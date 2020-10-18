Второй тайм

95' Депай Мемфис из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Корне Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Аолу Жан-Эде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Корне Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лукас Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

90' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Пакета Лукас уходит с поля и его заменяет Синали Диоманде

85' Удар от ворот произведет Страсбург

85' Выглядело как неплохой момент. Де Шильо Маттиа из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

85' Лион имеет хороший шанс забить.

85' Удар от ворот произведет Лион

84' Лала Кенни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Отличные скиллы показывает Депай Мемфис , обводя своих соперников

82' Удар от ворот произведет Лион

81' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Хорошую попытку сделал Томассон Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Страсбург

79' Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Беллегард Жан-Рикнер получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лала Кенни из команды Страсбург

74' So close! Удар головой нанес Фильо Марсело но мяч выбили с ленточки!

74' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Ауа Уссем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Лион

67' Удар от ворот произведет Страсбург

66' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ауа Уссем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

61' Удар от ворот произведет Страсбург

61' Пакета Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ажорк Людовик получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Г О О О О Л - Аолу Жан-Эде изменил счет на табло!

55' Головой пробил Диалло Хабиб , но голкипер отбил его в поле!

55' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Экамби Карл Токо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Ох, нехорошо это выглядит. Симакан Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Лион

48' Удар от ворот произведет Лион

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля