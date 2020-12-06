Бордо
1:0
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Брест
43' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
50' Undefined phrase: football_event_Ласне Пол
60' Желтая карточкаДюверн Жан-Кевин
71' Желтая карточкаБелькебла Арис
1:0
84' ГолБен Арфа Хатем
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
17
Зеркан
Мехди
18
Хван
Ый-Чжо
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
50'
60'
68'
71'
84'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.15
|2.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.15
|3.
|Башич Тома
|2
|0.15
|4.
|Уден Реми
|2
|0.15
|5.
|Майя Джош
|2
|0.15
|6.
|Адли Ясин
|1
|0.08
|7.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.08
|8.
|Косельни Лоран
|0
|0
|9.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|10.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардона Ирвин
|4
|0.31
|2.
|Перро Ромен
|3
|0.23
|3.
|Онора Франк
|3
|0.23
|4.
|Февр Ромен
|3
|0.23
|5.
|Мунье Стив
|3 (1)
|0.23
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.15
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.08
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.08
|9.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|10.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|5
|0
|2.
|Кастро Пабло
|3
|0
|3.
|Байсс Пол
|1
|1
|4.
|Бриан Джимми
|2
|0
|5.
|Бенито Лорис
|2
|0
|6.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|7.
|Кватенг Энок
|2
|0
|8.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|9.
|Майя Джош
|2
|0
|10.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|11.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|12.
|Башич Тома
|1
|0
|13.
|Уден Реми
|1
|0
|14.
|Адли Ясин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|3
|0
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|3
|0
|4.
|Шардонне Брендан
|1
|1
|5.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|7.
|Мунье Стив
|2
|0
|8.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|9.
|Маньетти Уго
|2
|0
|10.
|Ласне Пол
|1
|0
|11.
|Онора Франк
|1
|0
|12.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|13.
|Перро Ромен
|1
|0
|14.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|15.
|Мбок Хианга
|1
|0
|16.
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|0
|50% (6)
|Брест
|25% (5)
|15% (3)
|35% (7)
|5% (1)
|10% (2)
|10% (2)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =9 -6ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо
Брест Последние 20 матчей: +11 =1 -8Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль
Последние игры между собой
Бордо: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Брест
Исход игры
Бордо
80.7% (121)
Ничья
16% (24)
Брест
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
48.99% (73)
Нет
51.01% (76)
Популярный счёт
2:1 Бордо
32% (48)
1:0 Бордо
30% (45)
2:0 Бордо
16% (24)
1:1 Ничья
11.3% (17)
1:2 Брест
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Бордо
1.3% (2)
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