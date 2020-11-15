Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.2
|2.
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|0.2
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1 (1)
|0.2
|4.
|Триппьер Киран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0.43
|2.
|Севарссон Биркир
|1
|0.14
|3.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.14
|4.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.14
|5.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|6.
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|7.
|Скуласон Ари
|0
|0
|8.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|9.
|Сигурьонссон Рунар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|1
|2.
|Магуайр Гарри
|1
|1
|3.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|4.
|Гомес Джо
|1
|0
|5.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|6.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|2
|1
|2.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0
|3.
|Скуласон Ари
|1
|0
|4.
|Севарссон Биркир
|1
|0
|5.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|6.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|7.
|Бедварссон Йоун Дади
|1
|0
|8.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Исландия
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия
Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия
Исландия Последние 20 матчей: +9 =2 -9Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания
Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия
Последние игры между собой
Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.20
|1.23
|3.30
|1.33
|2.15
|1.75
|1.92
|1.94
|1.69
|2.25
|1.44
|2.80
|1.21
|4.40
|1.15
|4.90
|1.05
|8.60
|1.04
|9.20
|
|13.00
|1.03
|11.50
|1.04
|4.15
|1.24
|3.26
|1.35
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|1.44
|2.83
|1.21
|4.55
|1.16
|5.30
|1.06
|9.80
|—
|—
Прогнозы на матч Англия - Исландия
Исход игры
Англия
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Исландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (14)
Меньше
71.43% (35)
Обе команды забьют
Да
22.45% (11)
Нет
77.55% (38)
Популярный счёт
2:0 Англия
57.7% (30)
2:1 Англия
13.5% (7)
3:0 Англия
7.7% (4)
3:1 Англия
5.8% (3)
1:0 Англия
5.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!