Дижон
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Стадион: Стад Гастон Жерар
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|4
|0.27
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.07
|3.
|Конате Мусса
|1
|0.07
|4.
|Шедлер Орельен
|1
|0.07
|5.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.07
|6.
|Музинга Нгонда
|1
|0.07
|7.
|Целина Берсант
|0
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|9.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.47
|2.
|Фолланд Кевин
|5
|0.33
|3.
|Диоп Софьян
|3
|0.2
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.13
|5.
|Дисаси Аксель
|2
|0.13
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.13
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.07
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.07
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.07
|10.
|Геббельс Виллем
|1
|0.07
|11.
|Головин Александр
|0
|0
|12.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|2.
|Шафик Фуад
|3
|0
|3.
|Шейх Пап
|3
|0
|4.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|5.
|Конате Мусса
|2
|0
|6.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|7.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|2
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|10.
|Ассале Рожер
|0
|1
|11.
|Мари Жордан
|1
|0
|12.
|Целина Берсант
|1
|0
|13.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|14.
|Боэ Саша
|1
|0
|15.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|16.
|Музинга Нгонда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|2.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|3.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|4.
|Агилар Рубен
|4
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|9.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|10.
|Диоп Софьян
|2
|0
|11.
|Матсима Крислен
|2
|0
|12.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|13.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|14.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|Монако
|8% (2)
|24% (6)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон
Монако Последние 20 матчей: +10 =3 -7Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 13
|30
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 12
|27
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|9.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|10.
|Брест
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 27
|22
|11.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|12.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 26
|13
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|9.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|11.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|16.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дижон - Монако
Исход игры
Дижон
1.6% (1)
Ничья
14.8% (9)
Монако
83.6% (51)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (34)
Меньше
41.38% (24)
Обе команды забьют
Да
68.97% (40)
Нет
31.03% (18)
Популярный счёт
1:2 Монако
49.2% (30)
1:1 Ничья
14.8% (9)
0:2 Монако
11.5% (7)
0:1 Монако
11.5% (7)
0:3 Монако
4.9% (3)
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