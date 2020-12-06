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Бордо
1:0
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
43' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
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Ласне Пол
60' Желтая карточка
Дюверн Жан-Кевин
71' Желтая карточка
Белькебла Арис
1:0
84' Гол
Бен Арфа Хатем
90'+5
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
17
Зеркан
Мехди
8
Бен
Арфа
Хатем
18
Хван
Ый-Чжо
9
Майя
Джош
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
Бордо
4-2-3-1
Брест
4-4-2

Ход матча

43'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
50'
 
Ласне Пол
60'
 
Дюверн Жан-Кевин
62'
Бриан Джимми
Майя Джош
 
63'
Де Превиль Николя
Хван Ый-Чжо
 
68'
Адли Ясин
Башич Тома
 
68'
Уден Реми
Зеркан Мехди
 
71'
 
Белькебла Арис
74'
 
Шарбонье Гаэтан
Мунье Стив
77'
 
Батоккьо Кристиан
Кардона Ирвин
77'
 
Ле Дуарон Жереми
Онора Франк
84'
Бен Арфа Хатем
(Адли Ясин)
1:0
89'
Пундже Максим
Бен Арфа Хатем
 
90'
 
Тавареш Эриберту
Ласне Пол

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен Арфа Хатем 2 0.15
2. Калу Сэмьюэл 2 0.15
3. Башич Тома 2 0.15
4. Уден Реми 2 0.15
5. Майя Джош 2 0.15
6. Адли Ясин 1 0.08
7. Бриан Джимми 1 (1) 0.08
8. Косельни Лоран 0 0
9. Де Превиль Николя 0 0
10. Хван Ый-Чжо 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 4 0.31
2. Перро Ромен 3 0.23
3. Онора Франк 3 0.23
4. Февр Ромен 3 0.23
5. Мунье Стив 3 (1) 0.23
6. Шарбонье Гаэтан 2 0.15
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.08
8. Дюверн Жан-Кевин 1 0.08
9. Фоссурье Жюльен 0 0
10. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 5 0
2. Кастро Пабло 3 0
3. Байсс Пол 1 1
4. Бриан Джимми 2 0
5. Бенито Лорис 2 0
6. Сабали Юссуф 2 0
7. Кватенг Энок 2 0
8. Калу Сэмьюэл 2 0
9. Майя Джош 2 0
10. Зеркан Мехди 0 1
11. Де Превиль Николя 1 0
12. Башич Тома 1 0
13. Уден Реми 1 0
14. Адли Ясин 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 3 0
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
3. Дюверн Жан-Кевин 3 0
4. Шардонне Брендан 1 1
5. Фоссурье Жюльен 2 0
6. Шарбонье Гаэтан 2 0
7. Мунье Стив 2 0
8. Кардона Ирвин 2 0
9. Маньетти Уго 2 0
10. Ласне Пол 1 0
11. Онора Франк 1 0
12. Ларсонне Готье 1 0
13. Перро Ромен 1 0
14. Диалло Ибраима 1 0
15. Мбок Хианга 1 0
16. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 0 50% (6)
 Брест 25% (5) 15% (3) 35% (7) 5% (1) 10% (2) 10% (2)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =9 -6
ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо
Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон
Брест Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль
Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян

Последние игры между собой

Бордо: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Брест 1:1 Бордо Лига 1 Брест 2:0 Бордо Кубок лиги Бордо 2:2 Брест Лига 1 Бордо 0:2 Брест Лига 1
Брест 1:1 Бордо Лига 1 Брест 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Брест Лига 1 Бордо 2:0 Брест Товарищеские матчи Брест 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Брест Лига 1 Бордо 1:1 Брест Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс 0:0 Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Ницца 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Бордо 80.7% (121)
X 16% (24)
Брест 3.3% (5)
Все прогнозы
3.44 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.48 3.34

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.25 1.04 9.70 1.06 3.94 1.26 3.05 1.39 2.08 1.83 1.61 2.34 1.42 2.91 1.20 4.75 1.15 5.55 1.05 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.06 1.76 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
Где смотреть матч Бордо 1:0 Брест онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 1:0 Брест

Исход игры
Бордо
80.7% (121)
Ничья
16% (24)
Брест
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
48.99% (73)
Нет
51.01% (76)
Популярный счёт
2:1 Бордо
32% (48)
1:0 Бордо
30% (45)
2:0 Бордо
16% (24)
1:1 Ничья
11.3% (17)
1:2 Брест
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Бордо
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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