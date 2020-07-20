35' Желтая карточкаKristian Jahr
0:1
36' ПенальтиHenrik Udahl
0:2
62' ГолHaakon Lorentzen
0:3
78' ГолHenrik Udahl
82' Желтая карточкаMats Andre Kaland
14
Havard
Thun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Havard ThunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ole BlombergЗащитник
-
15 Emil KalsaasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Simen LassenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Thomas HilleВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
Ход матча
35'
36'
0:1
62'
78'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Youseff Chaib
|1
|0.03
|2.
|Hasan Kurucay
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Henrik Udahl
|3 (2)
|0.1
|2.
|Senai Hagos
|2
|0.07
|3.
|Haakon Lorentzen
|1
|0.03
|4.
|Kristoffer Valsvik
|0
|0
|5.
|Kristoffer Larsen1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Paal Steffen Andresen
|0
|1
|2.
|Kristian Jahr
|1
|0
|3.
|Селлин Кьелл
|1
|0
|4.
|Mats Andre Kaland
|1
|0
|5.
|Youseff Chaib
|1
|0
|6.
|Torje Naustdal
|1
|0
|7.
|Magnus Tvedte
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joachim Hammersland
|1
|0
|2.
|Senai Hagos
|1
|0
|3.
|Martin Ueland
|1
|0
|4.
|Henrik Udahl
|1
|0
|5.
|Jonas Fredriksen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёммен
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Осане
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен
Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Дьерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд
Осане Последние 20 матчей: + = -Осане 0:3 Ранхейм Нест-Сотра 0:2 Осане Осане 1:4 Согндаль Осане 3:4 Floro
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Осане: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Тромсё
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Санднес
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Лиллестрём
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|КФУМ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Согндаль
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|8.
|Гроруд
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Осане
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Дьерв
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Улленсакер-Киса
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|12.
|Рёуфосс
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|11 - 13
|4
|14.
|Конгсвингер
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|15.
|Стрёммен
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|16.
|Хам-Кам
|4
|0
|0
|4
|7 - 12
|0