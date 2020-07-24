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ПСЖ
 
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Стадион:
Сент-Этьен
1
Навас
Кейлор
4
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
2
Силва
Тьяго
25
Баккер
Митчел
11
Ди
Мария
Анхель
8
Паредес
Леандро
27
Гуэйе
Идрисса
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
18
Икарди
Мауро
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
3
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
5
Колодзейчак
Тимоти
6
М'Вила
Янн
8
Камара
Махди
27
Масон
Иван
7
Будебуз
Ряд
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
ПСЖ
4-4-2
Сент-Этьен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарабия Пабло 7 1.17
2. Мбаппе Килиан 4 0.67
3. Кавани Эдинсон 2 0.33
4. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.17
5. Силва Тьяго 1 0.17
6. Паредес Леандро 1 0.17
7. Аушиш Адиль 1 0.17
8. Неймар 1 (1) 0.17
9. Кюрзава Левен 0 0
10. Икарди Мауро 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 2 0.33
2. Норден Арно 2 0.33
3. Дебюши Матьё 1 0.17
4. Будебуз Ряд 1 0.17
5. Колодзейчак Тимоти 1 0.17
6. Хазри Вахби 1 0.17
7. Камара Махди 1 0.17
8. Аби Шарль 1 0.17
9. Фофана Уэсли 1 0.17
10. Онора Франк 0 0
11. Дьони Луа 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 0
2. Кюрзава Левен 1 0
3. Мёнье Тома 1 0
4. Паредес Леандро 1 0
5. Мбаппе Килиан 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Камара Махди 2 0
2. Кабай Йоан 1 0
3. М'Вила Янн 1 0
4. Аолу Жан-Эде 1 0
5. Салиба Вильям 1 0
6. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 25% (4) 18.75% (3)
 Сент-Этьен 0 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д
Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца
Сент-Этьен 4:1 Rumilly Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
1/8 финала
1 Ницца
2 Лион
3 Марсель
1 Страсбург
1 Лимоне
2 Дижон
0 По
2 ПСЖ
2 Эпиналь
1 Лилль
0 Монако
1 Сент-Этьен
5 Белфорт
4 Монпелье
4 Анже
5 Ренн
1/4 финала
1 Лион
0 Марсель
1 Дижон
6 ПСЖ
1 Эпиналь
2 Сент-Этьен
0 Белфорт
3 Ренн
1/2 финала
1 Лион
5 ПСЖ
2 Сент-Этьен
1 Ренн
Финал
0 ПСЖ
0 Сент-Этьен
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2020, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 160
    ПСЖ 94.4% (151)
    X 5% (8)
    Сент-Этьен 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч ПСЖ - Сент-Этьен

    Исход игры
    ПСЖ
    94.4% (151)
    Ничья
    5% (8)
    Сент-Этьен
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.99% (97)
    Меньше
    34.01% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    46.26% (68)
    Нет
    53.74% (79)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    26.9% (43)
    3:1 ПСЖ
    18.8% (30)
    3:0 ПСЖ
    16.3% (26)
    2:1 ПСЖ
    11.3% (18)
    4:1 ПСЖ
    8.1% (13)
    4:0 ПСЖ
    3.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    1:0 ПСЖ
    1.3% (2)
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