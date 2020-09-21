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  2. Матчи
  3. Норвегия
Санднес
0:3
Конец матча

Стадион:
Тромсё
0'
0:1
15' Гол
Eric Bugale Kitolano
0:2
49' Гол
Fitim Azemi
0:3
53' Гол
Бернтсен Даниэль
90'+3
31
Фальк
Аслак
23
Tord
Johnsen
Salte
2
Espen
Hammer
Berger
5
Хансен
Кристер
32
Кронберг
Клаес
21
Сёдлунн
Андре
14
Хаджич
Аднан
18
Chris
Sleveland
25
Sander
Ringberg
30
Kent
Haavard
Eriksen
19
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
1
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
39
Саетра
Ларс
4
Jostein
Gundersen
15
Андерсен
Магнус
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
17
Бернтсен
Даниэль
10
Mikael
Ingebrigtsen
21
Eric
Bugale
Kitolano
7
Fitim
Azemi
Санднес
3-5-2
Тромсё
3-5-2

Ход матча

15'
0:1
Eric Bugale Kitolano
(Антонсен Кент-Аре)
28'
Кронберг Клаес
Vidar Ari Jonsson1
 
38'
Хейгре Пол
Фальк Аслак
 
46'
Kevin Jablinski
Хансен Кристер
 
46'
Christian Landu Landu
Johannes Andres Nunez Godoy
 
49'
0:2
Fitim Azemi
53'
0:3
Бернтсен Даниэль
67'
 
Опсал Сакариас
Антонсен Кент-Аре
67'
 
Steffen Skogvang Pedersen
Андерсен Магнус
78'
 
Мохаммед Ахамед
Eric Bugale Kitolano
86'
 
Tobias Hafstad
Jostein Gundersen
86'
 
Runar Robinsoenn Norheim
Бернтсен Даниэль

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грёдем Магнус 9 0.56
2. Kent Haavard Eriksen 8 0.5
3. Johannes Andres Nunez Godoy 2 0.13
4. Sanel Kapidzic 2 0.13
5. Vidar Ari Jonsson1 1 0.06
6. Сёдлунн Андре 1 0.06
7. Хансен Кристер 1 0.06
8. Эффьом Максвелл 1 0.06
9. Кронберг Клаес 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eric Bugale Kitolano 5 0.31
2. Антонсен Кент-Аре 4 (1) 0.25
3. Fitim Azemi 4 0.25
4. Опсал Сакариас 3 0.19
5. Андерсен Магнус 2 0.13
6. Саетра Ларс 2 0.13
7. Бернтсен Даниэль 2 0.13
8. Йенсен Рубен 1 0.06
9. Lasse Nilsen 1 0.06
10. Mikael Ingebrigtsen 1 0.06
11. Арнарсон Адам 1 0.06
12. Мохаммед Ахамед 0 0
13. Isak Hansen-Aaroeen 0 0
14. Tobias Hafstad 0 0

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Грёдем Магнус 4 0
2. Christian Landu Landu 3 0
3. Tord Johnsen Salte 3 0
4. Сёдлунн Андре 1 1
5. Хансен Кристер 2 0
6. Хаджич Аднан 2 0
7. Horenus Taddese 2 0
8. Vidar Ari Jonsson1 2 0
9. Sanel Kapidzic 1 0
10. Kent Haavard Eriksen 1 0
11. Espen Hammer Berger 1 0
12. Kevin Jablinski 1 0
13. Sander Ringberg 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 4 0
2. Саетра Ларс 3 0
3. Simen Wangberg 2 0
4. Anders Jenssen 2 0
5. Eric Bugale Kitolano 2 0
6. Йенсен Рубен 1 0
7. Антонсен Кент-Аре 1 0
8. Lasse Nilsen 1 0
9. Mikael Ingebrigtsen 1 0
10. Арнарсон Адам 1 0
11. Бернтсен Даниэль 1 0
12. Jacob Karlstroem 1 0
13. Опсал Сакариас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 8% (2) 16% (4) 16% (4) 28% (7) 16% (4) 16% (4)
 Тромсё 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 23.08% (6) 7.69% (2) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: + = -
Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Санднес 1:0 Конгсвингер Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс
Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес
Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 0:1 Лиллестрём КФУМ 1:1 Тромсё Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Хам-Кам 0:2 Тромсё
Тромсё 2:2 Согндаль Дьерв 1:0 Тромсё Гроруд 2:0 Тромсё Тромсё 5:0 Санднес Осане 0:1 Тромсё Тромсё 4:2 Схьёрдал-Блинк Тромсё 1:0 Нест-Сотра Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё

Последние игры между собой

Санднес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Тромсё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Тромсё 5:0 Санднес Первый дивизион Санднес 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Санднес Типпелиген Санднес 5:1 Тромсё Типпелиген
Тромсё 3:1 Санднес Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 16 11 2 3 27 - 11 35
2. Согндаль 16 10 3 3 38 - 19 33
3. Ранхейм 16 10 0 6 45 - 28 30
4. Лиллестрём 16 8 5 3 23 - 15 29
5. Осане 16 8 4 4 34 - 22 28
6. Санднес 16 7 3 6 26 - 34 24
7. Схьёрдал-Блинк 16 6 4 6 30 - 30 22
8. Рёуфосс 16 5 6 5 26 - 23 21
9. Гроруд 16 5 6 5 23 - 22 21
10. Стрёммен 16 6 2 8 24 - 29 20
11. КФУМ 16 4 5 7 19 - 24 17
12. Улленсакер-Киса 16 4 5 7 28 - 34 17
13. Дьерв 15 3 6 6 22 - 34 15
14. Конгсвингер 16 3 4 9 16 - 29 13
15. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
16. Хам-Кам 15 2 4 9 22 - 34 10
17. Oeygarden FK 3 1 0 2 5 - 10 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Фальк Аслак уходит с поля. Хейгре Пол выходит вместо него
  • 28'
    Ари Йонссон уходит с поля. Кронберг Клаес выходит вместо него
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Eric Kitolano бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Санднес 0:3 Тромсё онлайн

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Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
11.00 4.50 1.25
3.68 3.84 1.87
3.77 3.77 1.86
14.35 5.83 1.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.03 6.20 1.18 3.55 1.27 1.82 1.92 2.00 1.75 1.76 1.99 1.90 1.85 1.25 3.75 1.48 2.55 1.07 7.50 1.11 5.80
11.00 1.01 4.45 1.18 3.60 1.28 2.31 1.67 1.77 2.03 1.48 2.54 1.23 3.72
3.92 1.22 3.15 1.32 2.10 1.67 1.67 2.10 1.44 2.63 1.21 4.02 1.16 4.70
4.69 1.21 3.18 1.37 2.26 1.67 1.89 1.97 1.63 2.33 1.38 3.12 1.45 2.82 1.65 2.29 1.40 3.03 1.15 5.65 1.52 2.58 1.38 3.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.42 2.75 1.19 4.30 1.03 10.00
3.45 1.30 2.33 1.59 1.57 2.38
3.09 1.33 2.13 1.65 1.50 2.45 1.18 4.39 1.12 5.49
2.94 1.43 2.21 1.70 1.72 2.17 1.27 3.86 1.14 5.94
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.31 1.92 1.82 1.44 2.80
3.32 1.32 1.89 1.89 1.42 2.82

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
1.65 2.13
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
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