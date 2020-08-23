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Колорадо Рэпидс
1:4
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
38' Гол в свои ворота
Эррера Аарон
1:1
57' Гол
Крейлах Дамир
1:2
76' Гол
Чанг Майкель
78' Желтая карточка
Крейлах Дамир
1:3
85' Гол
Бэрд Кори
88' Желтая карточка
Чанг Майкель
1:4
89' Гол
Мерам Джастин
90'+4
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
21
Намли
Юнес
20
Мескида
Николас
7
Льюис
Джонатан
11
Рубио
Диего
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
25
Луис
Эвертон
II
6
Руис
Пабло
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
10
Бэрд
Кори
12
Мартинес
Дуглас
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Мерам Джастин
Мартинес Дуглас
38'
Эррера Аарон
1:0
46'
 
Чанг Майкель
Луис Эвертон II
57'
1:1
Крейлах Дамир
(Мерам Джастин)
71'
Шиньяшики Андре
Мескида Николас
 
76'
1:2
Чанг Майкель
78'
 
Крейлах Дамир
83'
 
Беслер Ник
Руис Пабло
84'
Камара Кей
Уилсон Дэнни
 
85'
1:3
Бэрд Кори
(Чанг Майкель)
88'
 
Чанг Майкель
89'
1:4
Мерам Джастин
(Чанг Майкель)
90'
 
Холт Эрик
Онуоха Недум
90'
 
Портильо Джастин
Руснак Альберт

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льюис Джонатан 2 0.5
2. Камара Кей 1 0.25
3. Акоста Келлин 1 0.25
4. Бенезе Николя 0 0
5. Бассетт Коул 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 2 0.5
2. Чанг Майкель 1 0.25
3. Мерам Джастин 1 0.25
4. Бэрд Кори 1 0.25
5. Руснак Альберт 1 0.25

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 1 1
2. Уилсон Дэнни 0 1
3. Камара Кей 1 0
4. Мур Дрю 1 0
5. Бенезе Николя 1 0
6. Рубио Диего 1 0
7. Акоста Келлин 1 0
8. Ирвин Клинт 1 0
9. Абубакар Лалас 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 2 0
2. Эррера Аарон 2 0
3. Бекерман Кайл 1 0
4. Крейлах Дамир 1 0
5. Мерам Джастин 1 0
6. Чанг Майкель 1 0
7. Джонсон Сэм 1 0
8. Луис Эвертон II 1 0
9. Бэрд Кори 1 0
10. Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Реал Солт-Лейк 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 66.67% (4)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Солт-Лейк: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Эррера Аарон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 15'
    Мартинес Дуглас уходит с поля. Мерам Джастин выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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2.65 2.03 4.80
1.30 5.20 10.50
3.55 1.62 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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