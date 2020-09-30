Брест
Позже
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|2
|0.4
|2.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.4
|3.
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.4
|4.
|Онора Франк
|1
|0.2
|5.
|Кардона Ирвин
|1
|0.2
|6.
|Февр Ромен
|1
|0.2
|7.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0.6
|2.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.4
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.2
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0.2
|5.
|Геббельс Виллем
|1
|0.2
|6.
|Диоп Софьян
|1
|0.2
|7.
|Фолланд Кевин
|0
|0
|8.
|Головин Александр
|0
|0
|9.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|10.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|11.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|2.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|3.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|4.
|Белькебла Арис
|1
|0
|5.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|6.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|7.
|Маньетти Уго
|1
|0
|8.
|Диало Ибраима
|1
|0
|9.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|4.
|Геббельс Виллем
|2
|0
|5.
|Агилар Рубен
|1
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|7.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|8.
|Диоп Софьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Монако
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: + = -Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель
Монако Последние 20 матчей: + = -Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако
Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|8.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|9.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брест - Монако
Исход игры
Брест
0% (0)
Ничья
20.7% (12)
Монако
79.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (39)
Меньше
30.36% (17)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:2 Монако
56.9% (33)
1:1 Ничья
13.8% (8)
0:1 Монако
8.6% (5)
2:2 Ничья
6.9% (4)
0:2 Монако
6.9% (4)
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