Динамо-Брест
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Динамо Минск
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +11 =4 -5Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест
Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск
Динамо Минск Последние 20 матчей: +6 =5 -9Динамо Минск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман Городея 1:0 Динамо Минск
Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Минск 3:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Рух Брест Зенит 1:1 Динамо Минск Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Динамо Минск 0:2 Витебск Ислочь 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 2:1 Слуцк
Последние игры между собой
Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Динамо Минск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Динамо-Брест 1:0 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Динамо Минск Кубок Динамо Минск 2:2 Динамо-Брест Кубок Динамо Минск 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:4 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 4:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:0 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 3:2 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:2 Динамо Минск Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Динамо Минск Премьер-лига Динамо-Брест 1:1 Динамо Минск Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 3
|11
|7.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Витебск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Рух Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2