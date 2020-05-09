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Динамо-Брест
 
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Динамо Минск

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест
Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск
Динамо Минск Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Динамо Минск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман Городея 1:0 Динамо Минск
Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Минск 3:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Рух Брест Зенит 1:1 Динамо Минск Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Динамо Минск 0:2 Витебск Ислочь 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 2:1 Слуцк

Последние игры между собой

Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Динамо Минск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 1:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:1 Динамо Минск Премьер-лига
Динамо-Брест 1:0 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Динамо Минск Кубок Динамо Минск 2:2 Динамо-Брест Кубок Динамо Минск 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:4 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 4:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:0 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 3:2 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:2 Динамо Минск Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Динамо Минск Премьер-лига Динамо-Брест 1:1 Динамо Минск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4. БАТЭ Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ислочь Заявка 7 4 0 3 9 - 11 12
6. Шахтёр Солигорск Заявка 7 3 2 2 9 - 3 11
7. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Динамо-Брест Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9. Славия Мозырь Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Витебск Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
12. Динамо Минск Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Рух Брест Заявка 7 2 3 2 3 - 3 9
14. Неман Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - Динамо Минск

    До начала игры, которая состоится 10.05.2020, осталось 1 день 5 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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