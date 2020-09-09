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Хельсинборг
1:1
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
14' Гол
Max Svensson
20' Желтая карточка
Сисей Йозеф
53' Желтая карточка
Бергквист Дуг
62' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
1:1
72' Гол
Edvin Crona
81' Желтая карточка
Jakob Voelkerling-Persson
87' Желтая карточка
Жигович Армин
90' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
90'+5
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
42
Дискеруд
Миккел
14
Абубакари
Мохаммед
15
Max
Svensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
10
Rasmus
Joensson
1
Ole
Soederberg
5
Бергквист
Дуг
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
13
Нури
Эмин
19
Янссон
Исак
Джордж
Майрон
16
York
Rafael
Хельсинборг
4-4-2
Кальмар
3-4-3

Ход матча

14'
Max Svensson
(Ван ден Хурк Антони)
1:0
20'
Сисей Йозеф
 
53'
 
Бергквист Дуг
58'
 
Edvin Crona
Джордж Майрон
62'
Абубакари Мохаммед
 
66'
Jakob Voelkerling-Persson
Ольссон Мартин
 
67'
 
Ринг Себастьян
Нури Эмин
68'
 
Сахпекидис Филип
York Rafael
72'
1:1
Edvin Crona
(Сахпекидис Филип)
78'
Жигович Армин
Ольсен Брандур
 
78'
Геро Альхаджи
Max Svensson
 
78'
Noel Mbo
Ван ден Хурк Антони
 
81'
Jakob Voelkerling-Persson
 
87'
Жигович Армин
 
90'
 
Ромариньо Перейра

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 6 (2) 0.32
2. Max Svensson 3 0.16
3. Alexander Timossi Andersson 2 0.11
4. Rasmus Joensson 2 0.11
5. Геро Альхаджи 1 0.05
6. Ольсен Брандур 1 0.05
7. Assad Al Hamlawi 1 0.05
8. Линдегор Андерс 1 0.05
9. Дискеруд Миккел 1 0.05
10. Жигович Армин 1 0.05
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Сисей Йозеф 0 0
14. Filip Sjoeberg1 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханссон Петр 3 (1) 0.16
2. Isak Magnusson 3 0.16
3. Алити Фидан 2 0.11
4. Ромариньо Перейра 2 0.11
5. Ринг Себастьян 2 0.11
6. Ингельссон Сванте 2 0.11
7. Edvin Crona 2 0.11
8. Nils Froeling 2 0.11
9. Исраэльссон Эрик 1 0.05
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.05
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.05
12. Янссон Исак 0 0
13. Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 8 0
2. Ван ден Хурк Антони 5 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Ольсен Брандур 4 0
6. Сисей Йозеф 3 0
7. Жигович Армин 3 0
8. Дискеруд Миккел 2 0
9. Ravy Tsouka Dozi 2 0
10. Alexander Timossi Andersson 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Rasmus Joensson 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Max Svensson 1 0
15. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
16. Filip Sjoeberg1 1 0
17. Assad Al Hamlawi 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 3 2
2. Алити Фидан 6 0
3. Ромариньо Перейра 4 1
4. Эльм Виктор 3 0
5. Нури Эмин 2 0
6. Бергквист Дуг 2 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Исраэльссон Эрик 1 0
10. Rafinha I 1 0
11. Henrik Loefkvist 1 0
12. Nils Froeling 1 0
13. Alexander Ahl Holmstroem 1 0
14. Янссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 5.26% (1) 21.05% (4) 36.84% (7)
 Кальмар 23.81% (5) 0 28.57% (6) 0 19.05% (4) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг
Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг
Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кальмар 4:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Товарищеские матчи
Хельсинборг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Кальмар Товарищеские матчи Хельсинборг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 18 11 6 1 36 - 17 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 18 8 4 6 38 - 28 28
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 18 6 7 5 24 - 26 25
8. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
9. Эстерсунд 18 6 6 6 17 - 19 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 18 5 5 8 20 - 26 20
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Гётеборг 18 2 11 5 21 - 28 17
14. Хельсинборг 19 3 8 8 19 - 31 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Сисей Йозеф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Max Svensson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хельсинборг 1:1 Кальмар онлайн

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Видеотрансляция

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 1.65 4.20
1.32 3.90 13.00
2.65 3.54 2.55
2.51 3.31 2.86
6.23 1.43 5.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.40 1.04 2.75 1.42 3.00 1.36 2.17 1.69 1.37 2.95 1.83 1.98 1.61 2.33 1.07 7.50 1.18 4.50 1.04 9.00 1.04 9.20 1.07 7.50
9.70 1.01 9.30 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.50
7.97 1.07 6.63 1.10 3.25 1.33 2.54 1.50 1.83 1.95 1.45 2.70 1.31 3.37 1.13 5.71 1.11 6.29 1.03 11.22 1.03 11.95
2.60 1.54 2.12 1.78 1.63 2.37 1.41 3.06 1.51 2.68 1.30 3.75 1.10 8.34 1.74 2.18 1.21 4.87 1.20 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.06 1.76 2.05 1.72 1.14 5.10 1.03 10.00 1.02 11.00
3.15 1.36 2.08 1.74 1.48 2.65 1.15 5.40 1.10 6.85
2.81 1.42 1.88 1.89 1.41 2.85 1.13 5.71 1.09 7.01 1.01 14.99 1.01 15.66
3.03 1.42 2.48 1.58 1.93 1.94 1.57 2.50 1.21 4.78 1.11 7.63 1.25 4.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
1.80 1.98
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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