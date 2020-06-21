Силькеборг
1:2
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 291
Сённерйюск
1:0
14' ГолМадсен Мадс Эмиль
28' Желтая карточкаБангор Патрик
34' Желтая карточкаЛюикс Кес
68' Вторая желтая карточкаЛюикс Кес
1:1
74' ГолЙонссон Эггерт
88' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
1:2
90' ПенальтиAnders Jacobsen II
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
-
23 Mads Hansen2
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
28'
34'
68'
74'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шварц Ронни
|13 (1)
|0.41
|2.
|Валлис Николай
|4
|0.13
|3.
|Jeppe Okkels
|3
|0.09
|4.
|Хольтен Эмиль
|3
|0.09
|5.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0.06
|6.
|Махолли Шкодран
|2
|0.06
|7.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0.06
|8.
|Mads Kaalund III
|2
|0.06
|9.
|Junior Brumado
|2
|0.06
|10.
|Кроне Свенн
|1
|0.03
|11.
|Alexander Lind
|1
|0.03
|12.
|Моберг Вегар
|1
|0.03
|13.
|Карстенсен Расмус
|1
|0.03
|14.
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|15.
|Лесняк Филип
|0
|0
|16.
|Меллер Фредерик
|0
|0
|17.
|Деннис Флинта
|0
|0
|18.
|Фредерик Алвес Ибсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Кристиан II
|7 (1)
|0.22
|2.
|Лидер Март
|6
|0.19
|3.
|Абсалонсен Йохан
|3 (1)
|0.09
|4.
|Anders Jacobsen II
|3 (1)
|0.09
|5.
|Рохас Марко
|2
|0.06
|6.
|Альбек Мадс
|2
|0.06
|7.
|Довбик Артём
|2
|0.06
|8.
|Peter Christiansen2
|2
|0.06
|9.
|Хассан Рилван
|1
|0.03
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.03
|11.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.03
|12.
|Йонссон Эггерт
|1
|0.03
|13.
|Бангор Патрик
|1
|0.03
|14.
|Joao Pereira III
|1
|0.03
|15.
|Аманкваа Данни
|0
|0
|16.
|Alexander Bah
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кроне Свенн
|8
|1
|2.
|Ромо Рафаэль
|4
|0
|3.
|Лесняк Филип
|3
|0
|4.
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|5.
|Герцен Йеппе
|3
|0
|6.
|Деннис Флинта
|2
|0
|7.
|Якобсен Симон
|2
|0
|8.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|9.
|Валлис Николай
|2
|0
|10.
|Фредерик Алвес Ибсен
|2
|0
|11.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|12.
|Хебо Матиас
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|15.
|Хольтен Эмиль
|1
|0
|16.
|Бринк Марк
|1
|0
|17.
|Намбиши Валанс
|1
|0
|18.
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|19.
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|7
|1
|2.
|Stefan Gartenmann
|8
|0
|3.
|Якобсен Кристиан II
|7
|0
|4.
|Бангор Патрик
|7
|0
|5.
|Alexander Bah
|7
|0
|6.
|Люикс Кес
|4
|1
|7.
|Йонссон Эггерт
|5
|0
|8.
|Victor Ekani
|5
|0
|9.
|Милиц Себастьян
|4
|0
|10.
|Альбек Мадс
|3
|0
|11.
|Лидер Март
|3
|0
|12.
|Довбик Артём
|3
|0
|13.
|Хассан Рилван
|2
|0
|14.
|Nicholas Marfelt
|2
|0
|15.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|16.
|Канструп Пьер
|1
|0
|17.
|Рохас Марко
|1
|0
|18.
|Аманкваа Данни
|1
|0
|19.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|20.
|Joao Pereira III
|1
|0
|21.
|Rasmus Vinderslev
|1
|0
|22.
|Julius Eskesen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Силькеборг
|5.56% (2)
|22.22% (8)
|25% (9)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|Сённерйюск
|6.25% (2)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: + = -Люнгбю 0:0 Силькеборг Силькеборг 6:0 Оденсе Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн
Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг
Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Силькеборг 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:4 Сённерйюск Товарищеские матчи Силькеборг 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:4 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 0:5 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:4 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Сённерйюск САС Лигаен Силькеборг 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 1:2 Силькеборг САС Лигаен
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|28
|22
|3
|3
|44 - 14
|69
|2.
|Копенгаген
|0:0
|29
|19
|4
|6
|50 - 30
|61
|3.
|Орхус
|28
|15
|6
|7
|44 - 29
|51
|4.
|Нордшелланн
|29
|13
|6
|10
|54 - 38
|45
|5.
|Брондбю
|0:0
|29
|13
|6
|10
|47 - 37
|45
|6.
|Ольборг
|29
|11
|5
|13
|44 - 41
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|29
|11
|6
|12
|45 - 39
|39
|2.
|Хорсенс
|29
|10
|7
|12
|28 - 47
|37
|3.
|Хобро
|29
|4
|15
|10
|29 - 41
|27
|4.
|Эсбьерг
|29
|5
|7
|17
|29 - 51
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|28
|10
|6
|12
|36 - 36
|36
|2.
|Люнгбю
|28
|9
|6
|13
|31 - 46
|33
|3.
|Сённерйюск
|29
|8
|9
|12
|34 - 47
|33
|4.
|Силькеборг
|29
|4
|8
|17
|38 - 57
|20
Аутентификация