США: МЛС 2020

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Спортинг Канзас-Сити
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
14' Желтая карточка
Струна Альяж
1:0
16' Гол
Пулидо Алан
20'
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
4
Пунчец
Роберто
5
Беслер
Мэтт
36
Мартинш
Луиш
17
Gadi
Kinda
6
Санчес
Илье
15
Эспиноза
Роджер
11
Шелтон
Кири
9
Пулидо
Алан
7
Рассел
Джонни
1
Марко
Марич
II
4
Zarek
Valentin
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
10
Мартинес
Томас
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
11
Макнамара
Томас
9
Mauro
Manotas
8
Memo
Rodriguez
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-3-3

Ход матча

14'
 
Струна Альяж
16'
Пулидо Алан
1:0

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Торонто 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Монреаль Импакт 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Коламбус Кру 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Орландо Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Чикаго Файр 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Филадельфия Юнион 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Inter Miami CF 2 0 0 2 1 - 3 0
12. Цинциннати 1:2 2 0 0 2 3 - 5 0
13. Нью-Йорк Сити 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед 3:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Даллас 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сиэтл Саундерс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Солт-Лейк 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хьюстон Динамо 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Нэшвилл 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Портленд Тимберс 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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