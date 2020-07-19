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Легия
1:2
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
38' Гол
Листковски Марчин
39' Желтая карточка
Дрыгас Камил
58' Желтая карточка
Слиш Бартош
60' Желтая карточка
Матыня Хуберт
64' Желтая карточка
Фронччак Адам
74' Желтая карточка
Столярски Павел
0:2
82' Гол
Фронччак Адам
1:2
90' Гол
Ветеска Матеуш
90'+5
33
Цежняк
Радослав
41
Столярски
Павел
34
Астис
Иньяки
15
Мосур
Ариэль
16
Роша
Луис
99
Слиш
Бартош
4
Ветеска
Матеуш
17
Холевяк
Матеуш
67
Целеменцки
Радослав
39
Росолек
Мацей
21
Szymon
Wlodarczyk
1
Стипица
Данте
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
29
Листковски
Марчин
28
Подставски
Томаш
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
9
Фронччак
Адам
25
Цибицки
Павел
Легия
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-4-2

Ход матча

38'
0:1
Листковски Марчин
(Цех Бенедикт)
39'
 
Дрыгас Камил
58'
Слиш Бартош
 
60'
 
Матыня Хуберт
64'
 
Фронччак Адам
65'
Damian Warchol
Szymon Wlodarczyk
 
65'
Реми Вильям
Мосур Ариэль
 
67'
 
Дабровски Дамьян
Дрыгас Камил
71'
 
Журавски Мачей
Цибицки Павел
74'
Столярски Павел
 
77'
 
Смолиньски Кацпер
Ковальчик Себастьян
82'
0:2
Фронччак Адам
(Смолиньски Кацпер)
83'
Mateusz Grudzinski
Целеменцки Радослав
 
90'
Ветеска Матеуш
(Роша Луис)
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвилия Валериане 3 0.43
2. Пекхарт Томаш 1 0.14
3. Левчук Игор 1 0.14
4. Ветеска Матеуш 1 0.14
5. Росолек Мацей 1 0.14
6. Вшолек Павел 0 0
7. Роша Луис 0 0
8. Слиш Бартош 0 0
9. Карбовник Михал 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 3 (2) 0.43
2. Нунеш Рикарду II 1 0.14
3. Смолиньски Кацпер 1 0.14
4. Дрыгас Камил 1 0.14
5. Подставски Томаш 1 0.14
6. Листковски Марчин 1 0.14
7. Цех Бенедикт 0 0
8. Цибицки Павел 0 0
9. Матыня Хуберт 0 0
10. Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Слиш Бартош 4 0
2. Вшолек Павел 3 0
3. Столярски Павел 3 0
4. Aleksandar Vukovic 1 0
5. Мартинш Андре 1 0
6. Вешович Марко 1 0
7. Холевяк Матеуш 1 0
8. Ветеска Матеуш 1 0
9. Гвилия Валериане 1 0
10. Лима Лукас II 1 0
11. Роша Луис 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 4 1
2. Дрыгас Камил 3 0
3. Фронччак Адам 2 0
4. Дабровски Дамьян 2 0
5. Журавски Мачей 1 0
6. Цех Бенедикт 1 0
7. Стипица Данте 1 0
8. Штек Давид 1 0
9. Листковски Марчин 1 0
10. Нунеш Рикарду II 1 0
11. Ковальчик Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Погонь Щецин 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия
Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин
Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Легия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Погонь Щецин 3:1 Легия Экстракласса Легия 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Легия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Лехия Гданьск 7 4 1 2 8 - 8 13
3. Легия 7 2 3 2 7 - 5 9
4. Погонь Щецин 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Пяст 7 2 2 3 5 - 6 8
6. Ягеллония 7 2 2 3 7 - 12 8
7. Краковия 7 2 1 4 10 - 11 7
8. Шлёнск 7 1 2 4 9 - 13 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Листковски Марчин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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