  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Динамо Киев
 
Позже
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуэлунд Миккель 2 0.5
2. Сидорчук Сергей 1 0.25
3. Цыганков Виктор 1 0.25
4. Попов Денис II 1 0.25
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Козыренко Юрий 1 0.25
2. Васин Денис 1 (1) 0.25
3. Кане Ибрахим 1 (1) 0.25

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шепелев Владимир 1 1
2. Кадири Мохаммед 0 1
3. Цыганков Виктор 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Чеснаков Владимир 1 0
2. Скляр Александр 1 0
3. Пуцлин Давид 1 0
4. Н'Диай Папе Алиун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Динамо Киев 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 0 40% (2)
 Ворскла 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев
Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1
Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:5 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:0 Ворскла Премьер-лига
1/8 финала
2 Минай
0 Львов
2 Ингулец
1 Днепр-1
2 Динамо Киев
1 Шахтёр Донецк
6 Александрия
5 Заря
5 Альянс
3 Горняк-Спорт
1 Мариуполь
0 Олимпик Донецк
2 Николаев
4 Десна
0 Колос Ковалёвка
1 Ворскла
1/4 финала
7 Минай
6 Ингулец
1 Динамо Киев
0 Александрия
2 Альянс
4 Мариуполь
0 Десна
1 Ворскла
1/2 финала
0 Минай
2 Динамо Киев
3 Мариуполь
4 Ворскла
Финал
0 Динамо Киев
0 Ворскла
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Ворскла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.


    • Прогнозы 57
    Динамо Киев 93% (53)
    X 5.3% (3)
    Ворскла 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Динамо Киев - Ворскла

    Исход игры
    Динамо Киев
    93% (53)
    Ничья
    5.3% (3)
    Ворскла
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.22% (20)
    Меньше
    60.78% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (21)
    Нет
    58.82% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    45.6% (26)
    2:1 Динамо Киев
    28.1% (16)
    1:0 Динамо Киев
    7% (4)
    3:1 Динамо Киев
    5.3% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Динамо Киев - Ворскла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити

    ВулканБет

    1ХСтавка

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     