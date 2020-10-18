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Страсбург
2:3
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
0:1
12' Гол
Кадевере Тино
20' Желтая карточка
Кадевере Тино
0:2
25' Гол
Экамби Карл Токо
0:3
42' Гол
Экамби Карл Токо
1:3
43' Гол
Диалло Хабиб
45' Желтая карточка
Корне Максвелл
52' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
2:3
55' Гол
Аолу Жан-Эде
57' Желтая карточка
Ажорк Людовик
90' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
90'+5
30
Камара
Бингуру
10
Лала
Кенни
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
2
Симакан
Мохамед
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
26
Томассон
Адриен
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Страсбург
4-2-3-1
Лион
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Кадевере Тино
(Депай Мемфис)
20'
 
Кадевере Тино
25'
0:2
Экамби Карл Токо
(Депай Мемфис)
37'
Диалло Хабиб
Кароль Лионель
 
42'
0:3
Экамби Карл Токо
(Депай Мемфис)
43'
Диалло Хабиб
1:3
45'
 
Корне Максвелл
52'
 
Экамби Карл Токо
55'
Аолу Жан-Эде
(Симакан Мохамед)
2:3
57'
Ажорк Людовик
 
65'
 
Дембеле Мусса II
Кадевере Тино
72'
 
Лукас Жан
Ауа Уссем
72'
 
Де Шильо Маттиа
Дюбуа Лео
76'
Сиссоко Ибраима
Беллегард Жан-Рикнер
 
84'
Уорис Маджид
Томассон Адриен
 
86'
 
Диоманде Синали
Пакета Лукас
90'
Аолу Жан-Эде
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 2 0.29
2. Ажорк Людовик 1 (1) 0.14
3. Митрович Стефан 1 0.14
4. Аолу Жан-Эде 1 0.14
5. Диалло Хабиб 1 0.14
6. Льенар Димитри 0 0
7. Симакан Мохамед 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 0.57
2. Экамби Карл Токо 2 0.29
3. Дюбуа Лео 1 0.14
4. Кадевере Тино 1 0.14
5. Ауа Уссем 1 (1) 0.14
6. Бруно Моура 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Ажорк Людовик 2 0
3. Коне Ламин 1 0
4. Кароль Лионель 1 0
5. Томассон Адриен 1 0
6. Аолу Жан-Эде 1 0
7. Сиссоко Ибраима 1 0
8. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
9. Симакан Мохамед 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Корне Максвелл 2 0
3. Экамби Карл Токо 2 0
4. Дембеле Мусса II 2 0
5. Бруно Моура 2 0
6. Ауа Уссем 0 1
7. Депай Мемфис 1 0
8. Андерсен Йоаким 1 0
9. Дюбуа Лео 1 0
10. Кадевере Тино 1 0
11. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Лион 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: + = -
Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион
Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Лион: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Лион 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Лион Лига 1 Страсбург 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Страсбург Кубок лиги
Лион 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:2 Лион Лига 1 Лион 4:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:3 Лион Кубок Страсбург 1:2 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
6. Монпелье 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Монако 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
8. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Анже 1:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 14 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц 1:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант 2:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Страсбург 5.8% (9)
X 10.4% (16)
Лион 83.8% (129)
Все прогнозы
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 8.50 1.08
4.90 5.90 1.28
3.40 3.42 2.22
17.58 5.67 1.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
11.50 1.02 8.40 1.05 9.50 1.05 2.80 1.44 2.21 1.71 6.50 1.11 1.73 2.18 1.52 2.65 2.40 1.57 1.15 5.40 5.30 1.15 1.03 10.50 3.25 1.33 1.55 2.45 1.13 5.80 1.02 13.00
9.00 1.02 7.90 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.05 1.01 10.75
3.91 1.28 2.96 1.44 2.29 1.68 5.98 1.15 2.61 1.54 2.22 1.72 2.88 1.44 2.29 1.67 1.99 1.89 1.67 2.28 1.50 2.70 5.37 1.17 2.62 1.52 1.81 2.07 1.51 2.65 1.22 4.56 1.61 2.40 1.12 6.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.92 1.88 2.20 1.66 1.13 6.20 1.44 2.75 1.03 12.00
2.91 1.41 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 6.05 1.09 7.20
3.03 1.41 2.49 1.57 1.95 1.93 1.58 2.46 1.97 1.91 1.62 2.38 1.27 3.91 1.19 4.91 1.25 4.14 1.13 6.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.33
Где смотреть матч Страсбург 2:3 Лион онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 2:3 Лион

Исход игры
Страсбург
5.8% (9)
Ничья
10.4% (16)
Лион
83.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
64.24% (97)
Нет
35.76% (54)
Популярный счёт
1:2 Лион
43.5% (67)
0:1 Лион
26.6% (41)
1:1 Ничья
9.1% (14)
0:2 Лион
7.1% (11)
2:1 Страсбург
4.5% (7)
1:3 Лион
3.9% (6)
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