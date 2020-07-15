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Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0' 16'
81
Трубин
Анатолий
5
Хочолава
Давид
49
Эдуардо
Витор
28
Сиприано
Маркос
Робсон
91
Мудрик
Михайло
76
Пихалёнок
Александр
8
Marcos
Bahia
27
Майкон
Барберан
7
Тайсон
Фреда
23
Вакула
Владислав
45
Сикан
Даниил
71
Кучеренко
Евгений
80
Ефремов
Евгений
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
29
Емец
Владислав
99
Задоя
Евгений
10
Морозко
Евгений
18
Костишин
Денис
8
Смирный
Евгений
9
Антюх
Денис
17
Бондаренко
Александр
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 19 (1) 0.59
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.41
3. Тайсон Фреда 10 (4) 0.31
4. Тете II 7 0.22
5. Патрик Алан 4 (1) 0.13
6. Коноплянка Евгений 4 (1) 0.13
7. Исмаили Гонсалвес 2 0.06
8. Манор Соломон 2 0.06
9. Дентиньо Феррейра 2 0.06
10. Антонио Маркос II 2 0.06
11. Кривцов Сергей 2 0.06
12. Степаненко Тарас 1 0.03
13. Матвиенко Николай 1 0.03
14. Майкон Барберан 1 0.03
15. Додо Домилсон 1 0.03
16. Фернандо Педро 1 0.03
17. Коваленко Виктор 1 0.03
18. Борячук Андрей 1 0.03
19. Бондарь Валерий 1 0.03
20. Болбат Сергей 0 0
21. Бланко-Лещук Густаво 0 0
22. Сиприано Маркос Робсон 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.16
2. Лысенко Владимир 5 0.16
3. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.13
4. Костишин Денис 3 (1) 0.09
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.09
6. Ильин Олег 2 0.06
7. Милько Вадим 2 0.06
8. Ореховский Павел 1 0.03
9. Морозко Евгений 1 0.03
10. Волков Александр 1 0.03
11. Кожушко Олег 1 0.03
12. Петров Кирилл 1 0.03
13. Парамонов Вадим 1 0.03
14. Сорокин Станислав 1 0.03
15. Нехтий Владислав 0 0
16. Задоя Евгений 0 0
17. Богданов Андрей 0 0
18. Антюх Денис 0 0
19. Емец Владислав 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 6 1
2. Степаненко Тарас 7 0
3. Мораес Жуниор 7 0
4. Антонио Маркос II 5 1
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Тете II 4 0
7. Исмаили Гонсалвес 3 0
8. Марлос Ромеро 3 0
9. Додо Домилсон 3 0
10. Бондарь Валерий 3 0
11. Кривцов Сергей 2 0
12. Дентиньо Феррейра 2 0
13. Болбат Сергей 2 0
14. Коваленко Виктор 2 0
15. Матвиенко Николай 2 0
16. Хочолава Давид 2 0
17. Сиприано Маркос Робсон 2 0
18. Манор Соломон 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Зозуля Алексей 6 0
6. Ореховский Павел 6 0
7. Ильин Олег 6 0
8. Задоя Евгений 4 1
9. Черноморец Александр 5 0
10. Костишин Денис 5 0
11. Емец Владислав 5 0
12. Морозко Евгений 3 1
13. Парамонов Вадим 4 0
14. Ефремов Евгений 4 0
15. Гавриш Виталий 2 1
16. Лысенко Владимир 3 0
17. Вильхамссон Арни 3 0
18. Кожушко Олег 1 1
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 20.83% (15) 12.5% (9) 19.44% (14) 16.67% (12) 15.28% (11) 15.28% (11)
 Колос Ковалёвка 10.34% (3) 17.24% (5) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 31 25 4 2 76 - 24 79
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев Заявка 30 17 5 8 62 - 32 56
4. Десна Заявка 30 17 4 9 57 - 29 55
5. Александрия Заявка 30 13 6 11 44 - 44 45
6. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 31 9 3 19 31 - 57 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 28 8 9 11 30 - 45 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 29 7 6 16 27 - 46 27
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Metalist. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Шахтёр Донецк 97.1% (136)
X 1.4% (2)
Колос Ковалёвка 1.4% (2)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Шахтёр Донецк
97.1% (136)
Ничья
1.4% (2)
Колос Ковалёвка
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (79)
Меньше
42.34% (58)
Обе команды забьют
Да
31.39% (43)
Нет
68.61% (94)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
37.9% (53)
3:0 Шахтёр Донецк
23.6% (33)
3:1 Шахтёр Донецк
15.7% (22)
2:1 Шахтёр Донецк
10.7% (15)
4:0 Шахтёр Донецк
2.9% (4)
1:0 Шахтёр Донецк
2.9% (4)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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