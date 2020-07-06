Динамо Киев
Позже
Ворскла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуэлунд Миккель
|2
|0.5
|2.
|Сидорчук Сергей
|1
|0.25
|3.
|Цыганков Виктор
|1
|0.25
|4.
|Попов Денис II
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Козыренко Юрий
|1
|0.25
|2.
|Васин Денис
|1 (1)
|0.25
|3.
|Кане Ибрахим
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шепелев Владимир
|1
|1
|2.
|Кадири Мохаммед
|0
|1
|3.
|Цыганков Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|2.
|Скляр Александр
|1
|0
|3.
|Пуцлин Давид
|1
|0
|4.
|Н'Диай Папе Алиун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Динамо Киев
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|0
|40% (2)
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев
Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1
Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:0 Ворскла Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Динамо Киев
0 Ворскла
Прогнозы на матч Динамо Киев - Ворскла
Исход игры
Динамо Киев
93% (53)
Ничья
5.3% (3)
Ворскла
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (20)
Меньше
60.78% (31)
Обе команды забьют
Да
41.18% (21)
Нет
58.82% (30)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
45.6% (26)
2:1 Динамо Киев
28.1% (16)
1:0 Динамо Киев
7% (4)
3:1 Динамо Киев
5.3% (3)
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