США: МЛС 2020
Реал Солт-Лейк
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Рио Тинто
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
13' ГолChristian Casseres
35' Желтая карточкаPatrick Seagrist
54' Желтая карточкаСильва Марсело
18
Zac
MacMath
14
Онуоха
Недум
13
Nick
Besler
25
Луис
Эвертон
10
Corey
Baird
26
Tim
Parker1
42
Brian
White
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
10 Corey BairdПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
6 РуизЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
51 Andew Putna
-
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Tim Parker1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Brian WhiteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Симс ДжошуаПолузащитник
-
74 Tom Barlow
-
15 Sean Nealis
-
-
47 John Tolkin
-
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
13'
35'
54'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Реал Солт-Лейк Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Монреаль Импакт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Коламбус Кру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Inter Miami CF
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цинциннати
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Нью-Йорк Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0