Дижон
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Страсбург
0:1
51' ГолАжорк Людовик
54' Желтая карточкаМузинга Нгонда
1:1
63' ГолКулибали Сену
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
21
Шахири
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
28 Диалло ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
51'
0:1
54'
63'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|5
|0.25
|2.
|Конате Мусса
|3
|0.15
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.05
|4.
|Манга Экеле
|1
|0.05
|5.
|Шедлер Орельен
|1
|0.05
|6.
|Кулибали Сену
|1
|0.05
|7.
|Музинга Нгонда
|1
|0.05
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|11.
|Ассале Рожер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|10 (3)
|0.48
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.33
|3.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.14
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.1
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.1
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.05
|7.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.05
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.05
|12.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|5
|0
|2.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|3.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|4.
|Шафик Фуад
|3
|0
|5.
|Целина Берсант
|3
|0
|6.
|Ндонг Ибраим
|3
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|3
|0
|8.
|Конате Мусса
|2
|0
|9.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|10.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|11.
|Музинга Нгонда
|2
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|1
|13.
|Манга Экеле
|1
|0
|14.
|Лаутоа Веслей
|1
|0
|15.
|Мари Жордан
|1
|0
|16.
|Бальде Мама
|1
|0
|17.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|18.
|Боэ Саша
|1
|0
|19.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|6
|0
|2.
|Джику Александр
|5
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|5.
|Митрович Стефан
|1
|1
|6.
|Томассон Адриен
|2
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Коне Ламин
|1
|0
|10.
|Кароль Лионель
|1
|0
|11.
|Прчич Саньин
|1
|0
|12.
|Лала Кенни
|1
|0
|13.
|Льенар Димитри
|1
|0
|14.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Страсбург
|0
|30% (9)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|10% (3)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =2 -10Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург
Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Страсбург: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|13 - 27
|15
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 1:1 Страсбург
Исход игры
Дижон
18% (25)
Ничья
36.7% (51)
Страсбург
45.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (41)
0:1 Страсбург
23.7% (33)
1:2 Страсбург
18% (25)
2:1 Дижон
7.9% (11)
1:0 Дижон
6.5% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Страсбург
2.9% (4)
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