Юссеф
(Де Йонг Люк)
83'
Рондон Марио
Траоре Ласина
 
85'
Головфка Кэтэлин
Омрани Билель
 
90'
 
Васкес Франко
Сусо Хесус

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш
Севилья Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья
Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Фернандо Режес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:1 Севилья
ЧФР Клуж
3% (5)
Ничья
16.9% (28)
Севилья
80.1% (133)
1:2 Севилья
40.4% (67)
0:1 Севилья
16.9% (28)
1:1 Ничья
13.9% (23)
0:2 Севилья
8.4% (14)
1:3 Севилья
6% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 