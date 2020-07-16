Стабек
1:1
Конец матча
Стадион: Наддеруд Зрители: 200
Сарпсборг-08
39' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
1:0
43' ГолВетлесен Уго
1:1
47' ГолСолтведт Йоахим
63' Желтая карточкаЛиннсет Йонатан
64' Желтая карточкаХальворсен Уле Йорген
90' Желтая карточкаKosuke Kinoshita
25
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Галль РоменНападающий
-
-
30 Peder Vogt
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
43'
1:0
47'
1:1
63'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kornelius Hansen
|3
|0.11
|2.
|Ветлесен Уго
|3
|0.11
|3.
|Касси Люк
|1
|0.04
|4.
|Oliver Edvardsen
|1
|0.04
|5.
|Бохинен Эмиль
|1 (1)
|0.04
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|7.
|Матс Солхеим
|0
|0
|8.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солтведт Йоахим
|2
|0.07
|2.
|Абделлауйе Мостафа
|2 (1)
|0.07
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|4.
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|5.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.03
|6.
|Исмаила Кулибали
|1
|0.03
|7.
|Салетрос Антон
|0
|0
|8.
|Томассен Йоахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|2.
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|3.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|4.
|Матс Солхеим
|1
|0
|5.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|1
|0
|7.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|3.
|Утвик Бьерн
|2
|0
|4.
|Ларсен Йорген
|2
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|2
|0
|6.
|Томассен Йоахим
|1
|0
|7.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|8.
|Alexander Jakobsen
|1
|0
|9.
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|10% (1)
|0
|60% (6)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|Сарпсборг-08
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек
Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн
Последние игры между собой
Стабек: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|8
|8
|0
|0
|32 - 8
|24
|2.
|Мольде
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|3.
|Волеренга
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|4.
|Одд
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Бранн
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Русенборг
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|7.
|Стабек
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|8.
|Стрёмсгодсет
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|9.
|Кристиансунд
|8
|2
|4
|2
|17 - 13
|10
|10.
|Мьёндален
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Хёугесунн
|8
|2
|2
|4
|6 - 14
|8
|12.
|Сарпсборг-08
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|13.
|Саннефьёрд
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|14.
|Викинг
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|15.
|Старт
|0:0
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Олесунн
|8
|0
|3
|5
|10 - 26
|3