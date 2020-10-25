Метц
2:0
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Сент-Этьен
1:0
5' ГолБулая Фарид
23' Желтая карточкаРецос Панайотис
31' Желтая карточкаБуанга Денис
32' Желтая карточкаАнгбан Викторьен
72' Желтая карточкаНеу Иван
73' Желтая карточкаМаига Хабиб
2:0
78' Гол в свои воротаСиссоко Нельсон
82' Желтая карточкаПажо Венсан
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
11
Нгетт
Опа
10
Булая
Фарид
30
Мулен
Жесси
35
Соу
Сайду
19
Неу
Иван
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
10 Булая ФаридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Pape Sarr
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Суиси РайанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
5'
1:0
23'
31'
32'
72'
73'
78'
2:0
82'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.75
|2.
|Булая Фарид
|1
|0.13
|3.
|Нгетт Опа
|1
|0.13
|4.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|5.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|6.
|Маига Хабиб
|0
|0
|7.
|Гуйе Ламин
|0
|0
|8.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.38
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.25
|3.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.25
|4.
|Масон Иван
|1
|0.13
|5.
|Камара Махди
|1
|0.13
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|4
|0
|2.
|Пажо Венсан
|3
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|5.
|Булая Фарид
|1
|0
|6.
|Юдоль Матьё
|1
|0
|7.
|Бронн Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|4
|0
|2.
|Масон Иван
|2
|0
|3.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|4.
|Хазри Вахби
|0
|1
|5.
|Амума Ромен
|1
|0
|6.
|Буанга Денис
|1
|0
|7.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0
|9.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|11.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|12.
|Abdoulaye Sidibe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Сент-Этьен
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +11 =4 -5Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен
Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Метц: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.90
|1.04
|7.00
|1.10
|1.77
|2.04
|—
|—
|2.28
|1.68
|1.90
|1.96
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.35
|3.30
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.08
|7.00
|1.02
|13.00
|1.01
|13.50
|1.04
|10.00
|8.60
|1.07
|6.95
|1.11
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.69
|2.30
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.08
|8.00
|1.07
|8.90
|1.01
|17.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.53
|2.11
|1.78
|1.62
|2.38
|1.40
|3.08
|1.51
|2.65
|1.30
|3.70
|1.33
|3.46
|1.52
|2.66
|1.22
|4.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Метц 2:0 Сент-Этьен
Исход игры
Метц
36.2% (55)
Ничья
40.8% (62)
Сент-Этьен
23% (35)
Тотал 2.5
Больше
35.76% (54)
Меньше
64.24% (97)
Обе команды забьют
Да
69.54% (105)
Нет
30.46% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (52)
1:0 Метц
17.8% (27)
2:1 Метц
15.1% (23)
1:2 Сент-Этьен
13.8% (21)
0:1 Сент-Этьен
5.3% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Метц
2% (3)
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