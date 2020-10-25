Второй тайм

95' Метц заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Метц

93' Люка Гурна-Дуат не смог попасть в створ ударом издали

93' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Максанс Ривера из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

93' Матч возобновится спорным мячом

92' Ох, нехорошо это выглядит. Маига Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Тшимбембе Варрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

90' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Неу Иван уходит с поля и его заменяет Максанс Ривера

82' Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи

81' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

80' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Г О О О О Л - Сиссоко Нельсон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

78' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

77' Матч возобновлен

77' Матч остановлен

76' Безумный фол. Люка Гурна-Дуат грубо играет против соперника. Пострадал Пажо Венсан

76' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Метц

74' Хазри Вахби решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи

73' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Неу Иван получил желтую карточку от судьи

69' Удар от ворот произведет Метц

68' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Метц имеет хороший шанс забить.

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Пажо Венсан нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!

66' Марвен Тшибуабуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Тактическая замена. Аушиш Адиль уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

62' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

60' Вагнер из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

60' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

60' Буанга Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Марвен Тшибуабуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Гуйе Ламин уходит с поля. Вагнер выходит вместо него

55' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Метц

53' Метц имеет хороший шанс забить.

52' Сиссоко Нельсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновится спорным мячом

47' Рецос Панайотис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля