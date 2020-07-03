Осане
1:4
Конец матча
Стадион: Myrdal Gress
Согндаль
0:1
8' ГолEndre Kupen
1:1
30' ГолSenai Hagos
41' Желтая карточкаФей Рензе
1:2
54' ГолAlioune Ndour
57' Желтая карточкаОгбу Иго
1:3
59' ГолDaniel Eid
1:4
69' ГолХовен Андреас
77' Желтая карточкаSenai Hagos
90' Желтая карточкаTomas Kristoffersen
17
Ole
Blomberg
19
Simen
Lassen
10
Senai
Hagos
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Simen LassenПолузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Thomas HilleВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
15 Emil Kalsaas
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
8'
0:1
30'
1:1
41'
54'
1:2
57'
59'
1:3
69'
1:4
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Senai Hagos
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Endre Kupen
|1
|0.03
|2.
|Ховен Андреас
|1
|0.03
|3.
|Daniel Eid
|1
|0.03
|4.
|Alioune Ndour
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Senai Hagos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фей Рензе
|1
|0
|2.
|Tomas Kristoffersen
|1
|0
|3.
|Огбу Иго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осане
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Согндаль
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Осане Последние 20 матчей: + = -Осане 3:4 Floro Осане 4:2 Сутра Осане 2:1 Oygarden Бранн 2:0 Осане
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль
Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн
Последние игры между собой
Осане: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Улленсакер-Киса
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Согндаль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Санднес
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|КФУМ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хам-Кам
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Конгсвингер
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Дьерв
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Гроруд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Рёуфосс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Нест-Сотра
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Осане
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Стрёммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0