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Стабек
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Сарпсборг-08
0'
39' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
1:0
43' Гол
Ветлесен Уго
1:1
47' Гол
Солтведт Йоахим
63' Желтая карточка
Линнсет Йонатан
64' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
90' Желтая карточка
Kosuke Kinoshita
90'+6
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
26
Йонассен
Эмиль
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
25
Ветлесен
Уго
11
Kornelius
Hansen
23
Oliver
Edvardsen
9
Матсен
Даррен
33
Нильссон
Давид
6
Несс Николай
4
Утвик
Бьерн
5
Magnar
Oedegaard
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
14
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
17
Солтведт
Йоахим
10
Ларсен
Йорген
7
Хальворсен
Уле
Йорген
Стабек
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

7'
Magnus Lundal
Матсен Даррен
 
39'
Ханше-Ольсен Андреас
 
43'
Ветлесен Уго
(Kornelius Hansen)
1:0
47'
1:1
Солтведт Йоахим
(Ларсен Йорген)
63'
 
Линнсет Йонатан
64'
 
Хальворсен Уле Йорген
69'
Валенчич Филип
Kornelius Hansen
 
70'
Галль Ромен
Ветлесен Уго
 
72'
 
Sebastian Jarl
Исмаила Кулибали
72'
 
Боянг Сулайман
Хальворсен Уле Йорген
81'
 
Mohamed Ofkir
Солтведт Йоахим
85'
Kosuke Kinoshita
Magnus Lundal
 
87'
 
Абделлауйе Мостафа
Ларсен Йорген
90'
Kosuke Kinoshita
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 3 0.11
2. Ветлесен Уго 3 0.11
3. Касси Люк 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Бохинен Эмиль 1 (1) 0.04
6. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
7. Матс Солхеим 0 0
8. Tortol Lumanza Lembi 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солтведт Йоахим 2 0.07
2. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
3. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
4. Ларсен Йорген 1 0.03
5. Линнсет Йонатан 1 0.03
6. Исмаила Кулибали 1 0.03
7. Салетрос Антон 0 0
8. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 3 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Матс Солхеим 1 0
5. Kosuke Kinoshita 1 0
6. Oliver Edvardsen 1 0
7. Kornelius Hansen 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Хальворсен Уле Йорген 2 0
3. Утвик Бьерн 2 0
4. Ларсен Йорген 2 0
5. Исмаила Кулибали 2 0
6. Томассен Йоахим 1 0
7. Magnar Oedegaard 1 0
8. Alexander Jakobsen 1 0
9. Линнсет Йонатан 1 0
10. Салетрос Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 10% (1) 0 60% (6) 0 10% (1) 20% (2)
 Сарпсборг-08 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек
Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Стабек: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Сарпсборг-08 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген
Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 8 8 0 0 32 - 8 24
2. Мольде 8 7 1 0 24 - 7 22
3. Волеренга 8 4 3 1 11 - 10 15
4. Одд 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Русенборг 0:0 8 3 3 2 11 - 6 12
7. Стабек 8 3 3 2 10 - 11 12
8. Стрёмсгодсет 8 3 3 2 11 - 13 12
9. Кристиансунд 8 2 4 2 17 - 13 10
10. Мьёндален 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Хёугесунн 8 2 2 4 6 - 14 8
12. Сарпсборг-08 8 2 1 5 8 - 9 7
13. Саннефьёрд 8 2 1 5 6 - 14 7
14. Викинг 8 1 2 5 8 - 18 5
15. Старт 0:0 8 0 4 4 7 - 15 4
16. Олесунн 8 0 3 5 10 - 26 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ветлесен Уго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Ханше-Ольсен Андреас получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Матсен Даррен уходит с поля. Magnus Lundal выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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