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АИК
0:1
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
23' Желтая карточка
Мишель Феликс
0:1
27' Гол
Фрицсон Лудвиг
78' Желтая карточка
Амин Реван
85' Красная карточка
Карлссон Пер II
87' Желтая карточка
Eirik Haugan
90' Красная карточка
Сандберг Ноа
90' Желтая карточка
Enock Kofi Adu1
90'+8
АИК
4-4-2
Эстерсунд
4-1-2-1-2

Ход матча

23'
Мишель Феликс
 
27'
0:1
Фрицсон Лудвиг
(Перри Небию)
29'
Enock Kofi Adu1
Мишель Феликс
 
46'
Сигторссон Колбейнн
Гойтом Хенок
 
55'
Ларссон Себастьян
Офори Эбенезер
 
69'
Eric Kahl
Линдквист Расмус
 
69'
Сильва Стефан
Рашиди Херади
 
74'
 
Селларс Джерелл
Тёрготт Блэйр
78'
 
Амин Реван
84'
 
Мукийби Рональд
Kalpi Ouattara
84'
 
Менса Самуэль
Фрицсон Лудвиг
85'
Карлссон Пер II
 
87'
 
Eirik Haugan
90'
 
Henrik Bellman
Перри Небию
90'
 
Сандберг Ноа
90'
Enock Kofi Adu1
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 4 0.27
2. Paulos Abraham 2 0.13
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.13
4. Хуссейн Билаль 2 0.13
5. Асани Ясир 1 0.07
6. Robin Tihi 1 0.07
7. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.07
8. Сигторссон Колбейнн 0 0
9. Хаугор Якоб 0 0
10. Сильва Стефан 0 0
11. Рашиди Херади 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрицсон Лудвиг 3 0.2
2. Jordan Attah Kadiri 2 0.13
3. Сандберг Ноа 2 0.13
4. Simon Kron 1 0.07
5. Амин Реван 1 (1) 0.07
6. Ссеванкамбо Исак 1 0.07
7. Felix Hoerberg 1 0.07
8. Перри Небию 0 0
9. Marco Weymans 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Хуссейн Билаль 3 0
3. Eric Kahl 3 0
4. Карлссон Пер II 1 1
5. Ларссон Себастьян 2 0
6. Бауи Набиль 2 0
7. Гранли Даниэль 2 0
8. Мишель Феликс 2 0
9. Офори Эбенезер 2 0
10. Enock Kofi Adu1 2 0
11. Robin Tihi 2 0
12. Гойтом Хенок 1 0
13. Стаматопулос Кенни 1 0
14. Линдквист Расмус 1 0
15. Tom Strannegaard 1 0
16. Paulos Abraham 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 1
2. Eirik Haugan 3 0
3. Фрицсон Лудвиг 3 0
4. Амин Реван 3 0
5. Jordan Attah Kadiri 3 0
6. Ссеванкамбо Исак 2 0
7. Marco Weymans 2 0
8. Simon Kron 1 0
9. Менса Самуэль 1 0
10. Колкетт Чарли 1 0
11. Ишервуд Томас 1 0
12. Арин Франк 1 0
13. Felix Hoerberg 1 0
14. Kalpi Ouattara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 9.09% (1) 0 18.18% (2) 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Эстерсунд 0 10% (1) 20% (2) 40% (4) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден
Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг
Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

АИК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Эстерсунд 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан АИК 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 15 8 6 1 27 - 20 30
3. Юргорден 15 8 2 5 22 - 15 26
4. Норрчёпинг 15 7 4 4 32 - 22 25
5. Хеккен 15 6 6 3 27 - 16 24
6. Хаммарбю 15 6 5 4 18 - 18 23
7. Сириус 15 5 7 3 27 - 25 22
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 15 4 5 6 22 - 23 17
10. Эребру 15 4 5 6 15 - 18 17
11. Эстерсунд 15 3 6 6 12 - 18 15
12. Гётеборг 15 2 9 4 17 - 22 15
13. Кальмар 15 3 4 8 17 - 23 13
14. АИК 15 3 4 8 13 - 23 13
15. Хельсинборг 15 2 7 6 14 - 25 13
16. Фалькенберг 15 2 6 7 17 - 25 12
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 29'
    Мишель Феликс уходит с поля. Энок Кофи Аду выходит вместо него
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Фрицсон Лудвиг бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Мишель Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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