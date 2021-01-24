  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
1:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
51' Гол
Ажорк Людовик
54' Желтая карточка
Музинга Нгонда
1:1
63' Гол
Кулибали Сену
90'+5
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
7
Саммаритано
Фредерик
17
Бальде
Мама
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
21
Шахири
Мехди
25
Ажорк
Людовик
26
Томассон
Адриен
Дижон
4-2-3-1
Страсбург
4-4-2

Ход матча

51'
0:1
Ажорк Людовик
54'
Музинга Нгонда
 
59'
Ассале Рожер
Эбимбе Эрик
 
59'
Конате Мусса
Целина Берсант
 
63'
Кулибали Сену
(Ассале Рожер)
1:1
68'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Шахири Мехди
74'
Шуиар Мунир
Саммаритано Фредерик
 
74'
Шейх Пап
Лаутоа Веслей
 
78'
 
Зохи Кевин
Диалло Хабиб
90'
 
Льенар Димитри
Томассон Адриен
90'
 
Коне Ламин
Сиссоко Ибраима
90'
 
Кароль Лионель
Каси Антони

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 5 0.25
2. Конате Мусса 3 0.15
3. Эбимбе Эрик 1 0.05
4. Манга Экеле 1 0.05
5. Шедлер Орельен 1 0.05
6. Кулибали Сену 1 0.05
7. Музинга Нгонда 1 0.05
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Ндонг Ибраим 0 0
11. Ассале Рожер 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 10 (3) 0.48
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.33
3. Лала Кенни 3 (3) 0.14
4. Томассон Адриен 2 0.1
5. Шахири Мехди 2 0.1
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.05
7. Аолу Жан-Эде 1 0.05
8. Симакан Мохамед 1 0.05
9. Митрович Стефан 1 0.05
10. Зохи Кевин 1 0.05
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.05
12. Каси Антони 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Панзо Джонатан 4 0
3. Саммаритано Фредерик 3 0
4. Шафик Фуад 3 0
5. Целина Берсант 3 0
6. Ндонг Ибраим 3 0
7. Шуиар Мунир 3 0
8. Конате Мусса 2 0
9. Альягбе Сатурнин 2 0
10. Эбимбе Эрик 2 0
11. Музинга Нгонда 2 0
12. Ассале Рожер 0 1
13. Манга Экеле 1 0
14. Лаутоа Веслей 1 0
15. Мари Жордан 1 0
16. Бальде Мама 1 0
17. Шедлер Орельен 1 0
18. Боэ Саша 1 0
19. Нуншиль Ахмад 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 6 0
2. Джику Александр 5 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Сиссоко Ибраима 3 0
5. Митрович Стефан 1 1
6. Томассон Адриен 2 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Коне Ламин 1 0
10. Кароль Лионель 1 0
11. Прчич Саньин 1 0
12. Лала Кенни 1 0
13. Льенар Димитри 1 0
14. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Страсбург 0 30% (9) 23.33% (7) 13.33% (4) 10% (3) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако
Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург
Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Страсбург: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Страсбург 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Страсбург Лига 1 Дижон 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Дижон Лига 1
Страсбург 3:2 Дижон Товарищеские матчи Страсбург 3:2 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Кубок Дижон 1:1 Страсбург Лига 1 Дижон 0:0 Страсбург Товарищеские матчи Страсбург 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 20 2 9 9 13 - 27 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Дижон 18% (25)
X 36.7% (51)
Страсбург 45.3% (63)
Все прогнозы
4.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.56 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 1.48 4.30
  9.16 1.34 5.13

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.37 3.10 1.27 3.62 1.09 6.15 1.06 6.75 1.00 11.00
3.00 1.38 2.00 1.80 2.33 1.60 1.50 2.55 2.00 1.81 1.55 2.45 1.09 7.20 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 13.00 1.01 13.00 0.00 20.00
3.32 1.35 2.74 1.48 2.16 1.75 1.70 2.23 1.50 2.70 1.48 2.75 1.69 2.25 1.50 2.67 1.38 3.18 1.21 4.68 1.37 3.22 1.28 3.85 1.10 8.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.86 1.94 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.80
1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
1.19 4.99 1.47 2.78 1.18 5.09 1.48 2.75 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.48 1.54 1.61 2.31 1.23 4.20 1.16 5.25
2.45 1.50 1.59 2.28 1.21 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Дижон 1:1 Страсбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Дижон 1:1 Страсбург

Исход игры
Дижон
18% (25)
Ничья
36.7% (51)
Страсбург
45.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (41)
0:1 Страсбург
23.7% (33)
1:2 Страсбург
18% (25)
2:1 Дижон
7.9% (11)
1:0 Дижон
6.5% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Страсбург
2.9% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 