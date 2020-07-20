  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Стрёммен
0:3
Конец матча

Стадион:
Осане
0'
35' Желтая карточка
Kristian Jahr
0:1
36' Пенальти
Henrik Udahl
0:2
62' Гол
Haakon Lorentzen
0:3
78' Гол
Henrik Udahl
82' Желтая карточка
Mats Andre Kaland
90'+4
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
58
Hasan
Kurucay
3
Morten
Renaa
Olsen
20
Mats
Andre
Kaland
6
Torje
Naustdal
11
Morten
Bjoerlo
15
Youseff
Chaib
14
Havard
Thun
18
Lasse
Nordaas
1
Эрик
Остгаард
17
Ole
Blomberg
15
Emil
Kalsaas
5
Sindre
Austevoll
4
Jonas
Eide
Vaagen
3
Eirik
Wollen
Steen
21
Haakon
Lorentzen
19
Simen
Lassen
8
Kristoffer
Valsvik
7
Kristoffer
Stava
9
Henrik
Udahl
Стрёммен
4-3-3
Осане
5-4-1

Ход матча

35'
Kristian Jahr
 
36'
0:1
Henrik Udahl
44'
 
Martin Ueland
Eirik Wollen Steen
59'
 
Kristoffer Larsen1
Emil Kalsaas
59'
 
David Moeller Wolfe
Jonas Eide Vaagen
62'
0:2
Haakon Lorentzen
(Kristoffer Larsen1)
66'
Magnus Tvedte
Hasan Kurucay
 
66'
Сандмоен Бреде
Morten Bjoerlo
 
66'
Willian Pozo
Havard Thun
 
78'
0:3
Henrik Udahl
(Haakon Lorentzen)
80'
 
Didrik Fredriksen
Kristoffer Valsvik
80'
 
Joachim Hammersland
Henrik Udahl
82'
Mats Andre Kaland
 
83'
Jonathan Lein Valberg
Kristian Jahr
 
83'
Mustafa Achrifi
Mats Andre Kaland
 

Бомбардиры внутри турнира

Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Youseff Chaib 1 0.03
2. Hasan Kurucay 1 0.03
Осане
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Henrik Udahl 3 (2) 0.1
2. Senai Hagos 2 0.07
3. Haakon Lorentzen 1 0.03
4. Kristoffer Valsvik 0 0
5. Kristoffer Larsen1 0 0

Карточки

Стрёммен
# Игрок      
1. Paal Steffen Andresen 0 1
2. Kristian Jahr 1 0
3. Селлин Кьелл 1 0
4. Mats Andre Kaland 1 0
5. Youseff Chaib 1 0
6. Torje Naustdal 1 0
7. Magnus Tvedte 1 0
Осане
# Игрок      
1. Joachim Hammersland 1 0
2. Senai Hagos 1 0
3. Martin Ueland 1 0
4. Henrik Udahl 1 0
5. Jonas Fredriksen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёммен 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Осане 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен
Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Дьерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд
Осане Последние 20 матчей: + = -
Осане 0:3 Ранхейм Нест-Сотра 0:2 Осане Осане 1:4 Согндаль Осане 3:4 Floro
Осане 4:2 Сутра Осане 2:1 Oygarden Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 4:2 Осане Бранн 0:1 Осане Осане 2:2 Нутодден Нутодден 1:3 Осане Квик Халден 1:2 Осане Осане 2:0 Квик Халден Эльверум 1:3 Осане Осане 3:0 Мьёльнер Флурё 1:0 Осане Бранн 1:3 Осане Осане 3:0 Хьельсос Осане 6:1 Берум Сенья 0:2 Осане

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Осане: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Осане 0:5 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 3:0 Осане Первый дивизион Стрёммен 2:2 Осане Первый дивизион Осане 2:2 Стрёммен Первый дивизион
Осане 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:0 Осане Первый дивизион Стрёммен 1:0 Осане Первый дивизион Осане 0:3 Стрёммен Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Санднес 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Лиллестрём 4 2 1 1 4 - 2 7
5. КФУМ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Согндаль 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Схьёрдал-Блинк 4 2 0 2 9 - 8 6
8. Гроруд 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Осане 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Дьерв 4 1 2 1 8 - 8 5
11. Улленсакер-Киса 4 1 2 1 8 - 9 5
12. Рёуфосс 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Нест-Сотра 4 1 1 2 11 - 13 4
14. Конгсвингер 4 1 0 3 5 - 10 3
15. Стрёммен 4 1 0 3 2 - 9 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Eirik Wollen Steen уходит с поля. Martin Ueland выходит вместо него
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Henrik Udahl из команды Осане забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Стрёммен 0:3 Осане онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный