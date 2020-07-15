Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Металлист
Колос Ковалёвка
45
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тете IIПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
-
27 Kiril Senko
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|19 (1)
|0.59
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.41
|3.
|Тайсон Фреда
|10 (4)
|0.31
|4.
|Тете II
|7
|0.22
|5.
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.13
|6.
|Коноплянка Евгений
|4 (1)
|0.13
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|8.
|Манор Соломон
|2
|0.06
|9.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.06
|10.
|Антонио Маркос II
|2
|0.06
|11.
|Кривцов Сергей
|2
|0.06
|12.
|Степаненко Тарас
|1
|0.03
|13.
|Матвиенко Николай
|1
|0.03
|14.
|Майкон Барберан
|1
|0.03
|15.
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|16.
|Фернандо Педро
|1
|0.03
|17.
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|18.
|Борячук Андрей
|1
|0.03
|19.
|Бондарь Валерий
|1
|0.03
|20.
|Болбат Сергей
|0
|0
|21.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|22.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смирный Евгений
|5
|0.16
|2.
|Лысенко Владимир
|5
|0.16
|3.
|Вильхамссон Арни
|4 (2)
|0.13
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.09
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.09
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.06
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.06
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.03
|9.
|Морозко Евгений
|1
|0.03
|10.
|Волков Александр
|1
|0.03
|11.
|Кожушко Олег
|1
|0.03
|12.
|Петров Кирилл
|1
|0.03
|13.
|Парамонов Вадим
|1
|0.03
|14.
|Сорокин Станислав
|1
|0.03
|15.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|16.
|Задоя Евгений
|0
|0
|17.
|Богданов Андрей
|0
|0
|18.
|Антюх Денис
|0
|0
|19.
|Емец Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|6
|1
|2.
|Степаненко Тарас
|7
|0
|3.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|4.
|Антонио Маркос II
|5
|1
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Тете II
|4
|0
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|8.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|9.
|Додо Домилсон
|3
|0
|10.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|11.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|12.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|13.
|Болбат Сергей
|2
|0
|14.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|15.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|16.
|Хочолава Давид
|2
|0
|17.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|18.
|Манор Соломон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милько Вадим
|10
|0
|2.
|Максименко Максим
|4
|3
|3.
|Смирный Евгений
|6
|1
|4.
|Петров Кирилл
|5
|1
|5.
|Зозуля Алексей
|6
|0
|6.
|Ореховский Павел
|6
|0
|7.
|Ильин Олег
|6
|0
|8.
|Задоя Евгений
|4
|1
|9.
|Черноморец Александр
|5
|0
|10.
|Костишин Денис
|5
|0
|11.
|Емец Владислав
|5
|0
|12.
|Морозко Евгений
|3
|1
|13.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|14.
|Ефремов Евгений
|4
|0
|15.
|Гавриш Виталий
|2
|1
|16.
|Лысенко Владимир
|3
|0
|17.
|Вильхамссон Арни
|3
|0
|18.
|Кожушко Олег
|1
|1
|19.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|20.
|Волынец Евгений
|2
|0
|21.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|22.
|Волков Александр
|1
|0
|23.
|Мигунов Александр
|1
|0
|24.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|25.
|Сорокин Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|20.83% (15)
|12.5% (9)
|19.44% (14)
|16.67% (12)
|15.28% (11)
|15.28% (11)
|Колос Ковалёвка
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|31
|25
|4
|2
|76 - 24
|79
|2.
|Заря
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|48 - 25
|57
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|62 - 32
|56
|4.
|Десна
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|57 - 29
|55
|5.
|Александрия
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 44
|45
|6.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|31
|9
|3
|19
|31 - 57
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 45
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 46
|27
|5.
|Львов
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 50
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Шахтёр Донецк
97.1% (136)
Ничья
1.4% (2)
Колос Ковалёвка
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (79)
Меньше
42.34% (58)
Обе команды забьют
Да
31.39% (43)
Нет
68.61% (94)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
37.9% (53)
3:0 Шахтёр Донецк
23.6% (33)
3:1 Шахтёр Донецк
15.7% (22)
2:1 Шахтёр Донецк
10.7% (15)
4:0 Шахтёр Донецк
2.9% (4)
1:0 Шахтёр Донецк
2.9% (4)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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