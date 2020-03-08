США: МЛС 2020
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Children's Mercy Park
Хьюстон Динамо
14' Желтая карточкаСтруна Альяж
1:0
16' ГолПулидо Алан
29
Tim
Melia
36
Мартинш
Луиш
17
Gadi
Kinda
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
17 Gadi KindaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Erik HurtadoНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Niko Hansen
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
14'
16'
1:0
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +8 =1 -11Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =2 -13Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Торонто
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Монреаль Импакт
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Коламбус Кру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Inter Miami CF
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Цинциннати
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|13.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:3
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0