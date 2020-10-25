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Метц
2:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
5' Гол
Булая Фарид
23' Желтая карточка
Рецос Панайотис
31' Желтая карточка
Буанга Денис
32' Желтая карточка
Ангбан Викторьен
72' Желтая карточка
Неу Иван
73' Желтая карточка
Маига Хабиб
2:0
78' Гол в свои ворота
Сиссоко Нельсон
82' Желтая карточка
Пажо Венсан
90'+5
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
5
Ангбан
Викторьен
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
11
Нгетт
Опа
10
Булая
Фарид
30
Мулен
Жесси
31
Сиссоко
Нельсон
35
Соу
Сайду
4
Рецос
Панайотис
34
Муэффек
Аймен
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
22
Монне-Паке
Кевин
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
Метц
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

5'
Булая Фарид
1:0
23'
 
Рецос Панайотис
31'
 
Буанга Денис
32'
Ангбан Викторьен
 
46'
 
Хазри Вахби
Монне-Паке Кевин
48'
 
Marvin Tshibuabua
Рецос Панайотис
56'
Вагнер да Силва
Гуйе Ламин
 
63'
 
Гурна-Дуат Лукас
Аушиш Адиль
72'
 
Неу Иван
73'
Маига Хабиб
 
78'
Сиссоко Нельсон
2:0
82'
Пажо Венсан
 
82'
 
Ривера Максанс
Неу Иван
82'
 
Tyrone Tormin
Буанга Денис
90'
Тшимбембе Варрен
Ангбан Викторьен
 
90'
Фофана Мамаду
Маига Хабиб
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.75
2. Булая Фарид 1 0.13
3. Нгетт Опа 1 0.13
4. Юдоль Матьё 0 0
5. Ангбан Викторьен 0 0
6. Маига Хабиб 0 0
7. Гуйе Ламин 0 0
8. Яд Папа Ндиага 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.38
2. Аушиш Адиль 2 0.25
3. Буанга Денис 2 (1) 0.25
4. Масон Иван 1 0.13
5. Камара Махди 1 0.13
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 4 0
2. Пажо Венсан 3 0
3. Ангбан Викторьен 3 0
4. Сентонз Фабьен 2 0
5. Булая Фарид 1 0
6. Юдоль Матьё 1 0
7. Бронн Дилан 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 4 0
2. Масон Иван 2 0
3. Колодзейчак Тимоти 0 1
4. Хазри Вахби 0 1
5. Амума Ромен 1 0
6. Буанга Денис 1 0
7. Рецос Панайотис 1 0
8. Мукуди Ароль 1 0
9. Фофана Уэсли 1 0
10. Муэффек Аймен 1 0
11. Гурна-Дуат Лукас 1 0
12. Abdoulaye Sidibe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)
 Сент-Этьен 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс
ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен
Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Метц: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Метц 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Метц Лига 1 Метц 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Метц Лига 1
Сент-Этьен 2:2 Метц Лига 1 Метц 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Метц 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль 1:1 Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца 1:1 Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
11. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
13. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брест Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Метц 36.2% (55)
X 40.8% (62)
Сент-Этьен 23% (35)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.20 5.30 30.00
1.20 5.25 32.00
2.29 3.34 3.34
1.27 4.93 18.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.90 1.04 7.00 1.10 1.77 2.04 2.28 1.68 1.90 1.96 1.11 6.50 1.35 3.30 1.08 7.77 1.08 7.00 1.02 13.00 1.01 13.50 1.04 10.00
8.60 1.07 6.95 1.11 3.00 1.40 2.20 1.69 1.69 2.30 1.34 3.32 1.25 4.05 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 17.75
2.59 1.53 2.11 1.78 1.62 2.38 1.40 3.08 1.51 2.65 1.30 3.70 1.33 3.46 1.52 2.66 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.73 2.11 1.42 2.85 1.09 7.20 1.03 12.00 1.01 15.00
2.68 1.47 1.73 2.11 1.36 3.15 1.09 7.40 1.06 8.80
2.71 1.49 2.22 1.70 1.72 2.20 1.46 2.82 1.20 4.74 1.10 7.59 1.19 5.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.55 1.57 2.37 1.21 4.10
3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
5.10 1.33
Букмекер Да Нет
3.85 1.27
Где смотреть матч Метц 2:0 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Метц 2:0 Сент-Этьен

Исход игры
Метц
36.2% (55)
Ничья
40.8% (62)
Сент-Этьен
23% (35)
Тотал 2.5
Больше
35.76% (54)
Меньше
64.24% (97)
Обе команды забьют
Да
69.54% (105)
Нет
30.46% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (52)
1:0 Метц
17.8% (27)
2:1 Метц
15.1% (23)
1:2 Сент-Этьен
13.8% (21)
0:1 Сент-Этьен
5.3% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Метц
2% (3)
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