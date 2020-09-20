Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков

97' Ниукоп Барт из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

97' Фейеноорд имеет хороший шанс забить.

96' Удар от ворот произведет Твенте

96' Как он промахнулся? Нарсинг Лучано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

96' ШАНС! Нарсинг Лучано вышел один на один с голкипером...

96' Фейеноорд имеет хороший шанс забить.

96' Удар от ворот произведет Твенте

95' Как он промахнулся? Бергёйс Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

95' Удар от ворот произведет Твенте

95' Как он промахнулся? Бергёйс Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

95' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фейеноорд пробьет пенальти!

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Nathangelo Markelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Плегесуэло Хулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Селахи Линдон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Игрок команды Твенте наказывается за толчок соперника

91' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Jayden Oosterwolde получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Jayden Oosterwolde на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Фер Лерой из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

85' Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Фейеноорд имеет хороший шанс забить.

83' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Боженик Роберт из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Кекджу Оркун из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Еремеефф Александер из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

75' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Твенте

67' Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Jayden Oosterwolde предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Твенте

64' Выглядело как неплохой момент. Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

63' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

62' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сенеси Маркос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фейеноорд пробьет пенальти!

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Димерс Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Твенте

54' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Фейеноорд

53' Отличные скиллы показывает Danilo , обводя своих соперников

52' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Фейеноорд

50' Мениг Квинси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сенеси Маркос получает желтую карточку за игру рукой

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Твенте

47' Как он промахнулся? Линссен Брайан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!