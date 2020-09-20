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  3. Голландия
Фейеноорд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13000
Твенте
0'
0:1
2' Гол
Черны Вацлав
18' Желтая карточка
Ramiz Zerrouki
26' Желтая карточка
Линссен Брайан
28' Желтая карточка
Jayden Oosterwolde
0:1
28' Не забитый пенальти
Бергёйс Стивен
1:1
29' Пенальти
Бергёйс Стивен
48' Желтая карточка
Сенеси Маркос
90'+8
1
Бейло
Юстин
22
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
5
Хапс
Ридгесиано
6
Димерс
Марк
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
3
Схенк
Ксандро
17
Jayden
Oosterwolde
19
Ramiz
Zerrouki
20
Румерату
Годфрид
32
Jesse
Bosch
7
Черны
Вацлав
9
Danilo3
11
Мениг
Квинси
Фейеноорд
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Черны Вацлав
(Danilo3)
18'
 
Ramiz Zerrouki
26'
Линссен Брайан
 
28'
 
Jayden Oosterwolde
28'
Бергёйс Стивен
0:1
29'
Бергёйс Стивен
1:1
38'
Ниукоп Барт
Боттегин Эрик
 
48'
Сенеси Маркос
 
65'
 
Еремеефф Александер
Danilo3
65'
 
Селахи Линдон
Ramiz Zerrouki
65'
Нарсинг Лучано
Линссен Брайан
 
71'
 
Лампру Лазарос
Мениг Квинси
77'
Боженик Роберт
Йоргенсен Николай
 
78'
Тейшейра Жоау
Кекджу Оркун
 
78'
 
Nathangelo Markelo
Эбюэхи Тайронн
78'
 
Thijs van Leeuwen
Черны Вацлав

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 3 (2) 1.5
2. Димерс Марк 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Danilo3 1 (1) 0.5
2. Мениг Квинси 1 0.5
3. Черны Вацлав 1 0.5
4. Jayden Oosterwolde 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 1 0
2. Линссен Брайан 1 0
3. Сенеси Маркос 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Мениг Квинси 1 0
2. Ramiz Zerrouki 1 0
3. Jayden Oosterwolde 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Твенте 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд
Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд
Твенте Последние 20 матчей: + = -
Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте
Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фейеноорд 0:0 Твенте Товарищеские матчи Фейеноорд 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Твенте Эредивизие
Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:0 Твенте Эредивизие Фейеноорд 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Твенте Эредивизие Фейеноорд 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Твенте Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Витесс 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Аякс 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
6. Твенте 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фейеноорд 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Виллем II 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Хераклес 2 1 0 1 2 - 4 3
11. АЗ Алкмаар 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. ПЕК Зволле 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ваалвейк 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
15. АДО Ден Хааг 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Эммен 2 0 0 2 4 - 7 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
4.30 1.33 10.00
1.39 5.15 7.40
1.40 5.00 6.71
2.39 2.10 6.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 4.30 1.19 1.37 2.95 2.07 1.76 1.82 1.99 1.02 11.00 1.35 3.05 1.08 7.00 1.11 5.90 1.28 6.25 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
5.95 1.14 4.90 1.19 2.76 1.46 2.18 1.70 1.75 2.19 1.42 2.91 1.31 3.52 1.14 5.85 1.12 6.60 1.04 11.75
12.84 1.02 12.00 1.02 5.12 1.15 4.32 1.20 2.57 1.48 2.04 1.74 1.64 2.20 1.36 3.03 1.26 3.69 1.12 5.81 1.10 6.41 1.03 10.62 1.03 11.42
5.89 1.16 2.49 1.57 2.05 1.83 1.59 2.44 1.39 3.11 1.29 3.77 1.91 1.97 1.61 2.41 1.46 2.83 1.36 3.26 1.50 2.68 1.23 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.55 1.47 2.01 1.75 1.25 3.65 1.15 5.00 1.18 4.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
3.69 1.26 2.54 1.49 1.65 2.18 1.26 3.69 1.17 4.76 1.04 9.67 1.03 10.62
3.42 1.35 2.73 1.50 1.99 1.89 1.68 2.28 2.88 1.44 2.27 1.68 1.76 2.15 1.70 2.23 1.42 2.98 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.69 1.55 2.35 1.33 3.10
5.70 1.14 4.25 1.22 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.09 6.50
1.71 2.08
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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