США: МЛС 2020

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Реал Солт-Лейк
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
13' Гол
Christian Casseres
35' Желтая карточка
Patrick Seagrist
54' Желтая карточка
Сильва Марсело
56'
18
Zac
MacMath
22
Aaron
Herrera
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
13
Nick
Besler
25
Луис
Эвертон
10
Corey
Baird
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Жустин
8
Крейлах
Дамир
1
Йенсен
Давид
6
Kyle
Duncan
26
Tim
Parker1
3
Тарек
Амро
7
Patrick
Seagrist
22
Florian
Valot
27
Davis
Sean
II
23
Christian
Casseres
10
Alejandro
Romero
I
42
Brian
White
77
Ройер
Даниэль
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Christian Casseres
35'
 
Patrick Seagrist
54'
Сильва Марсело
 

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Реал Солт-Лейк Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Монреаль Импакт 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Коламбус Кру 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атланта Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Орландо Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Торонто 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Чикаго Файр 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Inter Miami CF 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цинциннати 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Нью-Йорк Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ди Си Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Филадельфия Юнион 1 0 0 1 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Миннесота Юнайтед 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сиэтл Саундерс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хьюстон Динамо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Реал Солт-Лейк 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Нэшвилл 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Портленд Тимберс 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Patrick Seagrist получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Christian Casseres бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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