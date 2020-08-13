АИК
0:1
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Эстерсунд
23' Желтая карточкаМишель Феликс
0:1
27' ГолФрицсон Лудвиг
78' Желтая карточкаАмин Реван
85' Красная карточкаКарлссон Пер II
87' Желтая карточкаEirik Haugan
90' Красная карточкаСандберг Ноа
90' Желтая карточкаEnock Kofi Adu1
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Eric Kahl
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
23'
27'
0:1
78'
85'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|4
|0.27
|2.
|Paulos Abraham
|2
|0.13
|3.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.13
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.13
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.07
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.07
|7.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.07
|8.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|9.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|10.
|Сильва Стефан
|0
|0
|11.
|Рашиди Херади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.2
|2.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.13
|3.
|Сандберг Ноа
|2
|0.13
|4.
|Simon Kron
|1
|0.07
|5.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.07
|6.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.07
|7.
|Felix Hoerberg
|1
|0.07
|8.
|Перри Небию
|0
|0
|9.
|Marco Weymans
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|5
|0
|2.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|3.
|Eric Kahl
|3
|0
|4.
|Карлссон Пер II
|1
|1
|5.
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|6.
|Бауи Набиль
|2
|0
|7.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|8.
|Мишель Феликс
|2
|0
|9.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|10.
|Enock Kofi Adu1
|2
|0
|11.
|Robin Tihi
|2
|0
|12.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|13.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|14.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|15.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|16.
|Paulos Abraham
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|1
|2.
|Eirik Haugan
|3
|0
|3.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0
|4.
|Амин Реван
|3
|0
|5.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|6.
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|7.
|Marco Weymans
|2
|0
|8.
|Simon Kron
|1
|0
|9.
|Менса Самуэль
|1
|0
|10.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|11.
|Ишервуд Томас
|1
|0
|12.
|Арин Франк
|1
|0
|13.
|Felix Hoerberg
|1
|0
|14.
|Kalpi Ouattara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Эстерсунд
|0
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг
Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
АИК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|Эльфсборг
|15
|8
|6
|1
|27 - 20
|30
|3.
|Юргорден
|15
|8
|2
|5
|22 - 15
|26
|4.
|Норрчёпинг
|15
|7
|4
|4
|32 - 22
|25
|5.
|Хеккен
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|15
|6
|5
|4
|18 - 18
|23
|7.
|Сириус
|15
|5
|7
|3
|27 - 25
|22
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|9.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|22 - 23
|17
|10.
|Эребру
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Эстерсунд
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Гётеборг
|15
|2
|9
|4
|17 - 22
|15
|13.
|Кальмар
|15
|3
|4
|8
|17 - 23
|13
|14.
|АИК
|15
|3
|4
|8
|13 - 23
|13
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|16.
|Фалькенберг
|15
|2
|6
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0