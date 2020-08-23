Колорадо Рэпидс
1:4
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Реал Солт-Лейк
1:0
38' Гол в свои воротаЭррера Аарон
1:1
57' ГолКрейлах Дамир
1:2
76' ГолЧанг Майкель
78' Желтая карточкаКрейлах Дамир
1:3
85' ГолБэрд Кори
88' Желтая карточкаЧанг Майкель
1:4
89' ГолМерам Джастин
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
10
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэрд КориПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
23 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
38'
1:0
57'
1:1
76'
1:2
78'
83'
85'
1:3
88'
89'
1:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льюис Джонатан
|2
|0.5
|2.
|Камара Кей
|1
|0.25
|3.
|Акоста Келлин
|1
|0.25
|4.
|Бенезе Николя
|0
|0
|5.
|Бассетт Коул
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|2
|0.5
|2.
|Чанг Майкель
|1
|0.25
|3.
|Мерам Джастин
|1
|0.25
|4.
|Бэрд Кори
|1
|0.25
|5.
|Руснак Альберт
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|1
|1
|2.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|3.
|Камара Кей
|1
|0
|4.
|Мур Дрю
|1
|0
|5.
|Бенезе Николя
|1
|0
|6.
|Рубио Диего
|1
|0
|7.
|Акоста Келлин
|1
|0
|8.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|9.
|Абубакар Лалас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|2
|0
|2.
|Эррера Аарон
|2
|0
|3.
|Бекерман Кайл
|1
|0
|4.
|Крейлах Дамир
|1
|0
|5.
|Мерам Джастин
|1
|0
|6.
|Чанг Майкель
|1
|0
|7.
|Джонсон Сэм
|1
|0
|8.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|9.
|Бэрд Кори
|1
|0
|10.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Реал Солт-Лейк
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|66.67% (4)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Солт-Лейк: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1