  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
0:0
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
48' Желтая карточка
Янссон Исак
71' Желтая карточка
Сахпекидис Филип
90'+3
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
7
Юханссон
Петр
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
39
Isak
Magnusson
21
Исраэльссон
Эрик
29
Ромариньо
Перейра
10
Сахпекидис
Филип
19
Янссон
Исак
9
Geir
Andre
Herrem
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
13
Гулан
Никола
8
Фрайберг
Эрик
20
Ali
Youssef
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Кальмар
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Ход матча

48'
Янссон Исак
 
65'
Nils Froeling
Geir Andre Herrem
 
69'
 
Люндберг Виктор
Ali Youssef
69'
 
Alexander Faltsetas
Ясин Ахмед
71'
Сахпекидис Филип
 
85'
 
Хаммар Юхан
Содерлунд Александер
85'
Alexander Ahl Holmstroem
Янссон Исак
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.17
2. Юханссон Петр 4 (2) 0.13
3. Исраэльссон Эрик 3 0.1
4. Ромариньо Перейра 2 0.07
5. Алити Фидан 2 0.07
6. Ринг Себастьян 2 0.07
7. Ингельссон Сванте 2 0.07
8. Edvin Crona 2 0.07
9. Nils Froeling 2 0.07
10. Geir Andre Herrem 1 0.03
11. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.03
12. Эльм Виктор 1 (1) 0.03
13. Сахпекидис Филип 0 0
14. Янссон Исак 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leo Bengtsson 8 0.27
2. Содерлунд Александер 8 0.27
3. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.2
4. Ясин Ахмед 3 0.1
5. Patrik Waalemark 3 0.1
6. Берггрен Густав 3 0.1
7. Ali Youssef 2 0.07
8. Хаммар Юхан 2 0.07
9. Жута Леонард 1 0.03
10. Линдгрен Расмус 1 0.03
11. Туоминен Яссе 1 (1) 0.03
12. Фрайберг Эрик 1 0.03
13. Люндберг Виктор 1 0.03
14. Тойвио Йоона 1 0.03
15. Alexander Faltsetas 1 0.03
16. Нильссон Хокан 1 0.03
17. Adam Andersson II 1 0.03
18. Godswill Ekpolo 0 0
19. Гулан Никола 0 0
20. Марич Аднан 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 6 2
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 5 0
5. Нури Эмин 4 0
6. Бергквист Дуг 4 0
7. Янссон Исак 4 0
8. Ole Soederberg 2 0
9. Rafinha I 2 0
10. Ингельссон Сванте 2 0
11. York Rafael 2 0
12. Nils Froeling 2 0
13. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
14. Исраэльссон Эрик 1 0
15. Арокойо Гбенга 1 0
16. Сахпекидис Филип 1 0
17. Henrik Loefkvist 1 0
18. Isak Magnusson 1 0
19. Carl Gustafsson 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Leo Bengtsson 6 0
2. Линдгрен Расмус 5 0
3. Берггрен Густав 5 0
4. Alexander Faltsetas 3 1
5. Ясин Ахмед 4 0
6. Фрайберг Эрик 3 0
7. Godswill Ekpolo 3 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Содерлунд Александер 2 0
10. Абрахамссон Петер 2 0
11. Туоминен Яссе 2 0
12. Гулан Никола 1 0
13. Тойвио Йоона 1 0
14. Жута Леонард 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 18.52% (5) 0 25.93% (7) 7.41% (2) 18.52% (5) 29.63% (8)
 Хеккен 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 15.91% (7) 13.64% (6) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +5 =8 -7
АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар
Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хеккен 3:0 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен
Хеккен 0:2 Юргорден Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хеккен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хеккен 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:0 Кальмар Аллсвенскан Хеккен 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Кальмар Аллсвенскан Хеккен 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 1:3 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 30 17 9 4 64 - 30 60
2. Эльфсборг 30 12 15 3 49 - 38 51
3. Хеккен 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Юргорден 30 14 6 10 48 - 33 48
5. Мьельбю 30 13 8 9 48 - 44 47
6. Норрчёпинг 30 13 7 10 60 - 46 46
7. Эребру 30 12 6 12 37 - 41 42
8. Хаммарбю 30 10 11 9 47 - 47 41
9. АИК 30 10 9 11 30 - 33 39
10. Сириус 30 9 11 10 43 - 51 38
11. Варберг БоИС 30 10 7 13 45 - 44 37
12. Гётеборг 30 7 13 10 35 - 41 34
13. Эстерсунд 30 8 9 13 27 - 46 33
14. Кальмар 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Хельсинборг 30 5 11 14 33 - 48 26
16. Фалькенберг 30 5 9 16 33 - 54 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 11 4 0 34 - 9 37
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эребру 15 8 3 4 23 - 21 27
5. Эльфсборг 15 6 8 1 27 - 20 26
6. Юргорден 15 7 4 4 27 - 16 25
7. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
8. Норрчёпинг 15 6 5 4 28 - 19 23
9. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Гётеборг 15 3 5 7 15 - 24 14
14. Фалькенберг 15 3 4 8 19 - 28 13
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 15 6 5 4 15 - 19 23
6. Хаммарбю 15 6 2 7 24 - 29 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Мьельбю 15 5 4 6 21 - 23 19
9. Кальмар 15 5 4 6 19 - 24 19
10. АИК 15 4 7 4 15 - 18 19
11. Хеккен 15 3 9 3 15 - 18 18
12. Сириус 15 4 5 6 15 - 24 17
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 15 3 4 8 20 - 22 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 15 2 5 8 21 - 33 11
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.00 1.50 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 1.10 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.70 1.77
  7.94 1.48 4.15

Самый высокий коэффициент на матч «Кальмар» – «Хеккен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальмар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хеккен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальмар» – «Хеккен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.10 6.25 7.60 1.08 1.12 5.55 2.55 1.52 2.06 1.77 1.10 6.25 1.41 2.75 1.08 7.00 1.11 5.90 1.09 7.50 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
8.80 1.03 7.80 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.41 2.91 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50
1.56 2.51 1.33 3.48 1.81 2.07 1.52 2.63 1.38 3.17 1.23 4.34 1.35 3.30 1.27 3.90 1.63 2.36 1.47 2.80 1.30 3.67 1.27 3.94 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.82 1.99 1.05 8.50 1.09 6.30 1.05 8.50
2.68 1.47 1.83 1.98 1.36 3.12 1.11 6.40 1.08 7.90
1.37 3.18 1.20 4.70 1.54 2.53 1.35 3.24 1.26 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.76 1.27 2.56 1.53 1.66 2.22 1.26 3.85 1.16 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.00 1.13
Букмекер Да Нет
3.70 1.29
Где смотреть матч Кальмар 0:0 Хеккен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный