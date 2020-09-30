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Брест
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 2 0.4
2. Шарбонье Гаэтан 2 0.4
3. Мунье Стив 2 (1) 0.4
4. Онора Франк 1 0.2
5. Кардона Ирвин 1 0.2
6. Февр Ромен 1 0.2
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 3 0.6
2. Бадиашиле Бенуа 2 0.4
3. Агилар Рубен 1 0.2
4. Дисаси Аксель 1 0.2
5. Геббельс Виллем 1 0.2
6. Диоп Софьян 1 0.2
7. Фолланд Кевин 0 0
8. Головин Александр 0 0
9. Оньекуру Генри 0 0
10. Балло-Туре Фоде 0 0
11. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
2. Шардонне Брендан 0 1
3. Фоссурье Жюльен 1 0
4. Белькебла Арис 1 0
5. Кардона Ирвин 1 0
6. Дюверн Жан-Кевин 1 0
7. Маньетти Уго 1 0
8. Диало Ибраима 1 0
9. Мбок Хианга 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Фофана Юссуф 1 1
4. Геббельс Виллем 2 0
5. Агилар Рубен 1 0
6. Желсон Мартиньш 1 0
7. Балло-Туре Фоде 1 0
8. Диоп Софьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 0 11.11% (1) 22.22% (2)
 Монако 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: + = -
Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель
Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест
Монако Последние 20 матчей: + = -
Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако
Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Монако 4:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Монако Лига 1 Монако 0:1 Брест Лига 1 Брест 1:3 Монако Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. ПСЖ Заявка 5 3 0 2 6 - 2 9
8. Анже Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
9. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брест - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.


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    • Прогнозы 58
    Брест 0% (0)
    X 20.7% (12)
    Монако 79.3% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Монако
    3.10
    3.74
    2.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.10 3.60 2.20
    3.08 3.74 2.25

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    13.50 1.03 12.00 1.04 4.05 1.25 3.38 1.33 2.21 1.74 1.71 2.16 1.47 2.72 1.23 4.30 1.18 5.05 1.06 9.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.55 1.20 3.20 1.35 1.83 1.97 1.39 3.00 1.25 3.95
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    Прогнозы на матч Брест - Монако

    Исход игры
    Брест
    0% (0)
    Ничья
    20.7% (12)
    Монако
    79.3% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (39)
    Меньше
    30.36% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (46)
    Нет
    17.86% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    56.9% (33)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    0:1 Монако
    8.6% (5)
    2:2 Ничья
    6.9% (4)
    0:2 Монако
    6.9% (4)
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