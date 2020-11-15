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Англия
 
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Стадион:
Исландия

Бомбардиры внутри турнира

Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маунт Мэйсон 1 0.2
2. Стерлинг Рахим 1 (1) 0.2
3. Рэшфорд Маркус 1 (1) 0.2
4. Триппьер Киран 0 0
Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурдссон Гильфи 3 0.43
2. Севарссон Биркир 1 0.14
3. Фридьонссон Хольмберт 1 0.14
4. Кьяртанссон Видар 1 0.14
5. Бьярнасон Биркир 0 0
6. Гудмундссон Йоханн 0 0
7. Скуласон Ари 0 0
8. Финнбогасон Альфред 0 0
9. Сигурьонссон Рунар 0 0

Карточки

Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 1
2. Магуайр Гарри 1 1
3. Хендерсон Джордан 1 0
4. Гомес Джо 1 0
5. Филлипс Кэлвин 1 0
6. Райс Деклан 1 0
Исландия
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 2 1
2. Магнуссон Хёрдур 2 0
3. Скуласон Ари 1 0
4. Севарссон Биркир 1 0
5. Сигурдссон Гильфи 1 0
6. Сигурдссон Рагнар 1 0
7. Бедварссон Йоун Дади 1 0
8. Херманнссон Хьёртур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Англия 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Исландия 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия
Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия
Исландия Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания
Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия

Последние игры между собой

Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия 0:1 Англия Лига наций УЕФА Англия 1:2 Исландия ЕВРО 2016

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Дания Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Англия Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
4. Исландия Заявка 5 0 0 5 3 - 13 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Англия 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Исландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Исландия
    1.29
    6.00
    12.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.00 12.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.80 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.26 5.75 12.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 4.20 1.23 3.30 1.33 2.15 1.75 1.92 1.94 1.69 2.25 1.44 2.80 1.21 4.40 1.15 4.90 1.05 8.60 1.04 9.20
    13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.15 1.78 1.66 2.25 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.30 1.06 9.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.51 2.55 1.18 4.90
    3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00
    4.45 1.21 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.62
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Где смотреть матч Англия - Исландия онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Исландия

    Исход игры
    Англия
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Исландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (14)
    Меньше
    71.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    22.45% (11)
    Нет
    77.55% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    57.7% (30)
    2:1 Англия
    13.5% (7)
    3:0 Англия
    7.7% (4)
    3:1 Англия
    5.8% (3)
    1:0 Англия
    5.8% (3)
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