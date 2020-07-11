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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Заря
0' 4'
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
11
Кожушко
Олег
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
10
Морозко
Евгений
7
Лысенко
Владимир
53
Dmytro
Matsapura
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
14
Михайличенко
Богдан
17
Леднёв
Богдан
4
Цвек
Ловро
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
9
Перович
Михаил
Колос Ковалёвка
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.16
2. Лысенко Владимир 5 0.16
3. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.13
4. Костишин Денис 3 (1) 0.09
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.09
6. Ильин Олег 2 0.06
7. Милько Вадим 2 0.06
8. Ореховский Павел 1 0.03
9. Морозко Евгений 1 0.03
10. Волков Александр 1 0.03
11. Кожушко Олег 1 0.03
12. Петров Кирилл 1 0.03
13. Парамонов Вадим 1 0.03
14. Сорокин Станислав 1 0.03
15. Нехтий Владислав 0 0
16. Задоя Евгений 0 0
17. Богданов Андрей 0 0
18. Антюх Денис 0 0
19. Емец Владислав 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.34
2. Кабаев Владислав 7 0.22
3. Юрченко Владлен 7 (5) 0.22
4. Кочергин Владислав 5 0.16
5. Русин Назарий 5 0.16
6. Михайличенко Богдан 3 0.09
7. Будковский Филипп 2 0.06
8. Хомченовский Дмитрий 2 0.06
9. Громов Артём 1 0.03
10. Вернидуб Виталий 1 0.03
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.03
12. Перович Михаил 1 0.03
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.03
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Зозуля Алексей 6 0
6. Ореховский Павел 6 0
7. Ильин Олег 6 0
8. Задоя Евгений 4 1
9. Костишин Денис 5 0
10. Емец Владислав 5 0
11. Морозко Евгений 3 1
12. Парамонов Вадим 4 0
13. Ефремов Евгений 4 0
14. Черноморец Александр 4 0
15. Гавриш Виталий 2 1
16. Вильхамссон Арни 3 0
17. Кожушко Олег 1 1
18. Лысенко Владимир 2 0
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0
Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 12 1
2. Чеберко Евгений 9 1
3. Абу-Ханна Джоэл 9 0
4. Вернидуб Виталий 8 0
5. Тымчик Александр 8 0
6. Леднёв Богдан 8 0
7. Будковский Филипп 5 1
8. Иванисеня Дмитрий 6 0
9. Хомченовский Дмитрий 5 0
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Цвек Ловро 2 1
12. Лунёв Максим 2 1
13. Кабаев Владислав 3 0
14. Кочергин Владислав 3 0
15. Арвеладзе Леван 2 0
16. Цыганик Андрей 2 0
17. Русин Назарий 2 0
18. Каменюка Никита 1 0
19. Громов Артём 1 0
20. Перович Михаил 1 0
21. Белый Максим Игоревич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 10.34% (3) 17.24% (5) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Заря 13.33% (6) 6.67% (3) 15.56% (7) 20% (9) 15.56% (7) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка
Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Заря 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:3 Заря Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
3. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
4. Заря Заявка 29 16 6 7 46 - 25 54
5. Александрия Заявка 29 13 5 11 42 - 42 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 29 9 2 18 31 - 55 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 28 11 4 13 36 - 40 37
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 28 6 6 16 23 - 45 24
5. Львов Заявка 29 5 9 15 22 - 47 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Колос Ковалёвка 8% (12)
X 9.3% (14)
Заря 82.7% (124)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Заря

Исход игры
Колос Ковалёвка
8% (12)
Ничья
9.3% (14)
Заря
82.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
62.68% (89)
Нет
37.32% (53)
Популярный счёт
1:2 Заря
42.7% (64)
0:2 Заря
20% (30)
0:1 Заря
14.7% (22)
1:1 Ничья
6.7% (10)
2:1 Колос Ковалёвка
5.3% (8)
1:3 Заря
2% (3)
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