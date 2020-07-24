ПСЖ
Позже
Стадион: Стад де Франс
Сент-Этьен
10
Неймар
18
Икарди
Мауро
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
27
Масон
Иван
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
-
18 Икарди МауроНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
29 Аби ШарльНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарабия Пабло
|7
|1.17
|2.
|Мбаппе Килиан
|4
|0.67
|3.
|Кавани Эдинсон
|2
|0.33
|4.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.17
|5.
|Силва Тьяго
|1
|0.17
|6.
|Паредес Леандро
|1
|0.17
|7.
|Аушиш Адиль
|1
|0.17
|8.
|Неймар
|1 (1)
|0.17
|9.
|Кюрзава Левен
|0
|0
|10.
|Икарди Мауро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|2
|0.33
|2.
|Норден Арно
|2
|0.33
|3.
|Дебюши Матьё
|1
|0.17
|4.
|Будебуз Ряд
|1
|0.17
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.17
|6.
|Хазри Вахби
|1
|0.17
|7.
|Камара Махди
|1
|0.17
|8.
|Аби Шарль
|1
|0.17
|9.
|Фофана Уэсли
|1
|0.17
|10.
|Онора Франк
|0
|0
|11.
|Дьони Луа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|0
|2.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|3.
|Мёнье Тома
|1
|0
|4.
|Паредес Леандро
|1
|0
|5.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Махди
|2
|0
|2.
|Кабай Йоан
|1
|0
|3.
|М'Вила Янн
|1
|0
|4.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|5.
|Салиба Вильям
|1
|0
|6.
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Сент-Этьен
|0
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца
Сент-Этьен 4:1 Rumilly Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 ПСЖ
0 Сент-Этьен
Прогнозы на матч ПСЖ - Сент-Этьен
Исход игры
ПСЖ
94.4% (151)
Ничья
5% (8)
Сент-Этьен
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.99% (97)
Меньше
34.01% (50)
Обе команды забьют
Да
46.26% (68)
Нет
53.74% (79)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
26.9% (43)
3:1 ПСЖ
18.8% (30)
3:0 ПСЖ
16.3% (26)
2:1 ПСЖ
11.3% (18)
4:1 ПСЖ
8.1% (13)
4:0 ПСЖ
3.1% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
1:0 ПСЖ
1.3% (2)
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