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  3. Норвегия
Осане
1:4
Конец матча

Стадион:
Согндаль
0'
0:1
8' Гол
Endre Kupen
1:1
30' Гол
Senai Hagos
41' Желтая карточка
Фей Рензе
1:2
54' Гол
Alioune Ndour
57' Желтая карточка
Огбу Иго
1:3
59' Гол
Daniel Eid
1:4
69' Гол
Ховен Андреас
77' Желтая карточка
Senai Hagos
90' Желтая карточка
Tomas Kristoffersen
90'+4
1
Эрик
Остгаард
25
Kristoffer
Bidne
17
Ole
Blomberg
3
Eirik
Wollen
Steen
2
Martin
Ueland
16
Didrik
Fredriksen
8
Kristoffer
Valsvik
19
Simen
Lassen
10
Senai
Hagos
11
Joachim
Hammersland
21
Haakon
Lorentzen
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
17
Mathias
Blaarud
5
Daniel
Eid
25
Alioune
Ndour
9
Endre
Kupen
11
Ховен
Андреас
Осане
4-2-3-1
Согндаль
3-4-3

Ход матча

8'
0:1
Endre Kupen
30'
Senai Hagos
1:1
41'
 
Фей Рензе
46'
 
Tomas Kristoffersen
Mathias Blaarud
54'
1:2
Alioune Ndour
57'
 
Огбу Иго
59'
1:3
Daniel Eid
67'
Kristoffer Stava
Didrik Fredriksen
 
67'
Emil Kalsaas
Kristoffer Bidne
 
69'
1:4
Ховен Андреас
74'
Henrik Udahl
Joachim Hammersland
 
75'
 
Endre Kupen
Kristoffer Hoven
77'
Senai Hagos
 
82'
Jonas Eide Vaagen
Senai Hagos
 
82'
Eirik Wollen Steen
Sindre Austevoll
 
86'
 
Йенсен Сикстен
Alioune Ndour
86'
 
Sivert Heggheim Mannsverk
Eirik Lereng
90'
 
Хельгесен Эйвинн
Daniel Eid
90'
 
Tomas Kristoffersen

Бомбардиры внутри турнира

Осане
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Senai Hagos 1 0.03
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Endre Kupen 1 0.03
2. Ховен Андреас 1 0.03
3. Daniel Eid 1 0.03
4. Alioune Ndour 1 0.03

Карточки

Осане
# Игрок      
1. Senai Hagos 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Фей Рензе 1 0
2. Tomas Kristoffersen 1 0
3. Огбу Иго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осане 0 100% (1) 0 0 0 0
 Согндаль 25% (1) 0 0 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Осане Последние 20 матчей: + = -
Осане 3:4 Floro Осане 4:2 Сутра Осане 2:1 Oygarden Бранн 2:0 Осане
Хёугесунн 4:2 Осане Бранн 0:1 Осане Осане 2:2 Нутодден Нутодден 1:3 Осане Квик Халден 1:2 Осане Осане 2:0 Квик Халден Эльверум 1:3 Осане Осане 3:0 Мьёльнер Флурё 1:0 Осане Бранн 1:3 Осане Осане 3:0 Хьельсос Осане 6:1 Берум Сенья 0:2 Осане Осане 2:0 Оддс Баллклубб-2 Альта 2:2 Осане Гроруд 4:3 Осане
Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль
Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн

Последние игры между собой

Осане: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Осане 1:2 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:4 Осане Первый дивизион Согндаль 0:2 Осане Товарищеские матчи Осане 1:1 Согндаль Первый дивизион
Согндаль 3:0 Осане Первый дивизион Осане 0:2 Согндаль Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Улленсакер-Киса 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Согндаль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ранхейм 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Санднес 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Тромсё 1 1 0 0 1 - 0 3
7. КФУМ 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хам-Кам 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Конгсвингер 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Дьерв 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Схьёрдал-Блинк 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Гроруд 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Рёуфосс 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Нест-Сотра 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Осане 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Стрёммен 1 0 0 1 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Фей Рензе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Senai Hagos бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Endre Kupen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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