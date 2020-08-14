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  3. Норвегия
Конгсвингер
2:1
Конец матча

Стадион:
Стрёммен
0'
34' Желтая карточка
Morten Bjoerlo
0:1
38' Гол
Youseff Chaib
63' Желтая карточка
Jonas Roenningen
1:1
67' Гол
Fredrik Mani Paalerud
75' Желтая карточка
Hasan Kurucay
81' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
83' Красная карточка
Christian Roeer
2:1
89' Гол
Adem Gueven
90'+7
31
Andreas
Smedplass
5
Christian
Roeer
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
28
Jonas
Roenningen
20
Even
Bydal
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
22
Ludvig
Langrekken
9
Adem
Gueven
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
2
Magnus
Tvedte
22
Martin
Andre
Sjoelstad
58
Hasan
Kurucay
5
Бьорккьяер
Сверре
6
Torje
Naustdal
20
Mats
Andre
Kaland
11
Morten
Bjoerlo
17
Tega
George
15
Youseff
Chaib
18
Lasse
Nordaas
Конгсвингер
3-3-2-2
Стрёммен
4-1-2-2-1

Ход матча

34'
 
Morten Bjoerlo
38'
0:1
Youseff Chaib
63'
Jonas Roenningen
 
64'
Fredrik Mani Paalerud
Ridouan Boulahuane Essaeh
 
67'
Fredrik Mani Paalerud
(Simon Marklund)
1:1
71'
 
Mustafa Achrifi
Torje Naustdal
71'
 
Сандмоен Бреде
Mats Andre Kaland
74'
Harald Holter
Martin Tangen Vinjor
 
75'
 
Hasan Kurucay
78'
 
Morten Renaa Olsen
Morten Bjoerlo
81'
Ludvig Langrekken
 
83'
Christian Roeer
 
89'
Adem Gueven
2:1
90'
Яласто Вилле
Simon Marklund
 

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 4 (1) 0.44
2. Simon Marklund 2 0.22
3. Ludvig Langrekken 2 0.22
4. Fredrik Mani Paalerud 1 0.11
5. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.11
Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mats Andre Kaland 2 0.22
2. Youseff Chaib 2 0.22
3. Tega George 2 0.22
4. Lasse Nordaas 2 0.22
5. Бьорккьяер Сверре 1 0.11
6. Hasan Kurucay 1 0.11
7. Torje Naustdal 1 0.11
8. Havard Thun 0 0
9. Сандмоен Бреде 0 0
10. Morten Bjoerlo 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 3 1
2. Harald Holter 4 0
3. Ludvig Langrekken 3 0
4. Victor Grodaas 2 0
5. Яласто Вилле 1 0
6. Скагестад Эдвард 1 0
7. Eirik Maeland 1 0
8. Jonas Roenningen 1 0
9. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
10. Simon Marklund 1 0
11. Daniel Lysgaard 1 0
12. Dong-Wan Gang 1 0
Стрёммен
# Игрок      
1. Simen Lillevik Kjellevold 2 0
2. Torje Naustdal 2 0
3. Magnus Tvedte 2 0
4. Paal Steffen Andresen 0 1
5. Kristian Jahr 1 0
6. Селлин Кьелл 1 0
7. Mats Andre Kaland 1 0
8. Mustafa Achrifi 1 0
9. Youseff Chaib 1 0
10. Morten Bjoerlo 1 0
11. Hasan Kurucay 1 0
12. Martin Andre Sjoelstad 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 22.22% (2) 0 0 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Стрёммен 0 20% (2) 30% (3) 20% (2) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен
Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Стрёммен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Конгсвингер 3:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Стрёммен 2:6 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Стрёммен Первый дивизион
Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 9 8 0 1 17 - 5 24
2. Ранхейм 9 7 0 2 29 - 15 21
3. Санднес 9 5 2 2 16 - 18 17
4. Согндаль 9 5 1 3 21 - 15 16
5. Осане 9 4 2 3 14 - 11 14
6. Схьёрдал-Блинк 9 4 2 3 18 - 17 14
7. Лиллестрём 1:0 9 4 2 3 10 - 10 14
8. Гроруд 9 4 1 4 14 - 14 13
9. КФУМ 9 3 3 3 14 - 13 12
10. Дьерв 9 2 6 1 17 - 14 12
11. Стрёммен 9 3 1 5 11 - 15 10
12. Рёуфосс 9 2 3 4 12 - 14 9
13. Конгсвингер 9 2 2 5 11 - 18 8
14. Улленсакер-Киса 0:1 9 1 3 5 12 - 20 6
15. Нест-Сотра 9 1 3 5 14 - 23 6
16. Хам-Кам 9 0 3 6 18 - 26 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Youseff Chaib бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Morten Bjoerlo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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