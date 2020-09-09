Хельсинборг
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Кальмар
1:0
14' ГолMax Svensson
20' Желтая карточкаСисей Йозеф
53' Желтая карточкаБергквист Дуг
62' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
1:1
72' ГолEdvin Crona
81' Желтая карточкаJakob Voelkerling-Persson
87' Желтая карточкаЖигович Армин
90' Желтая карточкаРомариньо Перейра
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
15
Max
Svensson
23
Эльм
Виктор
13
Нури
Эмин
19
Янссон
Исак
16
York
Rafael
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Noel MboНападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нури ЭминПолузащитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Нападающий
-
16 York RafaelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
14'
20'
53'
72'
1:1
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|6 (2)
|0.32
|2.
|Max Svensson
|3
|0.16
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.11
|4.
|Rasmus Joensson
|2
|0.11
|5.
|Геро Альхаджи
|1
|0.05
|6.
|Ольсен Брандур
|1
|0.05
|7.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.05
|8.
|Линдегор Андерс
|1
|0.05
|9.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.05
|10.
|Жигович Армин
|1
|0.05
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|14.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.16
|2.
|Isak Magnusson
|3
|0.16
|3.
|Алити Фидан
|2
|0.11
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.11
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.11
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.11
|7.
|Edvin Crona
|2
|0.11
|8.
|Nils Froeling
|2
|0.11
|9.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.05
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.05
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.05
|12.
|Янссон Исак
|0
|0
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|8
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|5
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|5.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|6.
|Сисей Йозеф
|3
|0
|7.
|Жигович Армин
|3
|0
|8.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|9.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|10.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|11.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|12.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|13.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|14.
|Max Svensson
|1
|0
|15.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|17.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|2.
|Алити Фидан
|6
|0
|3.
|Ромариньо Перейра
|4
|1
|4.
|Эльм Виктор
|3
|0
|5.
|Нури Эмин
|2
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|2
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|10.
|Rafinha I
|1
|0
|11.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|12.
|Nils Froeling
|1
|0
|13.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0
|14.
|Янссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|36.84% (7)
|Кальмар
|23.81% (5)
|0
|28.57% (6)
|0
|19.05% (4)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг
Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг
Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Хельсинборг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Кальмар Товарищеские матчи Хельсинборг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|18
|11
|6
|1
|36 - 17
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|18
|8
|4
|6
|38 - 28
|28
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|18
|6
|7
|5
|24 - 26
|25
|8.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|9.
|Эстерсунд
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|18
|5
|5
|8
|20 - 26
|20
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Гётеборг
|18
|2
|11
|5
|21 - 28
|17
|14.
|Хельсинборг
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.40
|1.04
|2.75
|1.42
|—
|—
|3.00
|1.36
|2.17
|1.69
|1.37
|2.95
|1.83
|1.98
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.18
|4.50
|1.04
|9.00
|1.04
|9.20
|1.07
|7.50
|9.70
|1.01
|9.30
|1.03
|3.78
|1.25
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.16
|4.75
|1.11
|5.35
|1.02
|9.50
|—
|—
|7.97
|1.07
|6.63
|1.10
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.54
|1.50
|—
|—
|1.83
|1.95
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.31
|3.37
|1.13
|5.71
|1.11
|6.29
|1.03
|11.22
|1.03
|11.95
|—
|—
|—
|—
|2.60
|1.54
|2.12
|1.78
|1.63
|2.37
|1.41
|3.06
|1.51
|2.68
|1.30
|3.75
|1.10
|8.34
|1.74
|2.18
|1.21
|4.87
|—
|—
|1.20
|5.09
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.14
|5.10
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.15
|5.40
|1.10
|6.85
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.42
|—
|—
|1.88
|1.89
|—
|—
|1.41
|2.85
|—
|—
|1.13
|5.71
|1.09
|7.01
|1.01
|14.99
|1.01
|15.66
|3.03
|1.42
|2.48
|1.58
|1.93
|1.94
|1.57
|2.50
|1.21
|4.78
|1.11
|7.63
|1.25
|4.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—