Кальмар
0:0
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Хеккен
48' Желтая карточкаЯнссон Исак
71' Желтая карточкаСахпекидис Филип
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
19
Янссон
Исак
13
Гулан
Никола
20
Ali
Youssef
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 York RafaelПолузащитник
-
-
37 Edvin Crona
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулан НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ali YoussefПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Kevin Yakob
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.17
|2.
|Юханссон Петр
|4 (2)
|0.13
|3.
|Исраэльссон Эрик
|3
|0.1
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.07
|5.
|Алити Фидан
|2
|0.07
|6.
|Ринг Себастьян
|2
|0.07
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.07
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.07
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.07
|10.
|Geir Andre Herrem
|1
|0.03
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.03
|12.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.03
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|14.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leo Bengtsson
|8
|0.27
|2.
|Содерлунд Александер
|8
|0.27
|3.
|Ирандуст Далехо
|6 (1)
|0.2
|4.
|Ясин Ахмед
|3
|0.1
|5.
|Patrik Waalemark
|3
|0.1
|6.
|Берггрен Густав
|3
|0.1
|7.
|Ali Youssef
|2
|0.07
|8.
|Хаммар Юхан
|2
|0.07
|9.
|Жута Леонард
|1
|0.03
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.03
|11.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.03
|13.
|Люндберг Виктор
|1
|0.03
|14.
|Тойвио Йоона
|1
|0.03
|15.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.03
|16.
|Нильссон Хокан
|1
|0.03
|17.
|Adam Andersson II
|1
|0.03
|18.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|19.
|Гулан Никола
|0
|0
|20.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|6
|2
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|5
|0
|5.
|Нури Эмин
|4
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|4
|0
|7.
|Янссон Исак
|4
|0
|8.
|Ole Soederberg
|2
|0
|9.
|Rafinha I
|2
|0
|10.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|11.
|York Rafael
|2
|0
|12.
|Nils Froeling
|2
|0
|13.
|Alexander Ahl Holmstroem
|2
|0
|14.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|15.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|16.
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|17.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|18.
|Isak Magnusson
|1
|0
|19.
|Carl Gustafsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Leo Bengtsson
|6
|0
|2.
|Линдгрен Расмус
|5
|0
|3.
|Берггрен Густав
|5
|0
|4.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|5.
|Ясин Ахмед
|4
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|7.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|8.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|2
|0
|10.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|11.
|Туоминен Яссе
|2
|0
|12.
|Гулан Никола
|1
|0
|13.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|14.
|Жута Леонард
|1
|0
|15.
|Марич Аднан
|1
|0
|16.
|Adam Andersson II
|1
|0
|17.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|18.
|Ali Youssef
|1
|0
|19.
|Patrik Waalemark
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|18.52% (5)
|0
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|Хеккен
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =8 -7АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар
Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4Хеккен 3:0 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен
Хеккен 0:2 Юргорден Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хеккен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хеккен 1:0 Кальмар Аллсвенскан Хеккен 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Кальмар Аллсвенскан Хеккен 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 1:3 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|17
|9
|4
|64 - 30
|60
|2.
|Эльфсборг
|30
|12
|15
|3
|49 - 38
|51
|3.
|Хеккен
|30
|12
|13
|5
|45 - 29
|49
|4.
|Юргорден
|30
|14
|6
|10
|48 - 33
|48
|5.
|Мьельбю
|30
|13
|8
|9
|48 - 44
|47
|6.
|Норрчёпинг
|30
|13
|7
|10
|60 - 46
|46
|7.
|Эребру
|30
|12
|6
|12
|37 - 41
|42
|8.
|Хаммарбю
|30
|10
|11
|9
|47 - 47
|41
|9.
|АИК
|30
|10
|9
|11
|30 - 33
|39
|10.
|Сириус
|30
|9
|11
|10
|43 - 51
|38
|11.
|Варберг БоИС
|30
|10
|7
|13
|45 - 44
|37
|12.
|Гётеборг
|30
|7
|13
|10
|35 - 41
|34
|13.
|Эстерсунд
|30
|8
|9
|13
|27 - 46
|33
|14.
|Кальмар
|30
|6
|10
|14
|30 - 49
|28
|15.
|Хельсинборг
|30
|5
|11
|14
|33 - 48
|26
|16.
|Фалькенберг
|30
|5
|9
|16
|33 - 54
|24
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эребру
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|5.
|Эльфсборг
|15
|6
|8
|1
|27 - 20
|26
|6.
|Юргорден
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|7.
|Варберг БоИС
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|8.
|Норрчёпинг
|15
|6
|5
|4
|28 - 19
|23
|9.
|Сириус
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|10.
|Хаммарбю
|15
|4
|9
|2
|23 - 18
|21
|11.
|АИК
|15
|6
|2
|7
|15 - 15
|20
|12.
|Хельсинборг
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|13.
|Гётеборг
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|14.
|Фалькенберг
|15
|3
|4
|8
|19 - 28
|13
|15.
|Эстерсунд
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|15
|1
|6
|8
|11 - 25
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Норрчёпинг
|15
|7
|2
|6
|32 - 27
|23
|3.
|Юргорден
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Эстерсунд
|15
|6
|5
|4
|15 - 19
|23
|6.
|Хаммарбю
|15
|6
|2
|7
|24 - 29
|20
|7.
|Гётеборг
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|9.
|Кальмар
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|10.
|АИК
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|11.
|Хеккен
|15
|3
|9
|3
|15 - 18
|18
|12.
|Сириус
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|13.
|Эребру
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|15
|3
|4
|8
|20 - 22
|13
|15.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|15
|2
|5
|8
|21 - 33
|11
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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